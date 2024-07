Cómo utilizar el solucionador de problemas de Windows y por qué deberías hacerlo

El solucionador de problemas de Windows ha sido una de las herramientas que más mejoras ha recibido a lo largo de los años. Me acuerdo perfectamente de que, en su primera versión, su utilidad práctica era tan limitada que nunca llegó a resolverme ningún problema, y eso que tuve unos cuantos en aquella época.

Esa mala experiencia me hizo perder totalmente la fe en el solucionador de problemas de Windows, hasta tal punto que dejé de utilizarlo por completo durante un tiempo. Solo volví a recurrir a él años después cuando sufrí un problema de red en Windows 10. No tenía muchas expectativas, pero para mi sorpresa funcionó y resolvió el problema en muy poco tiempo.

A partir de ese momento mi concepción sobre dicha herramienta cambio, y en años posteriores volví a tener otras experiencias positivas que me llevaron a recomendar el uso del solucionador de problemas de Windows. No hace milagros, pero puede marcar la diferencia en ciertos y casos, y como es muy fácil de usar vale la pena darle una oportunidad.

Cómo utilizar el solucionador de problemas de Windows 11

Es muy fácil, solo tenemos que seguir estos pasos:

Pulsamos la tecla de Windows y escribimos «Configuración de la Solución de Problemas». Entramos en el primer resultado. Ahora hacemos clic en «Otros Solucionadores de Problemas». Esto nos llevará a una sección donde podremos hacer clic directamente en diferentes opciones para solucionar problemas relacionados con el sonido, las impresoras, redes e Internet y más, como podéis ver en la imagen adjunta. Ejecutamos el solucionador de problemas que necesitemos, dejamos que complete el proceso autoguiado y listo. Si se ha encontrado algún problema nos aparecerá identificado al final del proceso, donde también veremos si ha quedado resuelto o no.

También podemos utilizar el solucionador de problemas para repasar casos anteriores utilizando el historial del mismo, donde aparecerán los casos resueltos de forma automatizada. En mi caso, nunca he tenido que utilizarlo desde que instalé Windows 11, por eso no me aparece ningún resultado al revisar el historial.

Cuándo y por qué es buena idea utilizar esta herramienta

Porque funciona, y porque es una herramienta muy sencilla de utilizar que trabaja de forma automatizada y muy rápida, lo que la convierte en una excelente opción cuando:

Nos encontramos ante un problema cuyo origen no podemos identificar.

Es un fallo que afecta principalmente a la red, la impresora, al sonido o a las actualizaciones de Windows.

Hemos probado a reiniciar el PC para resolver el problema pero esto no ha funcionado.

No tenemos claro qué deberíamos hacer para resolver el problema.

Los fallos han empezado tras hacer cambios en la configuración, o tras instalar nuevo software o nuevos controladores.

Por mi experiencia personal, os puedo decir que he conseguido los mejores resultados con problemas en Windows 11 relacionados con la red y la conexión a Internet, y también con el sonido.

También podemos configurar el solucionador de problemas para que se ejecute automáticamente cuando sea necesario, o establecer la preferencia de que Windows nos pregunte primero antes de ejecutarlo. Esta última es precisamente la opción que tengo seleccionada, y es la que yo os recomiendo, más que nada para evitar sorpresas o interrupciones que podrían producirse al dejar que se ejecute de forma automática.

Imagen de portada generada con IA.