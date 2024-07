Samsung agota todo el stock del Galaxy Ring

Hoy, 24 de julio, es el día de salida oficial a la venta del Galaxy Ring, el anillo cuantificador de Samsung que fue adelantado inicialmente por la tecnológica coreana en el Galaxy Unpacked de enero, y mostrado por primera vez pocas semanas después, en el Mobile World Congress. Desde entonces, claro, estuvimos a la espera de que Samsung confirmara tanto su precio como su fecha de salida a la venta, algo que finalmente ocurrió hace dos semanas, el pasado 10 de julio en el Galaxy Unpacked 2024 de verano.

El anuncio llegó, eso sí, con una mala noticia, y es que el esperado anillo cuantificador solo llegaría, inicialmente, a una pequeña selección de mercados, entre los que no se encuentra el español. Y también pudimos confirmar algo que ya nos había llegado por la vía de las filtraciones, y es que su precio es de 449 euros. Eso sí, a diferencia de otros anillos cuantificadores, no es necesario pagar una suscripción mensual para acceder al servicio que proporciona todas las analíticas avanzadas obtenidas a partir de los datos registrados por el Galaxy Ring.

Su alto precio, así como su llegada a un limitado número de mercados, nos hizo preguntarnos por las estimaciones de ventas con las que trabajaba Samsung, más concretamente si esperaban un enorme nivel de demanda o si, por el contrario, las previsiones eran más bien pesimistas. Lo segundo parece, claro, menos probable, pero aún así tendría sentido su lanzamiento, del mismo modo que lo tuvo el lanzamiento en su momento de la primera generación de los Galaxy Z.

Todavía no disponemos de datos de venta concretos pero, según leemos en AndroidCentral, Samsung ha agotado el stock del Galaxy Ring durante la fase de preventa. Y, es más, según recogía 9to5Google hace algo más de una semana, ya se produjo una primera reposición de stock hace alrededor de 10 días. Un dato de ventas tremendamente positivo, al menos en una primera lectura que, eso sí, no nos da la dimensión completa, pues sería necesario conocer el total de unidades vendidas durante esta fase de reserva.

Ahora, para algunos modelos (tamaños) es necesario esperar algunos días, mientras que en otros casos la espera se puede demorar cerca de un mes, y hay algunos que directamente no están disponibles, pues no hay fecha para la reposición de stock, lo que nos indica o bien que Samsung subestimó las posibilidades de venta del Galaxy Ring, o bien que de momento su capacidad de producción no llega a cubrir toda la demanda existente para su lanzamiento.

Pero entonces, ¿es el Galaxy Ring un éxito? Si lo medimos en volumen de ventas lo cierto es que no lo sabemos, puesto que desconocemos el total de unidades vendidas, pero si la métrica empleada es la visibilidad de su lanzamiento, entonces la respuesta es un incontestable sí. Ahora, claro, tendremos que esperar para ver su evolución en el mercado, si el volumen de demanda se mantiene pues, sí es así, es probable que Samsung haya abierto para el gran público un mercado que, hasta ahora, era bastante más pequeño.