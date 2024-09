Twitter sigue desangrándose

Son muchas las palabras que nos sirven para definir la situación actual de Twitter, y el problema es que la inmensa mayoría de ellas son negativas. No entraré, al menos de momento, a hacer valoraciones sobre la degradación que ha experimentado su contenido, me voy a centrar inicialmente en sus números, aunque la correlación entre ambos puntos sea más que evidente, por mucho que Elon Musk se empeñe en ver conspiraciones malévolas a su alrededor.

Culpar exclusivamente a Elon Musk de la debacle de Twitter no es correcto, basta con revisar el histórico de la red social para comprobar que muchos de los problemas que sufre actualmente ya eran visibles antes de que el multimillonario se hiciera con el control del servicio, desde los números rojos hasta la presencia de contenido que degrada el valor del servicio. Ni las noticias falsas ni el contenido de odio ni los ejercicios cerrados con pérdidas son obra exclusiva de Musk.

Ahora bien, lo que sí que ha ocurrido en los ya cerca de dos años desde que completara su adquisición, es que el crecimiento de los indicadores empleados para medir los mismos ha sido prácticamente exponencial. Y aquí, claro, debemos combinar los salvajes recortes en personal, que prácticamente han acabado con todos los equipos de moderación, con el propio rol de un Musk, cada día más errático, abrazado a teorías sin sentido y adoptando posicionamientos que sorprenden a propios y extraños.

Todo pasa factura, siempre, y el ejemplo más reciente lo encontramos en Gizmodo, donde nos cuentan que el próximo cambio de año traerá un nuevo éxodo de anunciantes de Twitter. Y, por aclararlo, no estamos hablando de una contracción general del mercado, y que por lo tanto también afectaría al resto de plataformas con las que compite. No, esto se debe principalmente a que la imagen de la red social entre los profesionales del marketing y la publicidad, no ha dejado de degradarse durante estos últimos tiempos.

Según un informe citado por dicha publicación, tan solo un 4% de los profesionales del marketing creen que Twitter proporciona un espacio adecuado para la promoción de marcas, un número excepcionalmente bajo, que nos explica que el número de anunciantes no haya hecho más que descender en todo este tiempo. Y a esto contribuye también, claro, la declaración de guerra de Musk y Yacarino a aquellas marcas que, en un determinado momento, decidieron abandonar la plataforma.

La moderación de contenidos, lejos de ser un tipo de censura, es una herramienta clave para garantizar la calidad del servicio, y esto es clave para los anunciantes, que no quieren ver sus impactos junto a mensajes de odio, noticias falsas y contenidos similares. Y ésta es, guste o no guste a los responsables de Twitter, la razón del éxodo de anunciantes. Y mientras no le ponga solución (y no parece muy por la labor, a la vista de los hechos), el ocaso seguirá acercándose a gran velocidad.