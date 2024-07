¿Sabes que puedes convertir Windows 10 en Windows 7?

Aunque para muchas personas Windows 11 ha hecho bueno a Windows 10, es indudable que Windows 7 cuenta con una valoración, en general, mucho mejor que la de 10 y 11 juntos. Esto nos explica que, hasta mitades de 2022, Windows 7 contara con una mayor cuota de usuarios que Windows 11, según los datos de StatCounter, como puedes ver en el gráfico que se muestra bajo este párrafo (ten en cuenta, eso sí, que por alguna razón, en el gráfico Windows 11 se representa como «Others (dotted)», con una línea de puntos).

Source: StatCounter Global Stats – Windows Version Market Share

Así, a julio de 2024, Windows 7 sigue contando con una cuota de mercado, dentro de las versiones de Windows, del 3,08%, lo que puede parecer una cantidad mínima, pero en realidad es una barbaridad, especialmente si tenemos en cuenta que su última actualización se publicó en febrero de 2011, y que su ciclo de vida estándar concluyó el 13 de enero de 2015, hace ya más de nueve años y medio. Y, a principios del año pasado, todavía rondaba el 10%.

Esto, por supuesto, supone un problema importante, pues hablamos de un sistema operativo que lleva cerca de un decenio sin soporte, por lo que la amenaza de seguridad es más que considerable. Y sí, recuerdo que ayer mismo te contaba que Windows 3.1 ha salvado a Southwest Airlines del incidente masivo de CrowdStrike, pero más allá de lo llamativo y simpático del caso, no debemos olvidar que se trata de algo puramente anecdótico, y que lo más seguro y fiable es emplear un OS con soporte y dentro de su ciclo de vida.

No obstante, hay quienes prefieren no actualizarse y, en realidad, ese no es el caso más extremo. ¿Cuál es entonces?, te preguntarás, pues lo encontramos en el vídeo que puedes ver sobre este párrafo, en el que un usuario ha logrado convertir una instalación de Windows 10 en una de Windows 7. Y no, no hablamos solo de un cambio puramente estético, no, ha realizado múltiples cambios en el registro de configuraciones de Windows, en las políticas de grupo y ha empleado las herramienta AME Wizard y, en menor medida, también Revert8Plus.

El proceso de conversión es, como puedes ver en el vídeo, de lo más interesante, si bien no es algo recomendable para ordenadores de uso habitual y de los que dependen tareas importantes. Y tampoco es la mejor opción si simplemente tienes curiosidad por probar (o recordar) Windows 7, pues en tal caso lo más sencillo es… efectivamente, una instalación limpia desde una ISO de Windows 7. Y, claro, en todos los casos en una máquina virtual o en un sistema dedicado, en exclusiva, al cacharreo.

Ahora bien, si te gusta experimentar y, eso, cacharrear, y te animas a intentar reproducir el proceso para convertir un Windows 10 en Windows 7, por favor, no dejes de contarnos cómo ha sido tu experiencia.