Sube de nivel en tus estudios, y en tus juegos favoritos, con tu portátil con NVIDIA GeForce RTX

Ya ha empezado la carrera de la vuelta al cole. Recuerda que lo importante no es llegar el primero, sino hacerlo con todo el equipamiento y las herramientas que necesitas para ser el mejor. Seguro que ya tendrás controlados los libros y el material que vas a necesitar, ¿pero has pensado en el portátil? Si estás buscando un portátil nuevo no te preocupes, NVIDIA te tiene cubierto con las mejores ofertas en equipos configurados con GeForce RTX 40.

Los portátiles con tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 40 están diseñados para ofrecer un alto rendimiento en juegos de última generación, son compatibles con las tecnologías más avanzadas del sector y cuentan además con el hardware más potente que existe para acelerar trazado de rayos. Su rendimiento es tan bueno que con estos equipos podrás jugar con todas las garantías incluso a títulos tan exigentes como Black Myth Wukong, esa obra de arte que ha enamorado a crítica y a jugadores.

Un portátil con GeForce RTX 40 es lo mejor para jugar, ¿pero sabías que también es lo mejor para estudiar? Pues así es, las tarjetas gráficas GeForce RTX 40 de NVIDIA están preparadas para mover sin problema cualquiera de las aplicaciones más utilizadas a día de hoy en el sector de la educación, y se integran a la perfección con los drivers NVIDIA Studio, que ofrecen una estabilidad total y están optimizados para dar lo mejor de sí con aplicaciones profesionales.

Si estás realizando estudios de animación, edición de fotografía o vídeo, desarrollo de aplicaciones o de videojuegos, modelado 3D, dibujo, arquitectura o ingeniería ya sabrás lo importante que es la GPU para trabajar con las herramientas y aplicaciones más importantes que existen actualmente, y también tendrás claro que el hardware especializado en IA se ha convertido en algo fundamental para acceder a funciones avanzadas que pueden marcar una gran diferencia.

Aprende, crea y juega más rápido con tu portátil GeForce RTX 40

Los portátiles equipados con tarjetas gráficas GeForce RTX 40 te permitirán disfrutar de todas las ventajas que ofrece la arquitectura gráfica Ada Lovelace, que es la más avanzada que existe ahora mismo en el mercado de consumo general.

Esta arquitectura ofrece soporte completo del ecosistema NVIDIA Studio, integra núcleos tensor de cuarta generación para acelerar IA y viene con núcleos RT de tercera generación, que son los más potentes de su clase, y nos permitirán disfrutar de la calidad de imagen única que consigue el trazado de rayos acelerado por hardware.

La diferencia que puede marcar una tarjeta gráfica GeForce RTX es enorme, y basta con una sencilla comparativa de rendimiento para darnos cuenta de ello. Si enfrentamos a un portátil con CPU Intel Core i7 Raptor Lake y gráficos integrados con otro portátil equipado con una GeForce RTX 4060 vemos que esta tarjeta gráfica:

Multiplica hasta en 8 veces el rendimiento en juegos, y nos permite activar trazado de rayos y DLSS 3.5.

el rendimiento en juegos, y nos permite activar trazado de rayos y DLSS 3.5. Reduce el tiempo de entrenamiento de modelos de IA hasta en 30 veces , utilizando TensorFlow/ResNet50 compatible con MLPerf en WSL.

, utilizando TensorFlow/ResNet50 compatible con MLPerf en WSL. Nos permite crear hasta 13 veces más rápido en la prueba de generación de 20 imágenes de Stable Diffusion XL con Automatic1111.

La potencia de las GeForce RTX 40 es importante, pero también hay que destacar el papel que juegan las tecnologías que integra NVIDIA DLSS 3.5. Esta plataforma está formada por tres tecnologías que han marcado una auténtica revolución, y que representan un valor fantástico tanto en juegos como en aplicaciones y herramientas profesionales:

DLSS Super Resolution, que es una tecnología de reescalado y reconstrucción de la imagen potenciado por IA que es capaz de triplicar el rendimiento en aplicaciones y juegos.

que es una tecnología de reescalado y reconstrucción de la imagen potenciado por IA que es capaz de triplicar el rendimiento en aplicaciones y juegos. DLSS Frame Generation, una tecnología de generación de fotogramas que utiliza IA y el acelerador de flujo óptico de Ada Lovelace para crear fotogramas totalmente independientes en la GPU. Reduce el impacto de los cuellos de botella, y si se combina con Super Resolution ambas tecnologías pueden llegar a multiplicar por entre 5 y 6 veces la tasa de fotogramas por segundo.

una tecnología de generación de fotogramas que utiliza IA y el acelerador de flujo óptico de Ada Lovelace para crear fotogramas totalmente independientes en la GPU. Reduce el impacto de los cuellos de botella, y si se combina con Super Resolution ambas tecnologías pueden llegar a DLSS Ray Reconstruction, un reductor de ruido inteligente que no solo mejora la calidad de imagen al aplicar trazado de rayos, sino que además permite conservar un mayor nivel de detalle y mejora el rendimiento. Consigue unos resultados impresionantes en juegos, y también en aplicaciones y herramientas compatibles, como D5 Render.

Todo lo que necesitas para estudiar, crear y jugar

Elegir un portátil con GeForce RTX 40 te permitirá disfrutar del máximo rendimiento y de las tecnologías más avanzadas del sector, pero esto no es todo, también tendrás acceso a un completo ecosistema de aplicaciones y de características exclusivas que elevarán tu experiencia de uso al siguiente nivel. Una vez que lo pruebes ya no querrás volver atrás.

Ya hemos hablado de NVIDIA DLSS 3.5, pero esto es solo la punta del iceberg. Con tu portátil con GeForce RTX 40 también disfrutarás de:

Todas las herramientas integradas en NVIDIA Studio, como NVIDIA Omniverse, NVIDIA Canvas, NVIDIA RTX Remix y NVIDIA Broadcast.

Tecnologías únicas para mejorar la vida de la batería (Battery Boost) y reducir el nivel de ruido (Whisper Mode).

Reproducción de vídeo mejorado con el escalado inteligente RTX y HDR.

Podrás personalizar tu propio chatbot y ejecutarlo en local con NVIDIA ChatRTX.

Como puedes ver, la tarjeta gráfica GeForce RTX 40 de tu nuevo portátil te abrirá todo un mundo de posibilidades, y contarás con todo lo que necesitas para superar con éxito el nuevo curso. También podrás utilizarlo para desconectar y jugar, pero no olvides que tus estudios son siempre lo más importante.

Portátiles GeForce RTX 40 en oferta

Hay muchas opciones, pero en MuyComputer hemos realizado una búsqueda exhaustiva para compartir con vosotros los mejores portátiles con GeForce RTX 40 que hemos encontrado en relación calidad-precio. Están en oferta por tiempo limitado, así que os recomiendo que si encontráis algún equipo que os guste no os lo penséis demasiado, porque puede que os acabéis perdiendo la oferta.

MSI Katana 15 con Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y GeForce RTX 4070 con 8 GB de GDDR6. Está en oferta por 1.098,99 euros.

GIGABYTE G6 con Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 4060 en oferta por 1.142,92 euros.

Portátil ASUS ROG Strix G16 con Intel Core i7-13650HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 4070 en oferta por 1.699 euros.

HP Victus 16 con Intel Core i7-14650HX, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y GeForce RTX 4060 en oferta por 1.279 euros.

MSI Cyborg 14 con Intel Core i7-13620H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y GeForce RTX 4060 en oferta por 969 euros.

Acer Gaming Nitro V15 con Intel Core i5-13420H, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y GeForce RTX 4050 en oferta por 769 euros.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.