GeForce Now ya es compatible con 2.000 juegos, y sigue creciendo

Uno de los grandes aciertos que se marcó NVIDIA con GeForce Now fue buscar acuerdos para que no tuviéramos que comprar dos veces los juegos que ya teníamos en diferentes plataformas, como Steam, Epic Games Storey Good Old Games. Al final esta fórmula fue una de las claves más importantes de su éxito, y le ha ayudado a consolidarse como la mejor plataforma de juego en la nube que existe actualmente.

También fue un gran desafío que ha obligado a NVIDIA a negociar de forma permanente para poder dar soporte a esos juegos en GeForce Now, pero la verdad es que el gigante verde ha sabido jugar muy bien sus cartas en este sentido. Prueba de ello la tenemos en que acaba de superar la barrera de los 2.000 juegos compatibles, y esta cifra no hará más que seguir creciendo en las próximas semanas.

De esos 2.000 juegos compatibles más de 100 son totalmente gratuitos, y entre ellos se encuentran juegos tan importantes como Destiny 2, Lost Ark y Guild Wars 2, entre otros. También es compatible con más de 120 juegos de Game Pass, un servicio que ofrece un gran valor y que cuenta con una importante cantidad de suscriptores. Estas cifras también seguirán creciendo gradualmente, y mejorarán el valor global que ofrece GeForce Now.

Nuevos lanzamientos de la semana en GeForce Now

Warhammer 40,000: Speed Freeks (nuevo en Steam).

Prince of Persia: The Lost Crown (nuevo en Steam).

Ratten Reich (nuevo en Steam).

Nine Sols (Steam).

Visions of Mana Demo (Steam).

Dentro de dos semanas llegará también a este servicio Black Myth: Wukong, uno de los juegos más prometedores a nivel técnico de esta generación, y también uno de los más esperados. La versión para PC tendrá trazado de rayos completo, una tecnología que se podrá activar en GeForce Now si estamos suscritos a la modalidad prioritaria o «ultimate».

Si vuestro PC no tiene el hardware listado en los requisitos recomendados para jugar a Black Myth: Wukong con trazado de rayos no os preocupéis, podréis disfrutarlo con GeForce Now y aprovechar una oferta temporal que reduce el precio de las suscripciones prioritaria y «ultimate» a la mitad. Esta oferta se aplica tanto a versión de un mes como a la de seis meses de duración.

GeForce Now funciona en cualquier PC o Mac que cumpla con los requisitos mínimos, y en dispositivos Android TV, iPhone y iPad. Es muy fácil de configurar y de utilizar a través del cliente dedicado, que además es muy ligero y ocupa muy poco espacio.