Hasta un año de espera para los estrenos en Game Pass estándar

Microsoft anunció, recientemente, la reorganización de sus planes de suscripción a Xbox Game Pass, unos cambios que no hicieron demasiada gracia a los usuarios del servicio, y con razón, pues se resumen en que o pagas más al mes, o renuncias a lo que has tenido hasta el momento para mantener tu cuota mensual. Una subida de la que, y merece mucho la pena recordarlo, ya alertaron preventivamente muchos de los que se oponían a la compra de Activison Blizzard King por parte de Microsoft.

Como recordarás, poco después de que se completara dicha compra, ya tuvimos el primer anuncio-adelanto de una subida de precios, algo que sorprendió a pocos, , y que evidentemente se relaciona con el estratosférico precio que tuvieron que asumir los de Redmond para hacerse con ABK. ¿A cambio?, pues el esperado crecimiento en el catálogo de títulos disponibles en Game Pass y, de manera derivada de esto, también más estrenos del primer día, es decir, juegos que llegarían simultáneamente tanto a la venta como al catálogo de los disponibles para los suscriptores.

Así, con esos cambios, se anunció la eliminación del nivel de suscripción más económico de Game Pass para los usuarios de Xbox, la subida de precio del nivel Ultimate y la creación de un nuevo plan, denominado estándar, con un precio similar al de Ultimate antes de la subida, pero con algunas limitaciones con respecto al mismo. Cuando se produjo este anuncio no se facilitaron datos más concretos, por lo que hemos permanecido a la espera hasta ahora para saber de qué estábamos hablando exactamente.

Pues bien, la duda se ha despejado y, sin duda, no son buenas noticias para aquellos usuarios que no estén dispuestos a pagar más por su suscripción, y es que los estrenos tardarán hasta 12 meses, o incluso más, en llegar a Game Pass Estándar. Sí, has leído bien, un año o incluso más, y esto no es un rumor o una filtración, ha sido confirmado por la propia Microsoft en Xbox Wire, el blog oficial de la plataforma, en la que también informan del estado actual de este nuevo nivel de suscripción (actualmente en fase de pruebas) que, salvo sorpresas, debería debutar en septiembre.

No es la principal, pero el acceso a juegos de primer día ha sido siempre una de las ventajas más valoradas por los suscriptores de Xbox Game Pass, y parece que Microsoft ha decidido monetizar este interés empleando la misma técnica que ya hemos visto, estos meses atrás, en las plataformas de suscripción a cine y series. Algo que me pregunto hasta qué punto se relaciona con un incremento en las descargas «ilegales» de películas y series. ¿Ocurrirá lo mismo con los juegos? De ser así, desde luego no seré yo quien lo critique.