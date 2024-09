Concord de Sony ha sido un fracaso tan grande que desaparecerá el 6 de septiembre

Sony apostó con fuerza por Concord, un juego de acción en primera persona basado en el clásico modelo de jugador contra jugador que permite elegir entre diferentes personajes, cada uno con sus propias características y habilidades. Nada que no hayamos visto en otros juegos dentro del mismo género, como el ya veterano Overwatch, por poner un ejemplo muy conocido.

Aunque Sony intentó que Concord fuese un referente la verdad es que al final el juego acabó pecando de genérico y no gustó desde el principio. El número de jugadores que registró durante la fase de pruebas antes de su lanzamiento ya era un preludio del enorme batacazo en ventas que se iba a dar este juego, era la crónica de una muerte anunciada, y justamente eso es lo que ha ocurrido.

Solo diez días después de su lanzamiento Sony ha confirmado en su blog oficial que no seguirá comercializando Concord, y que el juego desaparecerá por completo a partir del 6 de septiembre, fecha en la que cerrarán también los servidores. Si has comprado el juego no te preocupes, porque como es lógico recibirás un reembolso, independientemente de si tienes la versión para PC o para PS5.

Cómo conseguir un reembolso de Concord

Si lo has comprado en la PS Store, la tienda oficial de Sony, no tienes que hacer nada. Recibirás una devolución de forma automática al método de pago que utilizaste para comprar el juego.

En caso de que hayas comprado el juego para PC en Steam, tienes que entrar en tu cuenta y seguir estos pasos:

Entra en este enlace e inicia sesión en tu cuenta.

Elige Concord de todos los juegos que te aparecerán listados.

Haz clic en la opción «Solicitar un Reembolso», confirma y listo.

Si compraste Concord en Epic Games Store también tendrás que entrar en tu cuenta y solicitar un reembolso desde el historial de compras.

Pude que alguno de nuestros lectores haya comprado Concord en formato físico. Si este es tu caso deberás solicitar el reembolso yendo a la tienda en la que lo compraste y devolviendo el juego acompañado del recibo de compra.

Para las compras realizadas de forma online en formato físico tendréis que contactar con el soporte de la tienda y pedir una devolución. Podéis estar tranquilos, porque todas las tiendas están obligadas a devolveros el dinero ante el cierre de servidores.

Qué ocurrirá con el juego

Pues ahora mismo parece que desaparecerá sin más, aunque he visto algunos rumores que dicen que Sony podría aprovechar el contenido desarrollado para darle una vuelta y relanzarlo como juego gratuito con micropagos. Quizá bajo este modelo acabe teniendo algo de éxito, pero es imposible asegurar nada.

El juego ha estado 8 años en desarrollo y ha consumido una importante cantidad de recursos, así que se ha convertido en uno de los mayores batacazos que se ha dado Sony en los últimos años. Con esto en mente, creo que pensar en un «renacimiento» del juego como título gratuito tiene mucho sentido, ya que permitiría a la compañía japonesa intentar recuperar algo de dinero.