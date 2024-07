Google Maps ya avisa de excesos de velocidad en iOS

Aunque iOS cuenta con su propio servicio de mapas, Google Maps es el servicio de este tipo más popular y más empleado también en los smartphones de Apple. Y es que, si bien es de justicia reconocer que en Cupertino han hecho un gran trabajo para mejorarlo durante estos últimos años, no podemos olvidar lo decepcionante que resultó en su debut, con fallos de todo tipo, especialmente fuera de Estados Unidos, que hacían su uso totalmente desaconsejable.

Como digo, a día de hoy los mapas de Apple son una opción bastante recomendable, que yo mismo he probado en algunas ocasiones, siempre con un resultado bastante satisfactorio. Sin embargo, en parte por costumbre y en parte porque los del buscador no dejan de mejorar su propuesta en este mercado, mi opción siempre que me lanzo con el coche a una ruta que no conozco previamente, es Google Maps. ¿La última vez? El fin de semana pasado, y con toda probabilidad el sábado que viene volveré a emplearlos.

Al igual que hacen otras muchas tecnológicas, Google prueba algunas funciones primero en una determinada plataforma (iOS, Android, escritorio, etcétera) y, posteriormente, la extiende al resto. Y aunque cabría esperar que siempre diera preferencia a Android, por ser su sistema operativo, lo cierto es que resulta común ver como algunas de sus funciones llegan primero a los usuarios de iPhone y, posteriormente, a los de los dispositivos con Android. Eso sí, no es el caso que nos ocupa hoy.

La buena noticia, como podemos leer en TechCrunch, es que la versión para iOS de Google Maps ya nos avisa al exceder la velocidad máxima de la vía por la que circulamos. Desde hace ya mucho tiempo, los mapas de Google muestran una indicación, en la esquina inferior derecha, de la velocidad máxima, pero esta permanece inmutable circulemos por debajo o por encima de la misma, a diferencia de lo que ocurre en la versión para Android.

A partir de ahora, con esta actualización y si activamos esta función, cuando superemos la velocidad máxima veremos cambiar automáticamente el color del indicador de velocidad máxima, lo que nos alertará de que nos estamos excediendo. No obstante, Google recuerda siempre que debemos dar prioridad absoluta a la velocidad indicada en el velocímetro del coche, no a la que se muestra en su app, si bien es cierto que, por norma general, la medición realizada por la misma suele mostrarse, siempre, de lo más acertada.