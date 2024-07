YouTube Music retoma el despliegue de la identificación de música

Una función muy esperada llega (de nuevo) a YouTube Music, y es que es probable (por eso lo de «retoma» en el título) que, al leer esta noticia, pienses que esto ya lo has vivido. Y es que, efectivamente, ya te dimos esta noticia a finales de mayo pero, por razones que desconocemos, Google optó por revertir el despliegue de esta función. Así, desde entonces somos muchos los que hemos estado esperando que se retomara su despliegue, algo que por fin está sucediendo.

Hablo, claro, de la función de identificación de música, aunque su nombre en inglés hace una referencia más genérica, al calificarla como «búsqueda de sonido» (sound search). Sin embargo, que su nombre no te haga pensar que, efectivamente, es capaz de identificar cualquier tipo de sonido, pues al emplearla el texto que se muestra nos deja bien claro que se circunscribe, exclusivamente, a la identificación de música. El texto en cuestión es «Reproduce, canta o tararea una canción«.

Así, como ya adelantamos en su momento, no deberíamos comparar la función de identificación de música de YouTube Music con el servicio más reconocido en este sentido, Shazam, sino con otros como el menos popular pero más polivalente SoundHound. ¿Por qué? Pues porque Shazam solo es capaz de reconocer reproducciones de la canción original, mientras que tanto SoundHound como YouTube Music, entre otros, también son capaces de identificar las piezas que cantamos y tarareamos.

Según leemos en 9to5Google, el despliegue de la identificación de música de YouTube Music está llegando tanto a Android como a iOS, si bien parece que se está llevando a cabo de manera progresiva, pues es necesario tanto contar con la versión más reciente de la app, como que la función sea habilitada para cada usuario y en cada plataforma. Y esto es algo que puedo acreditar personalmente, puesto que he actualizado la app tanto en mi iPhone como en mi Google Pixel, pero de momento la identificación solo está disponible en el segundo.

Su funcionamiento es de lo más sencillo. Una vez abierta la app, tan solo debes hacer click en el icono de la lupa que se muestra en la esquina superior izquierda y, si ya tienes habilitada esta función, a la derecha del micrófono, en la parte superior, se mostrará un nuevo control que representa una onda de sonido. Y, tras una pulsación en el mismo, YouTube Music empezará a escuchar lo que está sonando a tu alrededor (o la canción que tú reproduzcas vocalmente) para, en pocos segundos, ofrecerte el resultado.

Al comprobar que la función ya estaba disponible, antes de escribir esta noticia he realizado varias pruebas con la misma, centrándome además en las identificaciones de mayor complejidad, es decir, las de la reproducción vocal (canto y tarareo), y reconozco que me ha sorprendido para muy bien, pues ha sido capaz de interpretar las diez piezas, de múltiples géneros, con la que la he puesto a prueba. Así, con esta función, YouTube Music se apunta un punto destacable frente al resto de servicios de música en streaming con los que compite.