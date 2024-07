Cómo cerrar aplicaciones y juegos que dejan de responder en Windows 10 y Windows 11

Cerrar aplicaciones y juegos por la vía normal no siempre es posible. En ocasiones pueden dar problemas que hacen que dejen de funcionar correctamente, y esto puede llevarnos a una situación de bloqueo de la que quizá no sepamos cómo salir. Si te has encontrado en esta situación y has acabado resetando el PC por desesperación tranquilo, que te vamos a explicar qué debes hacer la próxima vez para resolver este problema.

Todo lo que os vamos a explicar en este artículo se puede aplicar a Windows 10 y Windows 11, pero también funciona con versiones anteriores, como Windows 8.1 y Windows 7, así que si todavía utilizáis esos «venerables» sistemas operativos y sufrís en cualquier momento un problema de este tipo podréis aplicar este método de forma directa y funcionará igual de bien. Como siempre, si tenéis dudas podéis dejarlas en los comentarios.

Qué pasa cuando un juego o una aplicación deja de responder

Básicamente estas dejan de funcionar correctamente, lo que puede hacer que se queden bloqueados y que no nos permitan salir de ellas ni siquiera con el clásico «alt+f4». Ese bloqueo hará que sigan en primer plano, donde representan una carga de trabajo importante, aunque en algunos casos también puede darnos la impresión de que se han cerrado cuando en realidad se han quedado abiertas en segundo plano, donde siguen consumiendo recursos.

Cuando esto ocurre, Windows 11 puede mostrarnos un aviso de que la aplicación o el juego ha dejado de funcionar correctamente, y darnos dos opciones diferentes, esperar a que responda o cerrarlo. Si elegimos la opción de cerrar puede que funcione y que salgamos del paso, pero me he encontrado con casos en los que no es así, y en los que por tanto no queda más remedio que forzar el cierre.

Cómo forzar el cierre de aplicaciones y juegos que dejan de responder

Es muy sencillo, solo tenemos que pulsar «control + alt + suprimir» y entrar en el «Administrador de Tareas«. Una vez ahí tenemos que buscar la aplicación o el juego que queremos cerrar, hacemos clic derecho en él y elegimos «Finalizar Tarea». Lo más normal es que esto funcione a la primera, aunque debéis tener un poco de paciencia, ya que puede que no se produzca el cierre de forma instantánea y que tengáis que esperar unos segundos.

No es lo normal, pero me he encontrado casos en los que esto no funciona, y también otros en los que la aplicación o el juego producen un bloqueo que nos impide ver el Administrador de Tareas. Si os encontráis con esta situación no pasa nada, intentad cambiar a la ventana del Administrador de Tareas pulsando «alt+tab».

En caso de que eso tampoco funcione tranquilos, volved a pulsar «control + alt + suprimir» y haced clic en el icono de apagado y encendido que aparece justo en la esquina inferior derecha, elegid la opción «reiniciar» y listo, así no tendréis que apagar el equipo por la fuerza y todo volverá a la normalidad en cuanto el PC se reinicie.

