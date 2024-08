¿Cómo resiste el Google Pixel Fold a un año de uso?

Ya ha pasado algo más de un año desde que Google presentará el Pixel Fold, la primera generación de su smartphone plegable que, como ya sabes, mañana mismo se verá renovado con el Pixel 9 Pro Fold. Era, ya lo dijimos en su momento, un dispositivo muy esperado, tanto por saber en qué consistía exactamente la propuesta de los del buscador en este mercado, todavía emergente, como por el espaldarazo que suponía para el mismo la llegada de un actor tan relevante.

Aquella presentación tuvo lugar el 10 de mayo de 2023, y poco después empezaron a llegar las primeras unidades al mercado. Eso sí, solo en una muy reducida selección de mercados, algo comprensible, pues como he recordado en el párrafo anterior, el mercado de los plegables todavía se encuentra en una fase bastante inicial, y son muchos los mercados locales en los que la demanda de esta clase de smartphones se encuentra por debajo de la necesaria para que resulte rentable llevarlos a los mismos.

Un smartphone plegable es, salvo contadas excepciones con el factor de forma flip, un dispositivo muy caro con un componente muy sensible. Me refiero, claro, a la propia pantalla y a la bisagra responsable de garantizar que las operaciones de apertura y cierre no afectan negativamente al pliegue del panel. En el pasado hemos sabido, segur que lo recuerdas, de algunos casos de modelos en los que la bisagra no ha tardado en fallar y, en consecuencia, la pantalla se ha visto afectada.

Así, con algo más de un año en el mercado de la primera generación, y con la segunda a un paso de debutar, me ha parecido muy interesante un artículo de Engadget, en el que encontramos la valoración del Google Pixel Fold tras un año de uso. Y es que, en función de una valoración de este tipo, la decisión de compra del inminente Pixel 9 Pro Fold puede apuntar en uno u otro sentido. Y afortunadamente, para Google, parece que con la primera generación hicieron un gran trabajo.

En dicho artículo, más allá de las valoraciones sobre su diseño estético y su rendimiento, factores importantes pero que se pueden colegir viendo sus imágenes y leyendo sus especificaciones técnicas, nos encontramos precisamente con lo que señalaba anteriormente, es decir, con la valoración de la resistencia del dispositivo, lo que incluye sus partes más frágiles. Y lo interesante es que narra un uso bastante intenso del mismo, en el que las caídas y los golpes parecen haber sido frecuentes, sin que ello haya afectado al funcionamiento del Pixel Fold.

Hay un poco de lotería, siempre, en lo relacionado con caídas y golpes. Un dispositivo puede recibir cien golpes y no sufrir daños, y otro absolutamente similar, romperse en su primera caída. Pero, aún así, repasar el historial de golpes y accidentes del Pixel Fold del artículo, y saber que tanto pantalla plegable como bisagra se mantienen a la perfección, es de lo más tranquilizador.