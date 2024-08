No desprecies al pingüino: Linux mejora su cuota de mercado

Nos hacíamos eco de ello ayer mismo en MuyLinux: el uso de Linux sigue subiendo y se sitúa en máximos históricos. La noticia recoge la cuota de Linux en PC, es decir, de las diferentes distribuciones Linux de escritorio que pueblan el mercado, no todo lo que abarca Linux como núcleo para sistemas operativos, una puntualización que todavía nos hacen de vez en cuando, aunque por el contexto en el que se da la información no debería ser necesario.

Sea como fuere, Linux compite en este terreno con Windows, macOS, ChromeOS y alguna alternativa residual más. Y sí, Windows sigue siendo el rey del cotarro con un 72,08%, según los datos que ofrece StatCounter para el mes de julio de 2024. Le siguen macOS con un nada desdeñable 14,92%; un sistema operativo «desconocido» que se lleva el 7,14% y que siempre da pie a especializaciones por lo abultado de su presencia al no tener otra referencia; y Linux, que se alza con su pico más destacado en las últimas fechas.

En concreto, Linux se lleva un 4,45% de cuota de mercado, una cifra que quizás te parezca poca cosa, pero que se traduce en muchos millones de ordenadores. Cuántos no está claro, porque no existe una forma de contabilizarlo de manera exacta; pero muchos. Repito: hablamos solo de PC de escritorio, no de móviles, tablets, wereables, etc. De hecho, Linux no es el último de la tabla: detrás suyo está ChromeOS con un 1,41% Y aún hay sitio para FreeBSD, que con el 0,01% apenas se deja ver.

Por supuesto, en ese sistema operativo desconocido tiene que haber algo de Linux, pero es igualmente imposible determinar cuánto, dada la metodología de medición que usa StatCounter (prácticamente la misma que otras firmas de análisis de datos: el agente de usuario del navegador web, un elemento que mucho usuario eligen ocultar para mejorar su privacidad). La cuestión es que el crecimiento de Linux es un hecho porque más allá de vaivenes puntuales, la tendencia se mantiene.

Linux tiene actualmente un porcentaje de uso similar al que tenía macOS hace unos quince años, más o menos en la época de Snow Leopard. En efecto, la comparación puede resultar odiosa, pero hay que mirarlo con perspectiva: ni quienes desarrollan el escritorio Linux (empresas, pero también comunidad) son Apple, ni la travesía ha sido la misma. Ahora bien, si macOS ha conseguido duplicar su presencia en la última década, Linux la ha cuadruplicado: el 1% ha quedado muy atrás en el tiempo, como los cuentos de que hay que ser un experto para usar Linux.

Por todo esto, no desprecies al pingüino. Es más, te animo a tirarte a la piscina con Linux Mint, una de las distribuciones Linux para PC más amigables para los recién llegados y un ejemplo inmejorable de por qué Linux está aumentando su cuota de mercado. Que sí, que puedes seguir usando Chrome, pero Microsoft Edge es una excelente alternativa, como lo son Firefox, Brave o Vivaldi… Perdón: quería decir macOS, Linux o ChromeOS.

Imágenes generadas con IA