Adiós Chromecast, hola Google TV Streamer

Finalmente, tal y como esperábamos, Google ha hecho oficial el nuevo Google TV Streamer, aunque no lo ha hecho exactamente cuando esperábamos, pues dadas las fechas, cabía pensar que este nuevo dispositivo sería uno de los protagonistas del evento Made by Google que tendrá lugar justo dentro de una semana, en el que como ya sabes, viviremos la presentación de las generaciones Pixel 9 y Pixel Watch 3. Claro que, por otra parte, tiene sentido que Google haya preferido no saturar el evento de la semana que viene con demasiados anuncios.

Digo que lo esperábamos porque, como quizá recuerdes, este nuevo dispositivo ya se filtró hace un par de semanas, dentro del enorme y constante flujo de información que se escapa del control de la tecnológica y termina viendo la luz antes de lo previsto. Por lo tanto, ya sabíamos que Chromecast iba a tener un compañero o un sustituto. Y tal y como señalaban la mayoría de los rumores a este respecto, ha terminado por confirmarse la segunda opción.

Este nuevo Google TV Streamer vendrá a sustituir al Chromecast 4K con Google TV, presentado en septiembre de 2020, aunque Google también cesará la producción del modelo con resolución HD, que llegó a nuestro mercado dos años después. Por lo tanto, si estás interesado en alguno de ambos modelos, lo mejor será que no retrases mucho su compra pues, de lo contrario, te expones a quedarte sin él. Y aunque es cierto que el nuevo dispositivo ofrece mejoras importantes, también es cierto que su precio también se apunta a dicho crecimiento.

¿Y qué mejoras son esas? Lo cierto es que, en este punto, debemos reconocer que Google no ha escatimado. Así, además de las funciones que ya encontrábamos en los Chromecast, el Google TV Streamer es también un centro de control de Matter y Google Home, por lo que nos proporciona un punto de acceso centralizado a la infraestructura de hogar inteligente. Obviamente, seguirá siendo posible realizar dichas acciones desde el smartphone, pero la posibilidad de gestionarlo con el Google TV Streamer en pantalla grande se antoja, al menos en teoría, bastante práctica.

Google, ya lo sabes, está inmersa en llevar la inteligencia artificial hasta al último rincón de todo su ecosistema de servicios y dispositivos, así que evidentemente este nuevo Google TV Streamer no se iba a escapar. En este caso, claro, lo hace por la vía de los contenidos indexados por Google TV en las diversas plataformas que integremos en el mismo. De este modo, en base a nuestras preferencias y la IA, nos ofrecerá recomendaciones personalizadas y, si lo deseamos, también resúmenes completos, reseñas y desgloses de los contenidos.

En la parte más técnica, nos encontramos con una mejora en el procesador con respecto al integrado en el Chromecast 4K (si bien Google no ha facilitado más datos con respecto al mismo), el doble de memoria RAM y 32 gigabytes de almacenamiento. Con estos nuevos componentes, los del buscador afirman que los usuarios disfrutarán de una experiencia de carga y de navegación más fluidas, y que será capaz de reproducir contenido 4K HDR con Dolby Vision y Dolby Atmos con total soltura.

Con respecto a su diseño, como ya vimos en las imágenes filtradas hace unas semanas, nos despedimos del dispositivo medio oculto, conectado directamente a un puerto HDMI del televisor (y a un USB para su alimentación, claro), para encontrarnos con un diseño que reivindica estar presente y visible en el aparador en el que tenemos el televisor. Esto, claro, va en gustos, pero personalmente reconozco que me gusta mucho este nuevo diseño. Además, de la mano de este cambio llega también la integración de un puerto de red ethernet, algo más que recomendable para la transmisión de contenidos en alta resolución.

Con este movimiento, Google busca cambiar su posición en el mercado de los dispositivos de este tipo, algo que ya inició con la llegada de la primera versión 4K con Google TV. Y es que, como recordaba en 2022, con el lanzamiento de la versión HD, en sus inicios Chromecast era una propuesta muy, muy económica (30 euros). Es cierto que el modelo HD, con su precio de 39,99 euros, volvía a bajar el umbral de entrada, pero ahora nos encontramos con que el precio de este nuevo dispositivo prácticamente triplica la opción más económica hasta el momento. Y todo esto, además, «matando» una marca tan asentada como lo es Chromecast. Osado y arriesgado, sin duda.

El Google TV Streamer saldrá a la venta el próximo 24 de septiembre en la tienda online de Google, y su precio será de 119 euros.