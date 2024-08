¿Qué puede hacer la IA de NVIDIA por los estudiantes de ciencias?

La actividad de NVIDIA no cesa en verano, y la muestra más reciente de ello lo encontramos en una nueva entrega de AI Decoded, que esta semana pone el foco en un punto que, personalmente, me parece de excepcional importancia, pues se circunscribe al presente, pero con una proyección de futuro de primera magnitud, ya que se dedica a desgranar lo que pueden hacer diversas soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial por los estudiantes de STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La llegada de sistemas (ordenadores y workstations) con capacidad de cómputo de inteligencia artificial marca un antes y un después en este sentido y, aunque parece que esto solo ha empezado a ser posible de manera muy reciente, principalmente por la llegada de los primeros sistemas que integran una NPU, lo cierto es que la capacidad de cómputo de IA ya lleva presente en los PC desde hace algunos años, principalmente gracias a la especialización que ofrecen, en este sentido, las las GPU de las series NVIDIA GeForce RTX 30 y 40.

Así, efectivamente, eso significa que los estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas pueden encontrar, en los sistemas equipados con adaptadores gráficos de NVIDIA, tanto integrados como dedicados, además claro, de las infraestructuras propias de los centros de estudios que también hayan optado por hardware especializado como el que nos ocupa, el aliado perfecto para sus necesidades.

¿Y qué herramientas son esas? Pues lo cierto es que bastantes, y además de lo más variadas, lo que permite que se puedan emplear para abordar tareas de lo más diversas, pero siempre relacionadas con las actividades propias de la formación. Estas son algunas de las que podemos encontrar reseñadas en el AI Decoded de esta semana:

NVIDIA RAPIDS: ejecuta modelos de aprendizaje tradicionales hasta 25 veces más rápido para gestionar datos eficientemente y llevar a cabo análisis complejos.

Plataforma NVIDIA Studio: acelera procesos creativos con RTX e IA en aplicaciones como Adobe Creative Cloud y Autodesk.

RTX AI Toolkit: desarrolla y personaliza modelos AI hasta 30 veces más rápido, mejorando proyectos de investigación y otros estudios de manera eficiente.

Plataforma NVIDIA Isaac: acelera el desarrollo de aplicaciones vinculadas a la robótica aprovechando el poder de la IA, incluyendo robots autónomos y humanoides.

ChatRTX: crea modelos GPT personalizados y los conecta con materiales de estudio, proveyendo respuestas rápidas y seguras en ordenadores Windows RTX.

NVIDIA Broadcast: una aplicación gratuita que proporciona audio y vídeo de nivel profesional con funcionalidades impulsadas por IA en ordenadores RTX y estaciones de trabajo que se integran a la perfección con aplicaciones de aprendizaje remotas.

Por su parte, si nos centramos en las herramientas dedicadas al diseño, que juega un papel clave en muchas ingenierías, también nos encontramos con una propuesta singularmente amplia, ya que muchas de las principales herramientas hacen uso de las tecnologías de NVIDIA: