Instagram ya permite subir hasta 20 imágenes por publicación

En sus primeros tiempos, cada publicación en Instagram consistía en una única imagen. Es decir, sí querías subir cinco fotos, cada una de ellas era una publicación. Claro, hablo de la prehistoria, allá por 2010, cuando la red social creada por Kevin Systrom y Mike Krieger vio la luz por primera vez. Concebido inicialmente como un servicio para iPhone (que ya era la gran estrella del mercado de los smartphones que es ahora, pero además con muchísima menos competencia por parte de Android y su ecosistema), su crecimiento fue bastante rápido, y esto se intensificó en 2012, con la llegada de la app oficial para Android.

Desde entonces, Instagram no ha dejado de crecer tanto en funciones como en volumen de usuarios, hasta situarse en el top 3 de las redes sociales más utilizadas del mundo, rodeada por Facebook (también de Meta) que ocupa la primera posición, y YouTube, en el tercer puesto. Además, y para dicha de Meta, Instagram sí que sigue atrayendo a una audiencia muy joven, un objetivo que la compañía también se ha marcado para Facebook pero en el que ha fracasado por completo hasta el momento.

No entraré en profundidad en este punto, pues es un aspecto que ya he abordado en anteriores ocasiones, pero en este contexto no puedo dejar de mencionar el historial de Instagram con los menores, más concretamente el acreditado efecto negativo que tiene en los mismos, y lo despreciable que resulta saber que, pese a que tenían conocimiento pleno de ello, se plantearon crear una versión específica del servicio precisamente para los más pequeños. Instagram debe mantenerse alejado (ya sea por decisión propia o por imposición ajena) de las audiencias más jóvenes.

Pero vuelvo a lo que nos ocupa. La red social de las fotos ha crecido mucho en funciones a lo largo de su vida, ya sea sumando nuevas o mejorando las ya existentes, y ahora, según podemos leer en The Verge, nos encontramos con una del segundo tipo, y es que Instagram ha incrementado, hasta 20, el número máximo de imágenes y vídeos que podemos añadir en cada publicación. El despliegue de este nuevo límite tiene alcance global e inmediato, por lo que si todavía no está disponible en tu cuenta, eso debería cambiar en un plazo excepcionalmente corto.

La agrupación de imágenes y vídeos en una única publicación se ha popularizado mucho, pues permite incluir en un único post una selección relacionada con cualquier tipo de actividad o evento, pues la publicación de cada uno por separado nos obligaría a ir al perfil de esa persona y revisar, una por una, sus publicaciones más recientes, para poder ver todo el material relacionado con dicho suceso. Ahora, con este cambio, nos encontramos con una gran mejora en este sentido.