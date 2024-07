Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y el panorama es tan pobre, que destacamos Sweet Home, el sitio donde mejor se está estos días de calor intenso.

Netflix

Así las cosas, Netflix la lleva y no por poco, pues estrena otro de sus grandes éxitos como es Cobra Kai. Pero puestos a destacar una nueva temporada de una serie suya, nos hemos decantado por Sweet Home, que parece tocar ya a su fin o estar más cerca de hacerlo, al menos.

No vamos a darle muchas vueltas al tema: Sweet Home es una de esas series asiáticas de fantasía que merece la pena ver, aunque no llegue al nivel de otros referentes como Alice in Borderland, por poner el ejemplo reciente más solvente. En este caso es un producción coreana que acaba de presentar su tercera temporada y poco más cabe añadir, porque el tráiler es bien explícito. ¿No te gusta el CGI mezclado con cartón-piedra y las paridas de jovenzuelos de flequillo a un lado? No es lo único que encontrarás en Netflix esta semana. Por si acaso aún no has visto nada, ahí va el tráiler de la primera temporada de Sweet Home.



Contenidos exclusivos:

Al borde del abismo . «Tras el fracaso de su disco de relanzamiento, una estrella del rock se refugia en Chipre, pero su nueva vida se ve alterada por visitas no deseadas y un antiguo amor.»

. «Tras el fracaso de su disco de relanzamiento, una estrella del rock se refugia en Chipre, pero su nueva vida se ve alterada por visitas no deseadas y un antiguo amor.» Chad Daniels: Empty Nester . «El comediante Chad Daniels habla mal de avergonzar a papá, salir con alguien con alergias y las ventajas de un nido vacío en este atrevido especial de stand-up.»

. «El comediante Chad Daniels habla mal de avergonzar a papá, salir con alguien con alergias y las ventajas de un nido vacío en este atrevido especial de stand-up.» Cobra Kai (T6). «Enemigos acérrimos. Dojos rivales. Sangre fresca. En esta secuela de las películas de ‘Karate Kid’, Daniel y Johnny reavivan viejas rencillas en el West Valley.»

(T6). «Enemigos acérrimos. Dojos rivales. Sangre fresca. En esta secuela de las películas de ‘Karate Kid’, Daniel y Johnny reavivan viejas rencillas en el West Valley.» El caso Yara Gambirasio: Más allá de toda duda razonable (T1). «Esta docuserie indaga en la desaparición de Yara, una chica de 13 años, y en la desconcertante investigación que perturbó la paz de un pueblecito italiano.»

(T1). «Esta docuserie indaga en la desaparición de Yara, una chica de 13 años, y en la desconcertante investigación que perturbó la paz de un pueblecito italiano.» El señor de la casa (T1). «Una familia entabla una lucha por el poder tras la muerte de su patriarca, que deja un imperio en la industria del diamante… y a la empleada con la que se había casado.»

(T1). «Una familia entabla una lucha por el poder tras la muerte de su patriarca, que deja un imperio en la industria del diamante… y a la empleada con la que se había casado.» Gigoló por cuenta propia (T1). «Una crisis bancaria obliga a un contable, Tribhuvan Mishra, a ejercer la prostitución. ¿Esta doble vida le facilitará las cosas… o las empeorará por completo?»

(T1). «Una crisis bancaria obliga a un contable, Tribhuvan Mishra, a ejercer la prostitución. ¿Esta doble vida le facilitará las cosas… o las empeorará por completo?» Homicidio (T2). «En esta escalofriante docuserie sobre crímenes reales del creador de ‘Ley y orden’, policías y fiscales rememoran los casos de homicidio más complicados de sus carreras.»

(T2). «En esta escalofriante docuserie sobre crímenes reales del creador de ‘Ley y orden’, policías y fiscales rememoran los casos de homicidio más complicados de sus carreras.» LALIGA: Más allá del gol (T1). «Desde las gloriosas victorias hasta las derrotas más devastadoras, esta apasionante docuserie sobre LALIGA ofrece acceso exclusivo a los entresijos del fútbol español.»

(T1). «Desde las gloriosas victorias hasta las derrotas más devastadoras, esta apasionante docuserie sobre LALIGA ofrece acceso exclusivo a los entresijos del fútbol español.» La banda del guante verde (T2). «Después de un atraco fallido, tres ladronas veteranas se esconden en una residencia de ancianos para eludir a la policía… y descubren un siniestro secreto.»

(T2). «Después de un atraco fallido, tres ladronas veteranas se esconden en una residencia de ancianos para eludir a la policía… y descubren un siniestro secreto.» Maravillis (T1). «Los animalitos Kiki, Dewey, Hazzy, Luly y Teshi aprenden a hacer amigos, prueban nuevos alimentos y hacen un montón de cosas por primera vez en la animada Villa Maravilli.»

(T1). «Los animalitos Kiki, Dewey, Hazzy, Luly y Teshi aprenden a hacer amigos, prueban nuevos alimentos y hacen un montón de cosas por primera vez en la animada Villa Maravilli.» Simone Biles vuelve a volar (T1). «En esta docuserie, la gimnasta Simone Biles trata de compaginar su vida personal, su salud mental y los entrenamientos antes de su esperadísimo regreso a los Juegos Olímpicos.»

(T1). «En esta docuserie, la gimnasta Simone Biles trata de compaginar su vida personal, su salud mental y los entrenamientos antes de su esperadísimo regreso a los Juegos Olímpicos.» Skywalkers: Una historia de amor . «Una pareja de temerarios pone a prueba los límites de su amor y confianza escalando ilegalmente uno de los edificios más altos del mundo para realizar una acrobacia.»

. «Una pareja de temerarios pone a prueba los límites de su amor y confianza escalando ilegalmente uno de los edificios más altos del mundo para realizar una acrobacia.» T・P BON (T2). «Bon se entromete en un caso de la Patrulla del Tiempo y debe unirse a la agente Ream para salvar vidas inocentes del pasado mientras ve desarrollarse la historia.»

Entra en catálogo:

2 papás y una mamá

A Very Good Girl

Boyhood (Momentos de una vida)

Crew

La monja

Los Goonies

No respires 2

Second Fiddle

Small Hotel

Solo una noche de juegos

The Other One’s Mug

These Sorcerers Are Mad

Titanic

Verdad o reto

Wonder Woman

Amazon Prime Video

Contenidos exclusivos:

Betty la fea: La historia continúa (T1). «Cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de la conclusión de la serie original. M»

(T1). «Cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de la conclusión de la serie original. M» Juego de espías: La ciudad eterna. «A petición del público, el dúo dinámico de ‘Juego de espías’, el veterano agente de la CIA y su hijastra y protegida de 14 años se reencuentran para salvar el mundo cuando una gira del coro del instituto por Italia se ve interrumpida por un malvado complot nuclear dirigido contra el Vaticano.»

Entra en catálogo:

2000 Maníacos

A cambio de nada

A las once en casa temporada (T2)

Batalla espacial: La armada ataca

Blind Turn

Boris and the Bomb

Chain of Command

Codón es un máquina

Código de la Lei

Desert

Disaster!

¡Dolores guapa!

El Fantasma de Mi Padre

El especialista

El último guerrero

Encontrando el Fin del Mundo

I am REN

I, Pastafari: A Flying Spaghetti Monster Story

Igelak (Ranas)

It Stopped Raining

Juego de espías: La ciudad eterna

La Boleta

La chica de Dak Lak

Landkrimi Tirol: Das Mädchen aus dem Bergsee

Las pequeñas victorias

Lavandería Nancy Sport

Mañana tal vez

Mio on the Shore

Music When The Lights Go Out

Note of Defiance

Onyeegwu

Plantados

Proyecto Gemini

Seis días corrientes

Sentencia de muerte

Solver

Sonu Ke Titu Ki Sweety

Summer Blooms

Tarzan en Manhattan

The Auteur Theory

The Last Seven

The Small Hours

Todos dicen I love you

Transcarpathians

Un fin de semana en Gaza

Una boda en la Toscana

Victoria! 2: El frenesí del 17

Disney+

Contenidos exclusivos:

El encargado (T2). «Guillermo Francella interpreta a un conserje aparentemente servicial, pero con delirios de grandeza.»

(T2). «Guillermo Francella interpreta a un conserje aparentemente servicial, pero con delirios de grandeza.» El país de Tanabata (T1). «Yoji, que posee cierta habilidad única, acaba envuelto en un misterio al desaparecer su profesor.»

(T1). «Yoji, que posee cierta habilidad única, acaba envuelto en un misterio al desaparecer su profesor.» La joven y el mar . «Esta es la extraordinaria historia real de la primera mujer que cruzó el canal de la Mancha a nado.»

. «Esta es la extraordinaria historia real de la primera mujer que cruzó el canal de la Mancha a nado.» Monstruos a la obra (T2). «Esta es la historia de Tylor Tuskmon y su sueño de convertirse en bromista.»

(T2). «Esta es la historia de Tylor Tuskmon y su sueño de convertirse en bromista.» Pedro el escamoso: Más escamoso que nunca (T1). «Pedro regresa a Colombia para reconstruir la relación con su hijo, pero no será una tarea sencilla.»

Entra en catálogo:

Aeropuerto de Dubái (T1-T3)

Apple TV+

Contenidos exclusivos:

Ingredientes para la vida (T1). «Desde las salinas peruanas hasta los bosques cafetaleros de Ruanda, explore y celebre los ingredientes que construyeron sociedades, moldearon creencias y alteraron para siempre el tejido de la humanidad. Narrado por el chef de renombre mundial René Redzepi.»

(T1). «Desde las salinas peruanas hasta los bosques cafetaleros de Ruanda, explore y celebre los ingredientes que construyeron sociedades, moldearon creencias y alteraron para siempre el tejido de la humanidad. Narrado por el chef de renombre mundial René Redzepi.» La dama del lago (T1). «Cuando la desaparición de una joven azota la ciudad de Baltimore en 1966, las vidas de dos mujeres convergen en un rumbo de colisión fatal.»

Max

Contenidos exclusivos:

All American: Homecoming (T3). «Una promesa del tenis de Beverly Hills y un gran jugador de béisbol de Chicago entran en el mundo del deporte de una prestigiosa universidad negra.»

(T3). «Una promesa del tenis de Beverly Hills y un gran jugador de béisbol de Chicago entran en el mundo del deporte de una prestigiosa universidad negra.» El rey de Zanzíbar (Miniserie). «Esta serie revela cómo turistas, empleados e inversores fueron víctimas de una estafa cuando Wojciech Żabiński abrió una cadena hotelera fraudulenta.»

Movistar Plus+

Entra en catálogo:

Ámsterdam

Camino a Belén

De repente, solos

El joven Sheldon (T7)

Hotel Royal

Islandia: el poder de la Tierra

La ciudad perdida

La grandeza de la vida

Marisol, llámame Pepa

Filmin

Entra en catálogo:

Blackbird, Blackberry

Camping du lac

Desde el retrovisor

Hombres duros

La estafa del amor

Mal vivir

No esperes demasiado del fin del mundo

Occupied City

Shetland (T2)

Vivir mal

SkyShowtime

Entra en catálogo: