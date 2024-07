Los Intel Core Ultra 200 Arrow Lake-S serán inteligentes

Todos los procesadores Intel Core Ultra 200 serán inteligentes. El gigante del chip no va a prescindir de la NPU en la serie Arrow Lake-S, algo que la verdad es que me ha resultado bastante inesperado, porque este tipo de solución tienen más sentido en ordenadores portátiles, donde es más raro contar con GPUs dedicadas de alta potencia con hardware especializado para IA, y donde la eficiencia y el consumo tienen un mayor impacto.

El empuje de la IA ha afectado al desarrollo y al diseño de APUs AMD y de procesadores Intel, esto está clarísimo, y como podemos ver los Intel Core Ultra 200 de la serie Arrow Lake-S tampoco se van a librar. Implementar una NPU supone renunciar a una parte del espacio que tienes disponible a nivel de silicio para poder contar con dicha solución, y también implica dedicar recursos concretos y una parte del consumo para que esta funcione.

La NPU ocupa espacio y consume recursos, y en este caso tengo mis dudas sobre si realmente vale la pena su integración. No hablo sin motivo, según la información que tenemos los procesadores Intel Core Ultra 200 Arrow Lake-S tendrán una NPU con una potencia de hasta 13 TOPs, un rendimiento muy bajo que no llega al mínimo de 40 TOPs de Microsoft Copilot+, y que obviamente limitaría sus posibilidades y sus funciones.

¿Supone algún valor contar con una NPU cuya potencia es de solo 13 TOPs? Es una buena pregunta, y la verdad es que mucho me temo que la respuesta es un no, aunque quién sabe, igual vemos a corto o medio plazo la implementación de algunas funciones más básicas potenciadas por IA que sí pueden aprovechar una NPU de ese tipo.

En total la potencia en INT8 de un procesador Intel Arrow Lake-S será de 37 TOPs, sumando CPU (15 TOPs), GPU (9 TOPs) y NPU (13 TOPs). La NPU de un Intel Core Ultra 200 Lunar Lake tiene por sí sola una potencia máxima de 48 TOPs, así que creo que la diferencia entre ambas familias está muy clara. Si comparamos con el Snapdragon X Elite vemos que este tiene una NPU con una potencia de 45 TOPs, y las nuevas APUs Ryzen AI300 de AMD cuentan con una NPU que llega a los 50 TOPs.

Si comparamos Arrow Lake-S con Raptor Lake Refresh la diferencia es sustancial, ya que este último solo es capaz de alcanzar una potencia de 11 TOPs en INT8 debido a su menor rendimiento CPU y GPU, y a que carece de una NPU. Lo nuevo de Intel también sería superior a los nuevos procesadores Ryzen 9000 de AMD, que no incluirán una NPU.

La gran diferencia de potencia entre la NPU de Lunar Lake y la de Arrow Lake-S se debe, principalmente, a que Lunar Lake utiliza una arquitectura de última generación, NPU4, mientras que Arrow Lake-S utilizará una arquitectura antigua. Esa nueva arquitectura está optimizada para ofrecer una mayor capacidad de trabajo con matrices, y también tiene frecuencias de reloj más elevadas.

Habrá que esperar a ver si esa NPU presente en los Intel Core Ultra 200 Arrow Lake-S realmente marca alguna diferencia, o si queda como un desperdicio de silicio. Su bajo rendimiento me hace inclinarme más a favor de la segunda opción, pero de momento vamos a darle un voto de confianza porque nunca se sabe, igual nos llevamos una sorpresa.

Collection of various small improvements/changes shipping with Arrow Lake -S.

All specifications are “up to”, except for TOPS, which may exceed the listed number on the retail product. pic.twitter.com/EyAxyFVZMf

— Jaykihn (@jaykihn0) July 9, 2024