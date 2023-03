Spotify HiFi: «Algo llegará en algún momento»

Parece mentira, pero ya han pasado más de dos años desde el anuncio de Spotify HiFi. Como ya te contamos en aquel momento, no fue mucho lo que nos contaron sobre esta nueva versión del servicio, por ejemplo no nos adelantaron la calidad de sonido que tendrían las canciones, qué porcentaje de su catálogo contaría con versiones en HD, en qué geografías debutaría y más, pero al menos sí que adelantaron que se lanzaría en algún momento del año en algunos países.

Eso fue en febrero de 2021, estamos en marzo de 2023 y, durante todo este tiempo, la noticia más relevante en relación con la calidad de sonido que ofrece Spotify ha sido la crítica de Neil Young, tras hacer que sus grabaciones salieran del servicio.Por parte de la compañía solo hemos obtenido la callada por respuesta, en una muestra más de su política de realizar grandes anuncios que luego se retrasan, se cancelan y se olvidan, algo que ya hemos visto en un varias ocasiones en relación con los podcasts.

A nadie se le escapa, no obstante, que Apple tiró a dar al anunciar, pocos meses después, que el catálogo de Apple Music daba el salto a HiFi, y que esto no afectaría al precio de la suscripción mensual al servicio. Peor aún, Amazon informó, ese mismo día, de que su plan de suscripción Prime Audio HD bajaba su precio hasta los 9,99 euros, es decir, el que había sido hasta entonces el precio de la modalidad de calidad estándar del servicio. ¿Podía ser peor para Spotify? En realidad sí, ya que en noviembre del mismo año, Tidal bajó el precio de su servicio HiFi, también hasta los 9,99 euros.

Los planes de Spotify, y esto resulta evidente, pasaban por cobrar una cuota mensual más elevada por el servicio HiFi, pero los movimientos de su competencia fueron palos en las ruedas, lo que nos explica que la compañía tuviera que echar el freno en sus planes y replantearse por completo su estrategia. Esto, en dichas circunstancias, sería totalmente comprensible, dudo que alguien hubiera criticado al servicio si, llegado el momento, hubiera informado de cambios en este sentido.

El problema es que, en vez de optar por actuar de esa manera, lo que nos hemos encontrado ha sido la callada por respuesta, y cuando uno de sus directivos se tiene que enfrentar a preguntas sobre este asunto, la vaguedad de sus respuestas resulta entre desconcertante y molesta. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido en una entrevista de The Verge a Gustav Söderström, copresidente de la compañía, un encuentro en el que entrevistador y entrevistado departen sobre la actualidad de la plataforma, y en el que las últimas preguntas están dedicadas a Spotify HiFi.

La ronda de preguntas comienza sin miramientos, ya que el entrevistador afirma que «es realmente inusual que una empresa anuncie algo y luego simplemente lo ignore durante dos años«, a lo que Söderström apela a los cambios que se han producido en la industria. No menciona los movimientos de Apple, Amazon y Tidal, pero aún así resulta de lo más evidente. A partir de ese punto, el entrevistador sí que saca a relucir esos cambios de la industria que el directivo de Spotify no aborda claramente, mientras que éste se centra en afirmar que sigue habiendo planes en este sentido.

Sin embargo, todas las afirmaciones en este sentido son bastante vagas, pues no se mencionan fechas, planes ni precios, nada, solo que están trabajando en ello. Así, la entrevista termina de este modo:

Pregunta: Vale, ¿en algún momento habrá una experiencia Spotify HiFi sin pérdidas?

Respuesta: Algo llegará en algún momento. Sí.

«Algo llegará en algún momento«, es lo único que puede decir Spotify más de dos años después de haber anunciado su servicio de sonido de alta calidad. No sé qué pensarás tú, pero personalmente me parece una tomadura de pelo y una falta de respeto a los usuarios, especialmente a los que llevan esperando Spotify HiFi desde 2021. Puedo entender las mil y una razones que han impedido a Spotify poner en marcha este servicio, pero no que, tanto tiempo después, lo único que tengan que decir al respecto es «Algo llegará en algún momento«.