Se filtran imágenes del Google Pixel 9 Pro XL

Hace ya algún tiempo que empezamos a hablar del Google Pixel 9 Pro XL, un modelo «nuevo» que se suma a la familia de smartphones Pixel, que como ya te hemos adelantado con anterioridad apunta a contar con nada menos que cinco modelos distintos (con sus respectivas variantes) en esta generación. Esto supone un salto verdaderamente destacable, pues las generaciones anteriores más recientes, incluida la actual, han estado formadas por tres modelos.

Ahora bien, ¿por qué he entrecomillado la palabra nuevo al principio del párrafo anterior? Pues porque, en realidad, el Google Pixel 9 Pro XL apunta a ser el sucesor del Pixel 8 Pro, de modo que la verdadera novedad de esta generación será el Pixel 9 Pro, que compartirá especificaciones con el 9 Pro XL, pero tendrá el mismo tamaño que el Pixel 9. De este modo, Google proporcionará la experiencia de su tope de gama en dos tamaños, algo que me resulta un gran acierto, pues aunque personalmente prefiero las 6,7 pulgadas a las 6,2, entiendo que hay usuarios que prefieren el tamaño más pequeño, pero que a la vez no quieren renunciar a todo lo que ofrece la versión Pro.

Por aclararlo aún más, recordemos ahora los distintos modelos que, según las filtraciones, compondrán la familia Pixel 9 que, como ya sabrás, se presentará justo dentro de tres semanas, el 13 de agosto:

Pixel 9 : nombre en clave “Tokay”. Sustituye al Pixel 8 .Anuncio/¿lanzamiento? en agosto de 2024 .

: nombre en clave “Tokay”. Sustituye al .Anuncio/¿lanzamiento? en . Pixel 9 Pro : nombre en clave “Caiman”. Nueva propuesta , con las especificaciones del 9 Pro pero el tamaño del Pixel 9. Anuncio/¿lanzamiento? en agosto de 2024 .

: nombre en clave “Caiman”. , con las especificaciones del 9 Pro pero el tamaño del Pixel 9. Anuncio/¿lanzamiento? en . Pixel 9 Pro XL : nombre en clave “Komodo”. Sustituye al Pixel 8 Pro . Anuncio/¿lanzamiento? en agosto de 2024 .

: nombre en clave “Komodo”. Sustituye al . Anuncio/¿lanzamiento? en . Pixel 9 Pro Fold : nombre en clave “Comet”. Sustituye al Pixel Fold . Anuncio/¿lanzamiento? en agosto de 2024 .

: nombre en clave “Comet”. Sustituye al . Anuncio/¿lanzamiento? en . Pixel 9a: sin nombre en clave conocido. Sustituye al Pixel 8a. Lanzamiento en ¿primavera de 2025?

Así pues, en esta noticia estamos hablando del modelo con nombre en clave Komodo.

Si terminamos la semana pasada con Google mostrándonos los Pixel 9 Pro y Pixel 9 Pro Fold, ahora le toca el turno al modelo que se sitúa entre ambos, aunque en esta ocasión no hablamos de una publicación oficial, sino de un modelo que ha «aparecido» por sorpresa en los foros de XDA, más concretamente en este mensaje, en el que podemos ver tres fotografías de un Google Pixel 9 Pro XL, que apuntan a ser de un modelo de preproducción, es decir, las unidades que se producen para realizar las comprobaciones finales, antes de verificar que todo está correcto y entonces ya sí, poner las líneas de producción al máximo ritmo.

Dada la enorme cantidad de información que ya se ha filtrado sobre esta nueva generación, las imágenes de este Google Pixel 9 Pro XL sirven, principalmente, para confirmar lo que ya sabíamos, como el nuevo diseño del bloque de cámaras (que se aplica a todos los modelos, menos al plegable) y que contará con 16 gigabytes de RAM (sin duda alguna para mejorar su rendimiento en tareas relacionadas con la inteligencia artificial).

A la espera de la confirmación oficial, otra filtración reciente nos adelantó los precios y colores de los Pixel 9 en Europa (o, al menos, en Francia). Esto es lo que nos contaba sobre los Pixel 9 Pro XL:

Google Pixel 9 Pro XL: