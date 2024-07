La voz llegará esta semana a ChatGPT Plus

Sin duda alguna, una de las funciones más esperadas por los usuarios de ChatGPT Plus es la que más nos sorprendió a muchos el pasado mes de mayo, cuando tuvo lugar la presentación de GPT-4o, el modelo generativo más reciente de OpenAI, y que desde el primer momento ya dejó claro que iba a marcar un antes y un después en ChatGPT, gracias a sus capacidades multimodales (omnimodales, en la definición de la tecnológica), así como por sus mejoras en rendimiento y en la calidad de las respuestas.

Si viste aquella presentación o leíste lo que te contamos sobre la misma, recordarás que si algo nos dejó con la boca abierta, fue el momento en el que, tras finalizar la descripción de las principales novedades por parte de Mira Murati (directora de tecnología de OpenAI), dio comienzo la ronda de pruebas de ChatGPT con este modelo, y pudimos escuchar por primera vez cómo serán las interacciones mediante voz con este nuevo modelo. Por darte un poco de contexto si no sabes de qué estoy hablando, las comparaciones con el OS de la película Her no se hicieron esperar.

Aunque una de las sorpresas de aquella presentación fue el anuncio de que las cuentas gratuitas del chatbot de OpenAI iban a recibir mucho de lo visto aquel día, también empezó a circular rápidamente que este modo de voz iba a ser exclusivo, al menos inicialmente, de ChatGPT Plus, la versión de pago de esta herramienta. Y es comprensible, pues al tiempo apunta a ser un tanto exigente en lo referido a capacidad de cómputo, y también a ser un excelente elemento para atraer a más usuarios a que se suscriban a la modalidad de pago del chatbot.

Pues bien, parece que la espera está a punto de terminar, y es que Sam Altman confirmó recientemente que la función de voz empezará a llegar a ChatGPT Plus esta semana (en el mensaje afirmaba «la semana que viene», y el mensaje es de finales de la semana pasada). Se trata de un tweet que pasó un tanto desapercibido, pues es una respuesta dada por el CEO de OpenAI a un usuario que le formulaba una pregunta al respecto, como respuesta a su vez del tweet en el que Altman anunciaba SearchGPT.

De momento, eso sí, hablamos de un despliegue bastante limitado, y que podría diferir bastante de lo que vimos en la presentación (aunque se supone que aquello era el funcionamiento real de esta función ya en mayo), y es que en dicho mensaje afirma que la versión que empezará a llegar estos días a los usuarios de ChatGPT Plus es una alpha, por lo que todavía queda trabajo por hacer. No obstante, si finalmente lo que llega es lo que vimos, y aún se encuentra en esa fase de desarrollo, da miedo imaginar lo que será capaz de hacer una vez que alcance la madurez de su primera versión final