Mentiras del mundo del PC gaming que tenemos que superar

El mundo del PC gaming está rodeado de mitos y mentiras que todavía circulan como si fueran mantras que todo el mundo da por ciertos, y esto es un problema, sobre todo para aquellas personas con menos conocimientos que están considerando dar el salto a este mundillo, pero que al final se acaban quedando fuera porque se dejan llevar por el lado negativo de esas mentiras.

Estoy seguro, estimado lector, de que ahora mismo te habrán venido a la cabeza algunas de esas mentiras, y si nos lees desde hace tiempo también estoy convencido de que no tendrás ningún problema en encontrar argumentos para desmentirlas. Si no es el caso tranquilo, porque en este artículo voy a compartir con vosotros las mentiras más importantes que afectan al mundo del PC gaming, y las voy a refutar.

Mi objetivo con este artículo no es cubrir todas y cada una de esas mentiras, como he dicho me voy a centrar únicamente en las más importantes, pero si tenéis cualquier tipo de duda, o si creéis que me he dejado alguna otra mentira relevante, podéis dejarla en los comentarios y le echaré un vistazo encantado. Ahora sí, os invito a poneros cómodos, que empezamos.

1.- Montar un buen PC gaming es muy caro

Esto no es verdad, y puedo dar fe de ello porque ayudo con frecuencia a muchas personas a montar PCs para jugar con presupuestos muy ajustados, y lo hago de forma totalmente desinteresada, sin cobrar por ello, porque me gusta compartir mis conocimientos y porque quiero que puedan disfrutar de verdad de este mundillo.

Hace cosa de un mes monté un PC para gaming a un amigo por 747 euros aprovechando las ofertas de PcComponentes, y salió un equipo muy majo y equilibrado que contaba con:

Intel Core i5-12400F con 6 núcleos y 12 hilos. En oferta costó 99 euros.

Placa base MSI micro ATX con chipset B760. Recuerdo que costó menos de 90 euros.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4060. Su precio fue de 289 euros.

Kit de 32 GB de DDR5 a 6.000 MT/s CL30 rebajado a 119 euros.

Unidad SSD Kioxia de 1 TB M.2 PCIe Gen4 x4. Costó 56 euros.

Fuente de alimentación MSI de 650 vatios 80 Plus Oro por unos 70 euros.

Chasis básico con dos ventiladores e iluminación LED por 25 euros.

Es un PC perfectamente equilibrado que además le deja margen suficiente para futuras ampliaciones, ya que tiene una placa base bastante decente, una fuente de alimentación de calidad y no necesitará tocar la memoria RAM durante toda la vida útil del equipo, incluso en futuras ampliaciones.

Si piensas que este equipo no es gran cosa déjame decirte que estás equivocado. Supera la configuración recomendada para mover cualquier juego actual en 1080p con calidad muy alta o máxima, es mucho más potente que una PS5, que cuesta 550 euros, le da mil vueltas en trazado de rayos y encima soporta tecnologías exclusivas que marcan una enorme diferencia:

Reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen bajo DLSS Super Resolution.

Generación de fotogramas inteligente con DLSS Frame Generation.

Reconstrucción de rayos inteligente (reducción de ruido) con DLSS Ray Reconstruction.

Alan Wake 2, que es un juego que deja de rodillas a PS5, funciona a más de 90 FPS con este PC en la zona más exigente, que es el bosque al inicio de la partida con Saga, gracias a las tecnologías DLSS Super Resolution en modo calidad y DLSS Frame Generation.

PS5 no es capaz de moverlo con trazado de rayos, esta opción no existe en esta consola, pero ese PC de 747 euros puede mover Alan Wake 2 en 1080p con trazado de trayectorias y calidad alta con medias de entre 50 y 70 FPS, según la zona del juego. Para que luego digan que montar un buen PC gaming es caro.

He montado configuraciones más baratas con presupuestos de poco más de 600 euros que siguen siendo perfectamente capaces de mover juegos actuales, así que no, un PC para juegos no tiene por qué ser caro, siempre que sepamos elegir los componentes y comprar en los momentos adecuados.

2.- Tienes que actualizar constantemente el equipo

Otra de las mentiras más extendidas, de hecho se enfoca de forma errónea, porque precisamente una de las ventajas que tiene un PC gaming frente a una consola es que se puede actualizar fácilmente, y este tipo de actualizaciones suelen ser bastante económicas y pueden marcar una gran diferencia.

Os pongo un ejemplo partiendo del equipo anterior. Si dentro de unos años quiere jugar a mayor resolución de forma óptima o acceder a las últimas tecnologías disponibles solo tendría que cambiar la tarjeta gráfica. Podría vender la suya y recuperar una parte de la inversión que hizo.

Si recupera 150 euros dentro de unos años solo tendría que poner unos 200 euros más para conseguir una tarjeta gráfica nueva de gama media, mucho más ponte y a la última, no tendría que gastarse otros 500 o 600 euros en comprar una nueva consola, que es la única opción que tendrán aquellos que deciden comprar una PS5 o una Xbox Series X cuando llegue la próxima generación.

Volviendo a la mentira en sí, es falso que un PC gaming se tenga que actualizar constante. Un equipo equilibrado y bien configurado tendrá una vida útil de, como mínimo, toda la generación de consolas en la que se encuadre funcionando de forma óptima, y será capaz de aguantar el tipo durante la siguiente generación. Haced cuentas de cuántos años estamos hablando, más de una década.

Os pongo un ejemplo. Un PC gaming económico montado en 2019 con un Ryzen 5 3600, 16 GB de DDR4 y una GeForce RTX 2060 de 6 GB todavía es capaz de mover juegos actuales exigentes bastante bien, y puede ofrecer una experiencia muy buena en 1080p simplemente ajustando los niveles de calidad gráfica cuando sea necesario, y aprovechando la mejora de rendimiento que ofrece la tecnología DLSS Super Resolution.

Ese PC ya habría cumplido cinco años, y podrá terminar el ciclo de vida de esta generación sin problemas. Os pongo otro ejemplo con un juego recién llegado que ha generado mucha expectación pro su excelente calidad gráfica, Warhammer 40.000: Space Marine II.

Este juego funciona en 1080p reescalado con el modo rendimiento activado en PS5, y mantiene medias de entre 40 y 50 FPS. El rendimiento en esta consola oscila mucho según la acción en pantalla. Un PC como el que puse de ejemplo en el párrafo anterior puede moverlo en 1080p con calidad alta y DLSS Super Resolution en modo calidad manteniendo medias de 55 FPS reales. Sí, funciona mejor en ese PC de hace 5 años que en PS5 sin haber tenido que actualizarlo.

3.- Los periféricos que necesitamos para un PC gaming son muy caros

Nada más lejos de la realidad, porque me atrevería a decir que hoy en día son más baratos que nunca. Hay teclados mecánicos en el mercado bastante competentes desde 30 euros, como por ejemplo el Mars Gaming MKXTKL, y también podemos encontrar ratones interesantes desde 25 euros, como el Razer Deathadder Essential.

Si no nos importa bajar un escalón en calidad y prestaciones podemos encontrar incluso packs de periféricos que incluyen teclado, ratón, auriculares y alfombrilla por menos de 30 euros. Sí, todos serían modelos de gama baja, pero por ese precio hacen su función, os lo dice alguien que en su época pasó muchos años utilizando teclados y ratones de 10 euros.

Uno de los temas que más preocupa en este sentido, y que más se suele citar para dar fuerza a esta mentira, es el monitor. No necesitas un monitor de 400 euros o más para sacar partido a un buen PC gaming, de hecho la relación precio-prestaciones de estos ha mejorado tanto en los últimos años que hoy en día es posible encontrar monitores muy recomendables por poco más de 100 euros.

Te pongo un ejemplo, aunque podría ponerte muchísimos. El LG Ultragear de 24 pulgadas se puede comprar por solo 109 euros, utiliza un panel VA 1080p de 24 pulgadas, tiene una tasa de refresco de 165 Hz y nos permite activar FreeSync de AMD y G-SYNC de NVIDIA en modo compatible.

Pero esto no es todo, la competencia en el mundo de los periféricos para PC ha llegado a tal punto que puedes encontrar muchas otras cosas a precios muy buenos, como por ejemplo auriculares, sistemas de iluminación LED RGB, altavoces y sillas gaming, entre otras cosas.

4.- Un PC gaming es complicado, da problemas y requiere de mucho mantenimiento

Tampoco es verdad, una vez montado un PC gaming funcionará a la perfección siempre que hagamos un uso correcto del mismo, como ocurre con una consola. La clave está en que este permite una mayor variedad de usos que una consola, es más versátil, y ahí es donde pueden surgir problemas que, en muchos casos, se deben a un mal uso del mismo.

Un PC recibe actualizaciones de software, como una consola, permite instalar y desinstalar juegos y aplicaciones, podemos utilizarlo para navegar por Internet y para trabajar. También nos ofrece muchas más opciones de configuración y de personalización, lo que obviamente supone un valor claro, pero al mismo tiempo aumenta los riesgos de que hagamos algo mal.

Mi penúltima instalación de Windows 10 funcionó sin problemas durante más de cinco años. No tuve que hacer ningún mantenimiento especial, solo utilicé el equipo con sentido común, trabajé con él y jugué a una gran cantidad de juegos, y nunca tuve ningún problema importante. Solo tuve que formatearlo por una actualización en mal estado que lanzó la propia Microsoft.

Aprendí la lección, y desde entonces mantengo pausadas las actualizaciones automáticas, y solo las instalo cuando ya ha pasado un tiempo prudencial, de esta manera no he vuelto a tener ningún problema en los últimos años.

El tema del mantenimiento tampoco es complicado, las actualizaciones de drivers se pueden realizar de manera muy sencilla a través de aplicaciones como GeForce Experience y AMD Software Adrenalin, y abrir el equipo cada seis meses para limpiar un poco el polvo es algo que puede hacer cualquiera.

Hay otras cosas un poco más complicadas que podemos hacer con un PC gaming, como por ejemplo cambiarle la pasta térmica al procesador y a la tarjeta gráfica. Esto ya requiere de ciertos conocimientos, pero es algo que tendremos que hacer cada varios años, y realizar este mantenimiento en un ordenador es mucho más fácil que hacerlo con una consola.

5.- Los pantallazos azules y los errores de compatibilidad son frecuentes

Es curioso, porque esta mentira es algo que he oído con frecuencia incluso de personas que tienen perfiles públicos y que dicen tener conocimientos en la materia. Un PC gaming bien montado, debidamente configurado y actualizado no tiene que dar ningún tipo de pantallazo azul ni ningún problema, y si esto ocurre normalmente será por culpa de una aplicación o juego en concreto, no del equipo.

Si tenemos un PC mal montado o mal configurado puede que nos encontramos con esos problemas, pero la culpa no es del mundo del PC gaming, es de la persona que no ha hecho bien su trabajo. No podemos generalizar este tipo de problemas, y os puedo decir que en los últimos 15 años solo me he llevado un pantallazo azul jugando a The Division cuando intenté hacer overclock al procesador que tenía en aquella época, un Ryzen 7 1800X.

Obviamente la culpa fue mía, hice un overclock mal afinado que era estable cuando el procesador no superaba una cierta carga de trabajo, pero cuando llegaba a un cierto porcentaje de tasa de uso se volvía inestable y acababa en pantallazo y reinicio. Suavizar el overclock hizo que todo funcionase de nuevo a la perfección.

Conozco otro caso muy curioso que quiero compartir con vosotros por si os resulta de ayuda. Hace unos años un conocido me escribió desesperado pidiéndome ayuda porque el PC que le había montado se había vuelto inestable, empezó con pantallazos azules aleatorios y al final llegó a un punto en el que había veces que ni siquiera arrancaba. No daba imagen.

Había montado ese PC dos años antes de que le diera problemas, y había funcionado a la perfección. Lo primero que hizo fue echarme la culpa, algo que por desgracia suele ser muy común. Cuando fui a ver el PC y abrí el chasis (era uno muy económico sin ventana de cristal) me quedé aterrorizado, nunca lo había limpiado por dentro, y la habitación en la que estaba tampoco brillaba por su limpieza.

Esta persona fuma, así que además de la suciedad de la habitación había que tener en cuenta la acumulación de la ceniza y el humo del tabaco en el interior del PC. Cuando le enseñé cómo estaba de sucio el interior del equipo seguía echándome la culpa. Lo primero que hice fue quitar los dos módulos de memoria RAM y limpiar los conectores con alcohol, tanto los de la memoria como los de las ranuras. Los inserté y el equipo volvió a funcionar con normalidad.

Le dije que la culpa era suya por no haber mantenido un mínimo de limpieza del PC, cosa que era evidente, y aún así siguió intentando justificarse. No volví a prestarle ayuda, como os habréis podido imaginar, y creo que la moraleja de esta historia queda totalmente clara. Limpiar el PC una vez cada seis meses os llevará cinco minutos, es muy fácil, y os ahorrará disgustos y problemas.

6.- Jugar en PC es muy caro y no tiene buenos exclusivos

Mentira, y además es una mentira flagrante, porque además jugar en PC sale mucho más barato que hacerlo en consola. El precio de los juegos para PC es más bajo que el de los juegos para consola, hay muchas más ofertas a lo largo del año gracias a la competencia que libran plataformas como Steam, Epic Games Store y Good Old Games, y encima podemos conseguir packs de juegos a precios muy bajos en otras como Humble Bundle.

A todo esto hay que sumar otras dos cosas importantes. La primera es que en PC no tienes que pagar una cuota extra al mes por jugar en línea a tus juegos, y la segunda es que tenemos la suerte de poder conseguir una gran cantidad de juegos totalmente gratis a lo largo del año. Sí, ya sé que los usuarios de PlayStation y Xbox también pueden conseguir juegos gratis, pero a cambio de una suscripción al servicio de pago del modo online.

Cuando nos damos de baja de ese servicio no podemos acceder a esos juegos que habíamos conseguido gratuitamente. En PC no pasa esto, los juegos gratis son tuyos, y puedes seguir jugando a ellos cuando quieras sin tener que seguir pagando dinero por nada. Solo en Epic Games Store he conseguido una cantidad tan enorme de juegos gratis que la verdad he perdido la cuenta.

Muchos de esos juegos gratuitos suelen ser títulos triple A que en consola todavía cuestan mucho dinero, así que haciendo cuentas del dinero que me he ahorrado solo con esos juegos gratis, y con las ofertas y packs de juegos que he comprado en los últimos años, me da prácticamente para comprarme un buen PC gaming de gama media.

El tema de los exclusivos es curioso, porque hasta hace unos años era cierto que las consolas eran superiores en este sentido, especialmente en la era de PS4, porque los desarrollos de juegos se habían centrado en consolas y los grandes estudios ya no lanzaban exclusivos interesantes para PC que pudieran aprovechar de verdad su potencial.

Esto ha cambiado por completo, porque ahora incluso Sony está llevando muchos de sus grandes exclusivos de PlayStation a PC para rentabilizar los costes de desarrollo, y tened claro que esta estrategia irá cada vez a más. Microsoft siempre ha llevado los exclusivos de Xbox a PC, así que en este sentido no hay nada que decir.