¿Por qué usar Google Maps en tus desplazamientos de vacaciones?

Google Maps es, sin duda, uno de los servicios estrella de la compañía del buscador. Y no es para menos, la verdad, ya que desde su nacimiento, en febrero de 2005, no ha dejado de crecer en alcance y funciones, incrementando de este modo su utilidad. Así, el servicio cumplirá dos décadas en servicio a principios del año que viene, 20 años en los que todo ha evolucionado tanto… como ejemplo, basta con recordar que, cuando se produjo su lanzamiento, Google Maps era un servicio para consultar en el navegador del PC, puesto que los smartphones todavía tardarían unos años en llegar y popularizarse.

En la actualidad, y aunque la versión para navegador de escritorio sigue siendo útil en muchos casos, es indudable que el grueso de su uso se produce a través de la app para Android e iOS, ya sea para los desplazamientos por carretera, para localizar algún tipo de negocio en el lugar en el que nos encontramos, para encontrar las rutas más óptimas en transporte público, incluso para identificar lugares gracias a la función Street View… la lista es interminable.

Dadas las fechas en las que nos encontramos, a las puertas del mes en el que se produce el mayor número de desplazamientos por carretera de todo el año (benditas vacaciones), serán muchas las personas que recurrirán a esta herramienta para averiguar el mejor itinerario para llegar desde A hasta B, algo especialmente común si nos desplazamos a un destino que no conocemos. Sin embargo, ¿qué ocurre si vamos a tomar un itinerario que nos sabemos de memoria y que podríamos hacer con los ojos cerrados? ¿Es recomendable emplear Google Maps también en esos casos?

La respuesta a la pregunta con la que cerraba el párrafo anterior es una clara y contundente afirmación: sí, es muy recomendable utilizar Google Maps en desplazamientos por carretera aunque ya conozcamos la ruta. Son varias las razones para ello, aunque si ya lo has hecho en alguna ocasión, es probable que estés pensando justo en lo contrario, en las razones para no hacerlo, y más concretamente en una. Una que, eso sí, puedes corregir rápidamente.

Veamos primero este inconveniente, y que ciertamente resulta disuasorio para usar Google Maps en rutas que ya conoces. Me refiero, por supuesto, a lo pesado que resulta recibir todas las indicaciones sobre dicha ruta, algo que se hace todavía más molesto si estás hablando con los ocupantes del coche, escuchando la radio o, simplemente, si no quieres escuchar un «En la siguiente rotonda, tome la tercera salida».

La buena noticia, y no mucha gente sabe esto, es que puedes configurar la app de Google Maps para que solo te notifique las alertas de la ruta que vas a seguir. Es decir, en esas circunstancias la app permanecerá «muda», salvo que tenga que compartir contigo información importante (y no, un giro a la derecha no es información importante. Para realizar este ajuste abre la app, toca en tu imagen de perfil, en la esquina superior derecha, después toca en «Ajustes» y, en el menú que se abrirá, escoge «Ajustes de navegación». Entonces verás, justo en la parte superior, el apartado «Sonido y voz» y, encabezando el mismo, «Estado de silencio». Cambia el ajuste de «Sonido activado» a «Solo alertas» y listo, ya no recibirás las indicaciones de ruta.

Vale, pero ahora seguramente te estarás preguntando por las razones que hacen recomendable utilizar Google Maps para realizar desplazamientos por carretera cuyas rutas ya conoces, ¿no? Pues estas son las cinco razones por las que yo lo hago desde hace ya algún tiempo, y que hacen que cada día me guste más este servicio.

Tráfico en tiempo real

Por mucho que conozcamos una ruta, no contamos con información en tiempo real sobre el volumen de circulación de la misma, y esto es algo que Google Maps sí que puede proporcionarnos. Así, de haber empleado esta función hace un par de años, volviendo de Cambrils a mi localidad de residencia, en la zona norte de Madrid (exacto, por una ruta que conocía perfectamente), me habría ahorrado una hora y media de retenciones por la combinación de obras y un carril «prestado» al sentido contrario de circulación.

Alertas de incidentes

Todavía peor que llegar tarde es no llegar, y esto es lo que nos puede ocurrir si el itinerario que conocemos resulta estar cortado por cualquier razón, desde un accidente hasta obras de menor o mayor duración. En tales casos, si Google Maps ya cuenta con esa información de antemano la tendrá en cuenta para planificar la ruta (que podemos revisar antes de iniciar). Y, en caso contrario, si nos la encontramos por sorpresa, nos propondrá un plan alternativo que nos permita llegar a nuestro destino.

Tiempo de llegada estimado

Aunque conozcamos un recorrido y sepamos el tiempo que se emplea habitualmente para completarlo, son muchas las razones que pueden influir en este sentido. Así, contar con la estimación de hora de llegada que proporciona Google Maps puede resultar muy útil por diferentes razones, desde avisar de que vamos a llegar más tarde de lo previsto hasta tomar la decisión de parar para comer a mitad de la marcha, por poner solo un par de ejemplos.

Aviso de radares

Aunque los radares fijos están debidamente señalizados en la carretera, es posible que en un descuido se nos pase la presencia de uno incluso si lo conocemos de antemano. Vuelvo a la experiencia personal, me ocurrió hace poco más de un mes y, aunque no iba excesivamente rápido, sí que estaba sobrepasando la velocidad de la vía. Por suerte, el aviso de Google Maps impidió que me hicieran una de esas fotos que salen tan caras. Eso sí, Maps solo alerta de radares fijos, no de móviles, de tramo, helicópteros, etcétera, por lo que lo más recomendable es moderar siempre la velocidad.

Límites de velocidad

Como decía al final del párrafo anterior, moderar la velocidad es clave, pero en ocasiones, nos podemos despistar, podemos saltarnos una señal de límite máximo inferior al común de ese tipo de vía, etcétera. Para evitar este riesgo, y aunque esto no debe sustituir a la atención estricta de la señalización de la vía, Google Maps nos informa sobre la misma y, además, nos alerta visualmente si la estamos excediendo (esta función lleva tiempo presente en Android, y llegó recientemente a iOS). Como puedes ver, en la esquina inferior izquierda, se muestra el límite de velocidad y, junto al mismo, la velocidad a la que estamos circulando en ese momento, con colores distintos en función de si circulamos por debajo de la misma, levemente por encima (en lo que podemos considerar el margen de error) y si la estamos excediendo claramente

Estas son las cinco razones por las que es raro, en mi caso, no emplear Google Maps en la inmensa mayoría de desplazamientos por carretera. Ojo, esto no quiere decir que debamos confiar en el servicio y entregarnos a su información con los ojos cerrados. Debemos recordar que este servicio es complementario a lo fundamental al circular, que es permanecer siempre atentos a la vía, a su señalización y a las circunstancias que se dan en cada momento.