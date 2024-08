Xbox adelanta sus próximos lanzamientos de 2024 y 2025

La situación de Xbox en la actualidad es, sin duda, llamativa. Como ya sabes, históricamente este ha sido el nombre de su consola a lo largo de sus cuatro generaciones, pero con el paso del tiempo se ha ido extendiendo para dar cabida también primero a los juegos, y posteriormente a los servicios. Lo que nos lleva a que, desde hace ya algún tiempo, esta es la denominación común que agrupa toda la propuesta de Microsoft en el mercado de los juegos.

Así, y como te contábamos hace unos días, analizar de manera global la posición de Xbox en el mercado del gaming nos muestra un éxito incontestable, que se nutre tanto de los juegos como de los servicios asociados a los mismos. Sin embargo, la situación es muy distinta si ponemos el foco en el mercado de consolas, en el que los de Redmond han «pinchado» con esta generación, al igual que ocurrió con la anterior, después del gran éxito que fue Xbox 360.

Así las cosas, todos tenemos ya bastante claro que no habrá una versión Pro mid-gen en la actual generación, y que en su lugar los de Redmond han concentrado sus esfuerzos en la próxima generación (que, según algunos rumores, podría llegar al mercado antes que PlayStation 6, lo mismo que ocurrió con Xbox 360 y PlayStation 3) y, claro, también en la parte más lucrativa del negocio en la actualidad, es decir, en los juegos. Algo que, a su vez, nos explica también la razón por la que la compañía ha decidido adelantar sus planes para la Gamescom 2024, en vez de guardárselos para jugar con el efecto sorpresa.

So many games coming! As such, we’re moving Avowed to Feb 18, 2025 to give players’ backlogs some breathing room.

Stay tuned for more from our games across Activision, Blizzard, Bethesda & Xbox Game Studios at gamescom, including our Aug 23 livestream for a look at Avowed:… pic.twitter.com/3RnyVwlHRa

— Xbox (@Xbox) August 2, 2024