Dragons Brew, un juego «cozy» muy prometedor

Lo más probable es que nunca, hasta ahora, hayas escuchado hablar sobre Dragons Brew, y hasta es probable que te estés preguntando qué narices es un juego cozy. Lo primero se debe, seguramente, a que hablamos de un proyecto que apenas acaba de ver la luz en Kickstarter, y que ya ha pasado a la historia de la plataforma en el capítulo de proyectos exitosos, pues en apenas 24 horas desde su lanzamiento, ya había alcanzado y superado la cantidad establecida inicialmente para que el proyecto fuera exitoso.

Ahora bien, eso era solo el principio, pues es cierto que hay muchas campañas en las que el objetivo se alcanza rápidamente, pero que luego ya no suman demasiadas contribuciones más. Sin embargo, este no ha sido el caso de Dragons Brew, pues si el primer día ya había superado en alrededor de un 20% el objetivo de financiación, unos días después, cuando todavía quedan más de dos semanas para sumarse al mismo, apunta a que podría llegar a alcanzar el hito del 1.000%, es decir, recaudar 10 veces el presupuesto inicial.

Más concretamente, a la publicación de esta noticia, Dragons Brew ya ha logrado alcanzar los 75.631 euros, cuando su objetivo inicial era de 9.474 euros, y para tal fin ya suma nada menos que 2.808 mecenas (2.809 cuando termine de escribir esta noticia, pues obviamente lo quiero), en contribuciones que van desde los 14 euros para obtener una copia (digital, claro) del juego, hasta los 1.422 euros, que te proporcionarán la oportunidad de que parte del contenido del juego se haya creado en función de tus preferencias. Y si esta cantidad te parece muy elevada, ten en cuenta que ya solo quedan disponibles dos de siete recompensas de este nivel.

Como ya has deducido por las imágenes, Dragons Brew tiene un diseño de tipo pixel-art, un tipo de diseño bastante común en los juegos cozy, que no son otra cosa que títulos diseñados para proporcionar una experiencia de juego tranquila, agradable, más emocional que emocionante, y que principalmente (cuando no únicamente) buscan proporcionar la sensación de bienestar emocional en el jugador. El referente más claro, y que es citado por sus creadores, es Stardew Valley, que también hacen una referencia a otros títulos como Travelers Rest y Dice, también grandes referencias del mundo indie.

En cuanto a su argumento, Dragons Brew nos propone tomar las riendas de un local que hace las veces de cafetería y local de juegos de mesa. Así, tendremos que gestionar el local, las existencias de los mismos y, por supuesto, tratar de satisfacer a los NPC que acuden al mismo, con el fin de ganar popularidad y, de este modo, poder hacer crecer tu negocio. Todavía, claro, tendremos que ver todas las mecánicas que se han desarrollado para tal fin, pero ya con ese punto de partida, la premisa resulta de lo más prometedora.

