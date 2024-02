Interesante filtración sobre la cámara del Pixel Fold 2

Parece que esta es la semana de las filtraciones sobre el futuro Google Pixel Fold 2. Así, si hace dos semanas tuvimos filtraciones sobre los Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 8a y Pixel Watch 3 (todo esto en una misma semana, por sorprendente que pueda parecer), ahora le toca el turno a la futura generación del plegable de Google. Así, ayer trascendió que este futuro modelo estaría equipado con un SoC Tensor G4 y 16 gigas de memoria RAM, en lo que puede resultar un movimiento más o menos destacable, en función de cuándo se produzca su anuncio y lanzamiento.

Ahora, tan solo 24 horas después de esa filtración, Android Authority (que también firmaba la exclusiva de ayer) nos adelanta otra primicia sobre el dispositivo, al mostrar cuál apunta a ser el diseño de la cámara principal del Google Pixel Fold 2, Un diseño que, como puedes ver en la imagen, resulta particularmente rupturista con la línea de la gama Pixel desde hace ya varias generaciones, pues vendría a romper el diseño del módulo de la cámara, pasando al actual de una barra horizontal de ancho completo.

En su lugar, parece que Google se ha planteado recurrir al formato de isla en la parte superior izquierda de la trasera del móvil, un diseño bastante más convencional que, eso sí, apunta a mantener la considerable protuberancia de la cámara, frente a los diseños de otros fabricantes que, en mayor o menor grado, parecen estar trabajando en reducirla. Ahora bien, ¿a qué se debe este cambio? Pues seguramente la respuesta se encuentra también en la imagen filtrada por el medio.

Si observamos bien esta imagen y la comparamos con las que hemos visto del modelo de primera generación, da la clara sensación de que el Google Pixel Fold 2 es más «delgado» que su predecesor, lo que se traducirá en cambios en el factor de forma tanto de la pantalla frontal como de la principal (la plegable). Recordemos las propiedades de las del modelo actual:

Pantalla frontal : OLED 5,8 pulgadas, FullHD+ (2.092 x 1.080 puntos 17,4:9 408PPP), 120 hercios, hasta 1.200 nits (HDR) y 1.550 (pico), contraste 1.000.000:1, modo always on, Gorilla Glass Victus

: OLED 5,8 pulgadas, FullHD+ (2.092 x 1.080 puntos 408PPP), 120 hercios, hasta 1.200 nits (HDR) y 1.550 (pico), contraste 1.000.000:1, modo always on, Gorilla Glass Victus Pantalla plegable: OLED 7,6 pulgadas, FullHD+ (2.208 x 1.840 puntos 6:5 380PPP), 120 hercios, hasta 1.000 nits (HDR) y 1.450 (pico), contraste 1.000.000:1, modo always on

Así, según podemos deducir de este cambio, y parece que la fuente de la filtración lo habría confirmado, Google busca un diseño más cercano a la proporción de aspecto 1:1 (aunque no sea exactamente esta) para el Pixel Fold 2, frente a la actual 6:5, que ya se acerca bastante más a un formato cuadrado que a uno panorámico.

Entonces, como seguro que ya has deducido, este ancho reducido complicaría sustancialmente el emplazamiento de todos los elementos que conforman la cámara principal en una única hilera horizontal, lo que habría llevado a Google a recurrir a este diseño que, eso sí, rompe con la característica del resto de la familia, incluidos los modelos aún no presentados pero que ya se han filtrado.

Todavía hay bastantes aspectos sobre el futuro Pixel Fold 2 que no han trascendido, entre ellos las especificaciones de los módulos que conforman esta cámara principal, y también hay bastantes dudas sobre el momento elegido pro Google para su presentación (ayer reflexionaba sobre ello al hablar del salto al SoC Tensor G4). No obstante, visto el interés desarrollado por los filtraciones con respecto a los smartphones de Google, podemos dar por seguro que se producirán más filtraciones de este tipo. Y que para muchos, entre los que me incluyo, serán combustible de alto octanaje para nuestras expectativas.