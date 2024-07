Así es el Nothing Phone (2a) Plus, diseño, especificaciones y posible precio

El Nothing Phone (2a) Plus será presentado oficialmente mañana, pero la compañía londinense, fundada por Carl Pei, nos ha dado un buen anticipo de este esperado terminal con una imagen filtrada que nos permite apreciar su diseño y sus acabados.

En general tenemos un diseño que es prácticamente idéntico al Nothing Phone (2a), algo comprensible ya que este llegó al mercado el pasado mes de marzo, lo que significa que la diferencia entre ambos será de unos pocos meses, y que por tanto no debemos esperar cambios importantes.

Se mantiene la isleta ovalada en la parte trasera que recoge un total de dos cámaras, y que está situada sobre un espacio circular donde podemos ver también un total de tres LEDs que conforman la interfaz Glyph. En la mitad inferior tenemos el mismo patrón que presenta el Nothing Phone (2a) Plus, aunque con una textura ligeramente diferente.

El marco es plano con esquinas redondeadas, y aunque no vemos el frontal podemos esperar un acabado todo pantalla plano con una cámara integrada en una isleta circular situada en posición central. Como dije, prácticamente no hay cambios frente al Nothing Phone (2a). Os dejo una imagen de este modelo para que podáis comparar ambos.

Calidad de acabados y posibles especificaciones del Nothing Phone (2a) Plus

Este smartphone se dirige al mercado de gama media y tendrá un precio ajustado que, probablemente, rondará entre los 300 y los 350 euros, lo que significa que Nothing tendrá que ajustar costes, y que lo más seguro es que repita el uso de plástico en el chasis y en la parte trasera del terminal.

El plástico es un material mucho más barato que el aluminio y que el cristal, es ligero y presenta una buena resistencia contra caídas y golpes, pero es más frágil frente a los arañazos y no tiene el tacto premium que presentan los otros dos materiales. En cualquier caso, el uso de plástico en un terminal de este tipo es totalmente lógico.

Sus especificaciones todavía no se han confirmado por completo, pero tenemos algunos datos oficiales que podemos ampliar con una estimación bastante realista, y de esta manera ofreceros una vista previa de la posible configuración final de este smartphone:

Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución de 2.412 x 1.080 píxeles y 120 Hz.

SoC Mediatek Dimensity 7350 Pro fabricado bajo el nodo de 4 nm. Viene con CPU de 8 núcleos dividida en dos bloques, uno con dos núcleos Cortex-A715 a 3 GHz y otro con seis núcleos Cortex-A510.

GPU ARM Mali-G610 MC4.

NPU MediaTek 657 con capacidades de fotografía computacional.

Conectividad 5G a un máximo de 4,7 Gbps.

12 GB de memoria RAM. Puede que la versión base siga contando con 8 GB de RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base.

Doble cámara trasera de 50 MP, principal y gran angular.

Cámara frontal de 50 MP.

Batería de 5.000 mAh compatible con recarga rápida de 50 vatios.

Certificación IP54 de resistencia al polvo y al agua.

Android 14 con la capa Nothing OS 2.6.

Como os dije un poco más arriba, el precio de este smartphone debería ser de unos 350 euros en su configuración base. El modelo con 256 GB de capacidad de almacenamiento podría acercarse a los 400 euros. Mañana saldremos de dudas cuando se produzca la presentación oficial.