El CEO de Spotify vuelve a vender humo

Lo de Spotify con sus planes de futuro es, en verdad, agotador. Y repito, como he contado en más de una ocasión, que sigo siendo usuario del servicio (de pago) prácticamente desde los principios del servicio, y que me sigue pareciendo que lo bueno compensa, con mucho, lo malo. Sin embargo, y como ya he recordado en alguna ocasión durante los últimos años, la compañía parece haberse abonado a una política de anunciar novedades que no llegan a materializarse (y ya sabes de qué hablo) o que, al final, terminan siendo mucho menos de lo prometido inicialmente.

Por si te has quedado con la duda de a qué me refería en el texto entre paréntesis, sí, efectivamente, me refiero a la gran promesa incumplida, de momento, que es el de la versión del servicio con calidad Hi-Fi. Una promesa que se hizo en febrero de 2021, hace ahora tres años, seis meses y un día, y de la que hasta el momento solo hemos tenido… humo, ya haya sido en forma de filtraciones al analizar el código de las apps de Spotify, o por declaraciones de algunos de sus responsables.

Hasta ahora, en el ámbito de las declaraciones oficiales, el tope de gama lo vivimos en marzo del año pasado, cuando Gustav Söderström, copresidente de la compañía, ante una pregunta sobre los planes para el lanzamiento de Spotify Hi-Fi, afirmó, y cito textualmente, «algo habrá en algún momento«. Sensacional, una respuesta que despejaba dudas y, sobre todo, que demostraba un gran respeto a los usuarios que se mantienen en el servicio, pese a que alternativas con el mismo precio sí que proporcionan sonido sin pérdida y audio espacial.

Pues bien, parece que tras más y más filtraciones al respecto, alguien ha decidido que tocaba volver a hablar del asunto. De este modo, según leemos en Digitaltrends, el CEO de Spotify ha confirmado que hay una versión mucho mejor de Spotify en camino, refiriéndose a la versión Hi-Fi. Sí que ha confirmado, eso sí, que esta versión premium del servicio tendrá un coste adicional de alrededor de cinco dólares, por lo que, en Estados Unidos, espera que se sitúe entre los 17 y los 18 dólares.

Obviamente, tras hacer una afirmación así, cabe esperar que compartiera más datos, como la fecha prevista de lanzamiento y los mercados a los que llegará en primer lugar, el nivel de calidad de sonido, si ofrecerá ventajas adicionales, como el también filtrado acceso a 20 o 30 horas mensuales de audiolibros, etcétera, ¿no? Pues no, nada de eso, ni una sola respuesta a una serie de preguntas que despacha con un «aún es pronto«. ¿Aún es pronto, Daniel Ek? Tres años y medio después del anuncio, todavía es pronto para empezar a responder preguntas?