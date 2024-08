Apple Maps, próximo destino: Android

Apple Maps es uno de esos servicios que, desde siempre, se han asociado exclusivamente a los dispositivos de Apple, principalmente al iPhone. Lanzado inicialmente con iOS 6, momento en el que Google Maps dejó de ser la app incluida en el sistema operativo de los de Cupertino para sus móviles, muchos recordamos todavía su vergonzoso debut, con una cantidad incontable de fallos, que empañó durante un tiempo el prestigio con el que contaban, por lo general, los desarrollos de la compañía.

Puede que fuera fruto de aquel amargo comienzo, o quizá porque tenían claro que era un servicio que ofrecía un gran valor añadido, y que por lo tanto solo debía ser accesible para los usuarios de sus dispositivos, no vimos que diera el salto a otras plataformas, ya fuera como servicio web o con apps específicas para otros sistemas operativos. Claro, que tampoco cabe la comparación con otros servicios como Apple Music y Apple TV+, que sí que han dado ese salto, pero que son comerciales y que, por lo tanto, generan ingresos directos.

Y así estaban las cosas hasta que por sorpresa, hace alrededor de dos semanas, Apple lanzó una versión web de Apple Maps. De momento, como ya te indicamos entonces, se encuentra en fase beta y, como cabía esperar, cuenta con bastantes menos funciones que Google Maps. No obstante, este salto a la web nos puede estar indicando que la tecnológica ha decidido darle más importancia a este servicio y, por lo tanto, reforzarlo tanto a corto como a medio plazo. Algo que, sin duda, resultaría de lo más interesante.

Como digo, su salto a la web ya nos invitaba a pensar en ese sentido, y lo que leemos hoy en Phone Arena apunta de manera aún más firme en esa dirección, y es que Apple estaría trabajando en una app de Apple Maps para Android. Obviamente no es información oficial, como ocurre con prácticamente todo lo de Apple hasta que llega su momento de lanzamiento, por lo que procede recordar lo de siempre, y es que estos rumores-filtraciones deben ser tomados con cierto escepticismo.

Ahora bien, Apple Maps ha mejorado muchísimo desde su lanzamiento, y su experiencia de uso en iPhone es totalmente positiva. Y aunque no está en disposición de competir con Google en lo referido a funciones, sí que tiene algunas particularidades, como el trabajo editorial y de curado de contenidos agregados, que hace que destaque en ese sentido. Y, claro, que aquellas personas que no son usuarias de dispositivos de Apple tengan una primera toma de contacto con su ecosistema, aunque sea desde Android, no deja de ser una puerta que se abre, del mismo modo en que lo fue el iPod a principios mitades de la primera década de este siglo, y el iPhone unos pocos años después.