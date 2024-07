Cómo activar finalizar tarea en Windows 11

Hace cosa de un año os contamos que Microsoft estaba preparando la integración de una nueva función muy útil en Windows 11, y que esta nos iba a permitir finalizar procesos y aplicaciones de forma directa, sin tener que recurrir al «Administrador de Tareas».

Para utilizarla bastaría con hacer clic derecho sobre el icono en la barra de tareas del proceso o aplicación que queremos finalizar, y luego hacer clic en la opción correspondiente, sin más. Solo nos llevaría unos pocos segundos.

Sin esta función, para finalizar ese proceso o aplicación, tendríamos que seguir un proceso más complicado y perderíamos más tiempo: pulsar «Control + Alt + Suprimir», entrar en el «Administrador de Tareas», localizar el proceso o aplicación que queremos finalizar, hacer clic derecho sobre él y finalizarlo.

Cómo activar el atajo de finalizar tarea en Windows 11

Por suerte dicha función ya se encuentra disponible, aunque viene desactivada por defecto, algo que es difícil de entender teniendo en cuenta lo cómoda que resulta y las ventajas que ofrece, puesto que, como hemos visto, nos ahorra muchos pasos a la hora de finalizar procesos y aplicaciones.

Si queremos activarla tenemos que seguir estos pasos:

Abrimos el menú de configuración de Windows 11.

Entramos en «Sistema».

Ahora nos vamos a la sección «Para Programadores».

Activamos la opción «Finalizar Tarea».

Listo, ya podremos utilizar el clic derecho del ratón para que nos aparezca directamente la opción de finalizar tarea sobre diferentes aplicaciones y procesos que tengamos abiertos, siempre que estos tengan un icono sobre la barra de tareas. Se acabó tener que recurrir al «Administrador de Tareas».

He utilizado esta función durante varios días y os puedo confirmar que funciona a la perfección. Si tenéis problemas con alguna aplicación que se está ejecutando a pantalla completa, y que por tanto os impide ver la barra de tareas, podéis pulsar «Alt + Tab» para salir de ella y tener acceso a la barra de tareas, o también podéis probar con «Alt + Enter» para alternar entre modo ventana y pantalla completa.

Si nada de esto funciona el clásico «Control + Alt + Suprimir» no suele fallar. Podéis utilizarlo para entrar en «Administrador de Tareas», pero una vez ahí no necesitaréis buscar el proceso o aplicación a finalizar, podréis hacer clic derecho directamente sobre él en la barra de tareas.

En caso de aplicaciones o procesos que se bloquean y no responden incluso antes de mostrar un icono en la barra de tareas esta función no sirve, pero como ya os he explicado anteriormente siempre podréis recurrir al «Administrador de Tareas» como última opción.

Imagen de portada generada con IA.