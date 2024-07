Google también muestra el Pixel 9 Pro Fold, y confirma su nombre

Si ayer hablábamos del Pixel 9 Pro, hoy es el turno del Pixel 9 Pro Fold, y es que Google ha vuelto a hacerlo, ante la tremenda oleada de filtraciones en relación con los anuncios y lanzamientos que tendrán lugar el próximo 13 de agosto, ha debido pensar aquello de «si no puedes con tu enemigo, únete a él», y ha comenzado a confirmar algunos de esos avances no oficiales que nos han ido llegando a lo largo de los últimos meses.

Como decía, ayer pudimos ver un render del Pixel 9 Pro en un vídeo que nos mostraba lo que podemos esperar de la próxima generación (spoiler: mucha inteligencia artificial), pero es que posteriormente también han publicado, esta vez en Twitter, un vídeo en el que nos muestran la segunda generación de su plegable, el esperado Pixel 9 Pro Fold que, como ya te adelantamos hace algún tiempo, con este nombre se suma oficialmente a la familia de dispositivos Pixel, algo que en mi opinión es un importante acierto.

A la vista del vídeo, podemos confirmar varias de las informaciones no oficiales. La primera, y más obvia, es el nombre que tendrá este plegable, y es que había dudas sobre si llevaría o no llevaría el apellido Pro (aunque sería ilógico que no fuera así), si se sumaría a la numeración de la familia, con el 9, o mantendría la suya propia, lo que haría que fuera 2. Y, claro, aunque ya lo dábamos por sentado, especialmente tras la filtración de los precios de toda la familia, también nos confirma oficialmente que será presentado en agosto.

A foldable phone built for the Gemini era.

Out with the old. In with the Fold.

Learn more and sign up for #MadeByGoogle updates: https://t.co/7zTWktAvWk pic.twitter.com/UZDudLiUWB

— Made by Google (@madebygoogle) July 18, 2024