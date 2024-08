Nintendo Switch 2, a la altura de Steam Deck pero...

Cuesta recordar cuando empezamos a hablar de Nintendo Switch 2, la esperadísima nueva generación de la híbrida de Nintendo, que como bien sabes se apartó por completo de la guerra de consolas, protagonizada por Microsoft y por Sony, y que en su lugar lleva su propio calendario, no compite ni en rendimiento ni por catálogo, y que de este modo ha logrado tener una enorme legión de usuarios que no se plantean otra opción que no sea, en la actualidad, la excepcionalmente exitosa, pero ya en senda descendente, Nintendo Switch.

Como suele ocurrir siempre con dispositivos muy esperados, una gran cantidad de los rumores y filtraciones que se producen a su alrededor tienen que ver con sus especificaciones técnicas. Desde MuyComputer, como ya sabéis, mantenemos un seguimiento constante sobre toda la información (en su 99% no oficial) que ve la luz, y os vamos informando puntualmente sobre ellos, además de publicar algunos especiales en los que recopilamos toda la información más reciente para que la podáis conocer de un vistazo. Puedes encontrar el más reciente de dichos especiales en este enlace, y seguro que te va a interesar.

Las especificaciones técnicas son muy importantes ya que, aunque Nintendo Switch 2 no rivalizará directamente con otras consolas, ni de sobremesa ni portátiles, sí que nos permite establecer comparaciones para hacernos una idea de lo que podemos esperar en lo referido a rendimiento, y las filtraciones más recientes, a las que en este caso sumo el análisis de mi compañero Isidro, gran conocedor de la plataforma, arrojan este perfil:

Pantalla IPS LCD de 8 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.080 píxeles y tasa de refresco de 60 Hz o de 90 Hz.

SoC NVIDIA Tegra personalizado y fabricado en el nodo de 8 nm de Samsung.

Procesador ARM con ocho núcleos de 64 bits basados en la arquitectura Cortex-A78C funcionando a una frecuencia de entre 2 GHz y 3 GHz.

Núcleo gráfico NVIDIA personalizado basado en la arquitectura Ampere, la misma que usan las GeForce RTX 30. Tendría entre 1.280 y 1.536 shaders y un bus de 128 bits.

12 GB de memoria LPDDR5X a 7.500 Mbps.

256 GB de almacenamiento de tipo UFS 3.1 con una velocidad máxima de lectura secuencial de 2.100 MB/s.

Conectividad DisplayPort para utilizarla fácilmente en modo dock.

Así pues, parece que nos encontramos ante una máquina bastante prometedora. Sin embargo, tal y como leemos en WccfTech, Nintendo Switch 2 podría enfrentarse a una sorprendente limitación, que haría todavía más difícil compararla con otros dispositivos. Y digo que es sorprendente porque en realidad se debe a limitaciones impuestas por Nintendo en lo referido al uso que pueden hacer los juegos de los componentes de la consola.

Más concretamente, las limitaciones planteadas se refieren tanto a la limitación a la cantidad de operaciones de escritura que pueden hacer los juegos en el almacenamiento SSD, medida adoptada para prolongar la vida de dicho soporte (como sabrás, las memorias SSD tienen un ciclo de vida en la función de escritura que viene determinado de fábrica), como limitaciones en el tamaño de los parches que se publican para los juegos.

Así, la comparación basada exclusivamente en especificaciones técnicas, sitúa la Nintendo Switch 2 prácticamente a la altura de la Steam Deck, lo que no está nada mal, pero la preocupación es que las limitaciones que acabamos de ver pueden prolongar la vida de la consola, pero traducirse en que su rendimiento final sea inferior al de la consola de Valve. No obstante, aquí debemos volver a recordar lo que indicaba al principio, y es que Nintendo ni está ni se la espera en esa liga.