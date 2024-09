Motorola Edge 50 Pro, elegancia para entrar en la gama alta

Motorola sigue adelante con su plan de crecer en ventas. No quiere tener el móvil más potente si no el más equilibrado y accesible para generar la mejor respuesta del mercado. En este aspecto han presentado su nueva gama de Edge que con el equilibro por bandera ofrecen un móvil con un diseño bonito, potencia en su interior y un precio que en 2024 no escandaliza.

Diseño: minimalismo y sofisticación

Empezando por el apartado del diseño, Motorola ha buscado algo en lo que diferenciarse y este caso ha apostado por la sostenibilidad ofreciendo un modelo con trasera de cuero vegano que es el hemos analizado. Este material no solo es agradable al tacto, sino que también ofrece una mayor durabilidad y resistencia a las huellas dactilares, manteniendo el smartphone impecable con el uso diario. Pero principalmente te llamará la atención por el olor dulzón que desprende y que se libera al abrir la caja por primera vez. Me gusta esta apuesta porque si quieres puedes prescindir de la funda, ya que ese material es menos sensible a roces o arañazos.

Además, los bordes curvados fabricados en aluminio y su perfil delgado hacen que el Edge 50 Pro se ajuste cómodamente a la mano, mejorando la ergonomía sin sacrificar el estilo. Todo esto combinado con un protocolo IP68, por lo que es resistente a inmersiones de 1.5m (recuerda qe esto no lo cubre la garantía) y cuenta con cierta resistencia al polvo.

Por delante nos encontramos con una pantalla que cubre el 92% del móvil y si nos centramos en ella, contamos con una P-OLED de 6,7 pulgadas, con tasa de refresco de 144 Hz, 2.000 nits de brillo pico y compatibilidad con HDR10+. Es la primera pantalla validada por Pantone, la marca dedicada al color ha validado la calibración y decreta que es correcta para sus estándares. Por defecto viene calibrada en ajuste intenso, pero podemos cambiarla a natural o brillante.

Rendimiento: en busca de la potencia

El Motorola Edge 50 Pro está equipado con el procesador Snapdragon 8 Gen. Este SoC (System on Chip) con tareas no muy exigentes, WhatsApp, Instagram… y en periodos espaciados y no intensos, tenemos un móvil que responde con soltura. El problema viene si en un periodo de tiempo corto le exigimos varias cosas a la vez, ahí notaremos algún pequeño tirón y un recalentamiento que puede asustar.

Cuenta con un Android 14 y cuatro años de actualizaciones de sistema, muy poco bloatware pero sí algunas aplicaciones de Motorola que seguramente nunca usemos: Moto, una aplicación para mejorar el uso de tu móvil y aprender más sobre él; Fondos dinámicos, para descargar más fondos que tienen movimiento (y que gastan más batería); Moto Secure, para mejorar la seguridad de nuestro teléfono; Moto Unplugged para desconectar de él; Hello You con más información sobre Motorola; Juegos, que es otro centro de descargas de juegos, por si Google Play se te queda corto; y Smart Connect para conectarte rápidamente a otros dispositivos Motorola o Lenovo. Además vienen algunos juegos instalados de serie: Woodoku y Bubble Shooting.

Cámara: un equilibro entre luces y sombras

Este es el primer móvil del mercado en colaborar con Pantone y curiosamente los colores de las fotos, es lo que menos me ha gustado. Las características de las cámaras son las siguientes:

Cámara principal de 50 megapíxeles, apertura f/1.4, OIS.

Cámara teleobjetivo de 10 megapíxeles, apertura f/2.0, OIS, zoom óptico de tres aumentos.

Cámara ultra gran angular de 13 megapíxeles, f/2.2.

Si bien la cámara principal de 50MP tiene el potencial de capturar imágenes detalladas, en algunas situaciones los colores tienden a sobresaturarse, resultando en fotos menos naturales de lo esperado. Además, al capturar retratos, se observa un leve difuminado en los bordes de las personas, lo que puede restar precisión a las imágenes.

Sin embargo, la experiencia de fotografía no es del todo negativa. La aplicación de cámara incluye funciones impulsadas por inteligencia artificial que resultan bastante útiles. Por ejemplo, mientras estás capturando una imagen, la IA te sugiere cambiar a otro modo de fotografía que podría mejorar el resultado final, como cambiar a modo retrato cuando detecta una persona en la escena. Esta guía intuitiva es ideal para quienes buscan optimizar sus fotos sin necesidad de conocimientos avanzados.

Otro punto positivo es el autofoco inteligente, que reconoce hasta dos caras en la escena y ajusta el enfoque para centrarse en ellas. Esta función es especialmente útil al tomar fotos grupales o de parejas, garantizando que ambas caras queden nítidas y bien definidas en el retrato final.

En resumen, aunque la cámara del Motorola Edge 50 Pro presenta algunas inconsistencias en la fidelidad de los colores y en la precisión de los bordes, las herramientas de inteligencia artificial y el autofoco mejoran la experiencia fotográfica general, ofreciendo características que facilitan la obtención de buenas imágenes.

Batería: buena pero no tanto

El Motorola Edge 50 Pro cuenta con una batería de 4800mAh que debería aguantar con holgura un día de uso, pero que no siempre llega al final. Es cierto que la batería no se me ha quedado a 0 ningún día, ni he sufrido apagones, pero si que he llegado casi todos los días al aviso de batería baja como a las 11 de la noche. Lo bueno es que han potenciado la carga rápida y esta sí que te saca de ese apuro en un par de minutos, si estás al 15% puedes alcanzar el 45% para utilizarlo un poquito más antes de irte a dormir. Eso sí, esta carga tendrá que ser con el cargador de cable original ya que cuenta con carga inalámbrica.

Conclusión: Estilo y utilidad

El Motorola Edge 50 Pro cuesta 515€ es un móvil que de primeras resulta muy cómodo, con una pantalla muy atractiva e inmersiva. Una cámara resultona para las redes sociales y una batería a la que no puedes pedirle mucho, pero que volverá a estar a punto en poco tiempo. Personalmente me parecen más interesantes otras propuestas como el Google Pixel 7 Pro algo más barato, 507€ y con una batería de 5.000 mAh y con carga inalámbrica.