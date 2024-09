¿Estás pensando en un smartwatch? Entonces tienes que prestarle atención al TicWatch Pro 5 Enduro, porque es sin duda una de las alternativas más interesantes del mercado: es potente, tiene un gran diseño, características propias muy atractivas y una relación calidad-precio que lo convierte en una apuesta casi segura para quien busca un reloj de gama alta a un precio asequible. Sí, es posible conjugar ambos términos en un solo producto.

¿Y peros? ¿Tiene peros el TicWatch Pro 5 Enduro? También, aunque los hay más y menos subjetivos. De todo ello te hablo a continuación, y es que hace un par de meses -más, en realidad, lo cual ya es mucho más de lo habitual para lo que solemos dedicarle a este tipo de análisis- que lo último de Mobvoi cuelga de mi muñeca y tengo muchas cosas para contar que querrás conocer si es que, en efecto, estás pensando en un smartwatch.

La primera es la más obvia: los relojes inteligentes se han hecho de manera definitiva con un hueco en nuestras vidas. No hay mejor muestra que la viveza con la que se desarrolla el mercado: hay de todo, de los modelos más baratos que te puedas imaginar a lo opuesto, auténticas virguerías premium no aptas para todos los bolsillos. Por supuesto, donde más se siente actualmente esta competencia es en el ámbito de Android, incluyendo sin exclusividad a Wear OS.

De hecho, cualquiera podría pensar que, tal y como ocurre en cierta medida en el terreno de los teléfonos, no hay vida más allá de la oferta de los grandes nombres de Android, léase Google, Samsung y el habitual etcétera. Pero la hay y puede tener incluso más sentido su exploración, dependiendo de lo que se busque y del presupuesto de que se disponga. En Mobvoi son conscientes de ello y de ahí que sigan insistiendo con su TicWatch, con el que poco a poco van ganando adeptos.

Si hace algo más de un año publicábamos en estás páginas el análisis del TicWatch Pro 5, repetimos el ejercicio con el nuevo TicWatch Pro 5 Enduro, una revisión en principio menor del dispositivo, pero lo suficientemente atractiva como para convertirse desde ya en la elección directa para quienes deseen disfrutar de un reloj que juega en la gama alta, pero que destaca sobre todo por lo equilibrado de su propuesta.

TicWatch Pro 5 Enduro: características generales

El TicWatch Pro 5 Enduro salió a la venta en mayo y lo hizo, según apuntamos, mejorando lo presente, o sea, al TicWatch Pro 5, un smartwatch creado en colaboración con Google y Qualcomm con el objetivo de impulsar Wear OS en el segmento de los wearables. A grandes rasgos, se trata de una actualización del modelo original, con muchas similitudes, pero con varias mejoras en su haber.

Así, el TicWatch Pro 5 Enduro conserva la configuración de hardware, el estilo y diseño o funciones que se han convertido en seña de identidad del TicWatch, como sucede con la doble pantalla. Por otro lado, entre sus mejoras se cuentan elementos clave para este tipo de dispositivos como la autonomía, o más en concreto para el propio TicWatch como el software de administración del mismo, simplificado y mejor integrado que en versiones anteriores.

De fuera adentro el TicWatch Pro 5 Enduro destaca a primera vista por su diseño, aunque esta es una valoración subjetiva sobre la que me extenderé más adelante. Gustos al margen, se nota que la calidad de construcción ha mejorado la del modelo previo, de la cubierta de la pantalla de cristal de zafiro resistente a los arañazos, al refuerzo del bisel o la corona giratoria, componentes que además han sido ligeramente rediseñados para la ocasión.

La pantalla está compuesta por un panel AMOLED de 1,43 pulgadas con una resolución de 466×466 píxeles y 326 PPI, si bien esta es la principal, ya que el reloj cuenta con una segunda «pantalla [LCD] de ultra-baja potencia diseñada para garantizar un acceso ininterrumpido a funciones esenciales» que en realidad es la que más vas a consultar al cabo del día, así como el detalle diferencial en comparación con su competencia, sobre el que también me extenderé más adelante. Porque la doble pantalla es la piedra angular sobre la que se sostiene lo mejor del TicWatch.

La construcción externa del reloj incluye la caja, fabricada en acero inoxidable, aluminio y nylon y concluye con la mencionada corona giratoria y un segundo botón por encima de la misma, dispuesto de igual modo como interfaz de control, aunque lo más probable es, con notables excepciones, uses poco ambos elementos, dado que resulta más intuitivo acudir directamente a la pantalla táctil. Para terminar, la correa, muy simple, de silicona, pero que cumple con su función sin molestar y que puedes reemplazar por otras de diferentes colores, acabados y cierres.

A todo esto, un apunte: el TicWatch Pro 5 Enduro está disponible en dos colores, Obsidian y Slate, cuya única diferencia es esa, incluyendo la correa, la caja, el bisel y la corona: el Obsidian (obsidiana) tiene un acabado negro, mientras que el Slate (pizarra) presenta un tono gris verdoso más claro. Ojo, porque no es no es un detalle menor, si eres muy exigente con los colores y las combinaciones (sí, también te hablo de esto más abajo).

Ya en el interior del aparato nos encontramos con una composición de hardware nada desdeñable: chipset Snapdragon W5+ Gen 1, creado por Qualcomm específicamente para wearables, 2 GB de memoria RAM, 32 GB de espacio de almacenamiento interno y una batería que también ha crecido con respecto al modelo anterior hasta los 628 mAh, lo cual otorgaría al dispositivo una autonomía de hasta 45 días en el «modo esencial» y hasta 90 horas en el «modo inteligente» (qué hay de verdad en todo esto te lo cuento… lo has adivinado: más abajo).

El TicWatch Pro 5 Enduro dispone asimismo de altavoz, micrófono, conectividad Bluetooth 5.2, wifi a 2,4 GHz y NFC, GPS (GLONASS, Galileo, QZSS y Beidou), funciones de vibración, barómetro, brújula y un montón de sensores: acelerómetro, giroscopio, ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, temperatura de la piel, estrés, sueño… Tiene de todo, a excepción de soporte para eSIM y, por lo tanto, capacidad de conexión por datos independiente. O lo que es lo mismo, el reloj depende del móvil para conectarse a Internet, recibir llamadas, mensajes, notificaciones, etc.

Como ya he mencionado, la calidad de construcción del reloj está a muy buen nivel, elevando un lo visto en el anterior modelo en honor a la calificación de Enduro, aunque conserva certificaciones como la MIL-STD-810H contra golpes, vibraciones o arena y la de 5 ATM para «natación en aguas abiertas», que mejora la estándar del sector (IfPf68) en su rango de precios.

Una advertencia acerca de la certificación de resistencia al agua 5 ATM, y es que da a entender que el dispositivo puede sumergirse «50 metros durante 10 minutos», por lo que es posible utilizarlo para registrar sesiones de natación en piscina (también en el mar, sí, pero el salitre es un enemigo declarado de cualquier material). Y así es: todos estos relojes incluyen un programa para la piscina. Lo llamativo es que esto solo ocurre con los smartwatch, no con los relojes analógicos tradicionales.

Cualquier que tenga un poco de conocimiento de relojería sabe que la certificación 5 ATM (5 atmósferas) se recomienda para salpicaduras leves, lavarse las manos y poco más. Para hacer natación o simplemente bañarse en agua con el reloj, se recomienda certificación 10 ATM. Por qué esta divergencia entre un tipo y otro de relojes lo desconozco, pero así ha sido siempre (y son pruebas muy concretas, en ambientes controlados, siempre con agua fría, sin movimiento…).

Gobernándolo todo está Wear OS 3.5 (Android 11), una versión un poco desfasada del sistema operativo (al momento de publicar este artículo, cuenta con la actualización de seguridad del 5 de febrero de 2024). Entra dentro de lo normal, pero (incluso con el descargo para todo lo que no sea Google, porque así lo tiene montado el gigante de Internet: lo suyo va siempre primero y si no eres un grande de la industria te dejan un poco de lado) este es uno de los aspectos a mejorar de TicWatch en general. Mobvoi dice estar comprometido con las actualizaciones, pero los tiempos deberían ser mejores.

Por último, pero no menos importante está Mobvoi Health, la app para la gestión de la actividad propia del TicWatch, pero también el nexo de unión entre reloj y teléfono y uno de los avances de los que se beneficia el Pro 5 Enduro, pues no necesita más aplicación que esa para que todo funcione como corresponde. De hecho, en Mobvoi Health se integra la funcionalidad de todas las aplicaciones oficiales existentes hasta ahora, simplificando la experiencia de uso enormemente. En esencia, han hecho lo mismo que muchos otros: concentrar los esfuerzos en una única aplicación que incluya todo lo necesario, que sea fácil de usar y no dé problemas.

Dicho lo cual, las «Tic-apps» siguen estando ahí, pero donde toca: en el reloj, para seleccionar lo que se haga o se vaya a hacer (monitorización física, sesiones de ejercicio, utilidades, etc) de manera más sencilla. Pero no te lleves a engaño: aunque en el móvil se ha integrado todo en Mobvoi Health, en el reloj son tantas las aplicaciones disponibles y sus funciones que de primeras parece demasiado. Vale la pena tomárselo con calma e ir explorando poco a poco lo que hay, porque por lo general están bastante bien.

Todos estos datos y muchos más, con mucho más detalle, los tienes en la página oficial del producto. Por mi parte dejo a un lado la mera información y paso a la opinión, a contarte mi experiencia con el TicWatch Pro 5 Enduro tras más de dos meses de uso constante, contante y sonante, incluyendo por supuesto mucha otra información de interés, si es que te interesa este smartwatch en particular.



TicWatch Pro 5 Enduro: diseño y uso

Imagino que habrá opiniones para todos los gustos, pero para mí un reloj sigue siendo un reloj, por más inteligente que se le presuma, y dos aspectos determinantes para que decida llevarlo conmigo son el estético y la comodidad. El primero es obvio, el segundo no tanto a priori, pero recuerda, querido lector, que se supone que no te lo vas a quitar ni para dormir. Ergo, comienzo mi repaso por, probablemente, el apartado más subjetivo.

Visualmente, el TicWatch Pro 5 Enduro me parece un reloj muy bonito, de diseño clásico deportivo, elegante a la par de discreto… Mucho más «reloj de hombre» que un Pixel, un Galaxy (con este depende del modelo concreto)…, no digamos ya un Apple. Sin llegar al nivel de algunos Garmin, eso sí. Para gustos, colores, sobra añadir. Y conste que a mí me gustan todos. Pero entiende a qué me refiero con lo de «reloj de hombre», ya que se trata de un dispositivo unisex: si has entrado alguna vez en una relojería, sabes de lo que hablo. Y eso con la correa oficial de silicona; con una de cuero la sensación debe ser más consistente.

Pregunta y respuesta: ¿Obsidian o Slate? ¿Negro o verde claro? Personalmente encuentro a Obsidian más común, pero también más versátil a la hora de combinarlo con diferentes esferas y correas, mientras que el Slate me resulta algo más refinado tal cual (esta es mi opinión hilando muy fino, pero ya se sabe: el negro pega con todo).

De formato redondo y línea deportiva, de construcción sólida y resistente, el TicWatch Pro 5 Enduro llama a la vista y sienta bien en la muñeca, pero al igual que otros relojes de su estilo, su contundencia es ambivalente: es más pesado y puede resultar más molesto que modelos más sencillos. La diferencia en este caso radica en que quien lleva un Omega o un Tissot analógico, por lo general, se lo quita para dormir. Hacer eso con un smartwatch es un desperdicio, puesto que no podrás monitorizar tu sueño.

¿Es incómodo dormir con el TicWatch Pro 5 Enduro? Pues desde luego no tanto como hacerlo con un relojazo metálico al uso, pero se nota más que modelos más planos y ligeros. Tampoco es nada del otro mundo y aunque los 44,7 g de peso del cuerpo del reloj superan la media, te acostumbras rápido… Y ese plus de resistencia que te llevas (no pesa más por capricho: con respecto al modelo previo, gana el cristal de zafiro y todo cuenta).

¿Y qué tal su uso? Muy sencillo, a decir verdad: mediante la interfaz táctil lo manejas todo y además tienes dos botones, incluyendo la corona, que permite acceder a la pantalla principal del sistema con una pulsación o utilizar el desplazamiento girando la misma; y un botón lateral que por defecto te abre la lista de aplicaciones recientes, pero cuya acción es posible personalizar.

Entonces… ¿pantalla táctil o controles analógicos? ¡Los dos! En el día a día lo más probable es que lo manejes todo con la interfaz táctil, quizás con la excepción del botón personalizable, si es que lo personalizas para acceder rápidamente a lo que sea que uses de manera constante. Sin embargo, la corona giratoria es todo un acierto cuando quieres tocar lo que sea -desplazar un menú para seleccionar una opción concreta, por ejemplo- en plena actividad: en bicicleta, todo sudado… o en la piscina; en estos casos, la pantalla táctil es más engorrosa.

TicWatch Pro 5 Enduro: el secreto está en la doble pantalla

Es la característica más destacada de los TicWatch: la doble pantalla. Y el Pro 5 Enduro no es la excepción. Gracias a este concepto el reloj puede presumir de una autonomía por encima de la media. Pero primero ¿en qué consiste la doble pantalla?

Por un lado está la pantalla AMOLED, la utilizada para acceder y mostrar todo lo que el dispositivo puede dar de sí. Por el otro está la «pantalla de ultra-baja potencia diseñada para garantizar un acceso ininterrumpido a funciones esenciales», que como he mencionado antes, será lo que más veas a lo largo del día. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces que miras el reloj, siempre y cuando no estés haciendo una medición, ejercicio o actividad específica, es para ver la hora, la fecha, los pasos, la batería… Lo más básico. Y eso lo ves perfectamente en esta pantalla.

¿Necesitas algo más? Entonces ya le das a un botón o tocas la pantalla y se activa la pantalla AMOLED. Mientras tanto, te ahorras un consumo considerable, todo ello sin que el reloj deje de comportarse como si lo tuvieses a pleno rendimiento. De hecho, cuando detecta que te duermes entra en un «modo esencial» profundo con un ahorro extremo de batería, sin que la monitorización del sueño se vea afectada.

Acerca de la «pantalla de ultra-baja potencia» o ULP (Ultra-Low Power), permanece siempre encendida, cabe repetir, aun cuando no lo parezca: lo que varía es la iluminación de la misma, algo que puedes apreciar dejando el brazo en reposo y fijándote, dado que al levantarlo y girar la muñeca, detecta el movimiento y se enciende. Por supuesto, puedes configurar el reloj para usar solo la pantalla AMOLED, que ciertamente es más atractiva al ojo (también puedes configurar el color). En mi caso, me gusta mucho este detalle y el aumento de la autonomía que supone, así que lo dejaría tal y como viene de serie.

Volviendo con el modo esencial, es otro arma de doble filo y en ocasiones -sobre todo, al despertar por la mañana- le cuesta más de lo deseable volver a la normalidad, a lo que TicWatch denomina con «modo inteligente». Un par de días incluso me tocó forzar el reinicio del reloj porque se había quedado tieso. Quizás sea algo que se resuelva programando la entrada y salida de este modo (si tienes hábitos de sueño estrictos es lo suyo), pero yo no me he preocupado mucho por este aspecto.

Hablando ya de la autonomía, ¿qué hay de cierto en los «hasta 45 días en el modo esencial y hasta 90 horas en el modo inteligente»? La verdad es que solo puedo responder a lo segundo. El modo esencial, como he apuntado, tiene su intríngulis y aunque pueden darse circunstancias en las que sacarle partido, tener 45 días de autonomía para ver la hora no se me antoja apetecible. Pero ahí queda el dato.

Lo de las 90 horas es cierto. Con matices. El «modo inteligente» comprende el uso normal del reloj, esto es, la combinación de la pantalla de bajo consumo con la OLED, y en esa tesitura yo he llegado a estirar una carga de batería durante cuatro días sobrados. Ahora bien, los datos de autonomía que ofrecen los fabricantes tienden al optimismo y siempre incluyen letra pequeña. Por ejemplo ¿esas 90 horas serían de uso corriente, cuentan solo el tiempo de uso efectivo en el modo señalado?

Sabiendo que la respuesta es la de siempre, no me interesa demasiado indagar en este aspecto. Me explico: al final todo depende del uso que le des al aparato. Si lo llevas solo por la comodidad de recibir por ahí las notificaciones del móvil y poco más te aguantará un tiempo; si eres de hacer mucho deporte y estás mirando constantemente la pantalla para las mediciones, te aguantará otro tanto. Las variables son infinitas.

En mi caso, me suele durar de normal entre 3 y 4 días teniendo activados todos los sensores, cambiando de vez en cuando de esfera (este es un factor importante, pues tiras de una aplicación de terceros y todo ello aumenta el consumo), realizando diferentes ejercicios (andar, bici, piscina) de manera rutinaria, contestando llamadas… Pero, por ejemplo, he eliminado del reloj las aplicaciones de música y mensajería, pues con poder controlar la reproducción y recibir notificaciones me sobra, ya que lo demás lo hago desde el móvil.

Considero que la autonomía es uno de los puntos fuertes del TicWatch Pro 5 Enduro, aunque como he advertido, dependerá del uso que le des al dispositivo. Como con el móvil, vamos. Por si acaso, a modo de comparativa con modelos de su mismo nivel de precio y de acuerdo a los datos oficiales, el Pixel Watch 3 se mueve en el rango de las 24/36 horas, el Galaxy Watch en el de las 30/40 horas y el Apple Watch en el de las 18/36 horas.

Por otro lado, en algo más de una hora podrás cargar el reloj por completo. De cero a cien.

TicWatch Pro 5 Enduro: Wear OS (Android) es la clave

Aunque la personalización del hardware importa y mucho, el sistema es la pieza clave para entender la experiencia que proporciona el flamante reloj de Mobvoi y ese sistema es Wear OS 3.5, basado en Android 11 y, a falta de actualizarse, plenamente funcional y realmente potente. Diría, sin temor a equivocarme, que es el sistema para smartwatch más potente del mercado, tal y como es el propio Android en el segmento smartphone.

Entiéndeme: no sostengo que Android sea mejor que iOS, por explicitar la comparación que te ha venido a la cabeza, sino que las posibilidades que ofrece al usuario son mayores. Sucede lo mismo con Wear OS: hay relojes con versiones personalizadas de Android que están muy bien, los hay con Tizen que son estupendos… Pero Wear OS va un paso más allá en todo, desde su integración con Android a la capacidad de convertir un dispositivo de muñeca en mucho más que un reloj o una pulsera de actividad.

Aun cuando por defecto está limitado a instalar solo aquellas aplicaciones de la Play Store adaptadas al formato smartwatch, son infinidad las disponibles. El TicWatch Pro 5 Enduro trae un buen montón de ellas preinstaladas, aunque la mayoría son las propias del reloj (para ejercicios, mediciones, utilidades básicas, etc) y aunque no todo el mundo las utilizará todas, no llego a considerarlo como bloatware, con un par de excepciones: Spotify y YouTube Music, si bien la primera puedes desinstalarla.

Así es: no puedes desinstalar YouTube Music y eso no me gusta, siendo usuario del servicio. La cuestión es que no se trata de un reloj que pueda funcionar de manera independiente con una conexión propia, por lo que depende del teléfono para todo lo que conlleve una conexión a Internet y según qué cosas me parecen redundantes. Un par de ejemplos comunes:

YouTube Music. Es muy probable que si salgo a hacer ejercicio, vaya escuchando música en YouTube Music, pero no necesito tener la app instalada en el reloj, porque ya la llevo en el móvil. ¿Y cuando voy con la bici tengo que sacar el móvil para pasar un tema? No, porque el TicWatch tiene un control multimedia que va fenomenal para esto. No necesito más. Con una honrosa excepción: es posible descargar contenidos para escucharlos sin conexión, o sea, sin el teléfono, y esto le da una vuelta de tuerca al asunto. Y quien dice YouTube Music dice Spotify, Amazon Music…

¿Notificaciones? No solo recibirás todas las notificaciones -todas las que quieras, es configurable- del teléfono en el reloj, sino que podrás atenderlas sin dejar la esfera: mensajes de WhatsApp, de Telegram, de Gmail… aunque la experiencia de escribir es una superficie tan pequeña no sea la mejor (siempre puedes dictar el mensaje). Yo prefiero desinstalar este tipo de apps de mensajería y solo recibo las notificaciones en el reloj cuando no estoy usando el móvil.

¿Qué aplicaciones sí encuentro realmente útiles en el TicWatch? Unas cuantas, dejando a un lado todas las de salud, deporte y productividad elemental tipo agenda, cronómetro, alarmas, el teléfono para recibir y contestar llamadas…:

Google Maps: habrá quien también lo considere redundante, pero para según qué situaciones, llevar los mapas y las indicaciones hacia tu destino en la muñeca, es muy conveniente.

Aplicaciones deportivas: me refiero a Strava y similares, no solo para monitorizar las sesiones de entrenamiento, en el caso de que no se desee hacer uso de la suite de Mobvoi, también para hacer las veces de guía en rutas.

Aplicaciones específicas: ¿hay alguna aplicación específica que sea compatible con Wear OS y que te encaje llevar en el reloj? En ese caso todo cobra mucho más sentido.

Y Google Wallet para pagos con NFC, qué quieres que te diga.

Mención aparte para TimeShow, la aplicación de esferas para personalizar Wear OS, integrada por defecto en el TicWatch, que ya lleva preinstaladas unas pocas que no están mal. De hecho, diría que la selección está bastante por encima de la media de lo que se puede encontrar en el catálogo de TimeShow, incluyendo la predeterminada. No obstante, el placer de cambiar de tanto en tanto de estilo está ahí, a pesar de una aplicación, por lo general, cutre.

En TimeShow encontrarás multitud de diseños de esferas para Wear OS, mediocres en su gran mayoría, nutridos por los usuarios de la aplicación y con más frecuencia de lo deseable, de pago mediante suscripción. Así que échale un rato y no desesperes, porque también hay diseños apañados gratis. Tú decides.

En lo que acabo de comentar, y en muchas otras cosas que he pasado por alto porque de lo contrario esto se alarga, radica la potencia de Wear OS. Y, como sabes, la potencia tiene un coste. Es por ello que si vienes de relojes inteligentes más sencillos, te chocará que un modelo más caro y en teoría mejor no alcance ni la mitad de autonomía. Es lo normal. Es como comparar un coche de gran cilindrada y configuración con un turismo sencillo. Por todo esto, la autonomía de los relojes con Wear OS es la que es y, por ende, la del TicWatch Pro 5 Enduro resuelta encomiable.

Me quedaría entrar más a fondo en Mobvoi Health, pero tampoco lo encuentro determinante, básicamente porque cumple bien con lo esperado, que es facilitar la gestión del reloj desde el móvil y registrar las mediciones de actividad y salud, correctas en lo que al hardware corresponde. En este aspecto es es muy similar a las aplicaciones de otros fabricantes, casi calcada al Mi Fitness de Xiaomi, por lo que no debería suponer ningún problema para nadie hacerse con ella, incluso aunque no haya usado nunca una app de este tipo.

¿No te gusta Mobvoi Health y prefieres otra aplicación? Por defecto ofrece integración con Google Fit y Strava, pero puedes usar cualquier otra con soporte de Salud Connect. En mi experiencia, funciona todo bastante bien. Aun así el tiempo que he pasado con el TicWatch, Mobvoi Health me ha parecido una buena alternativa, que igualmente he combinado con otras. Lo importante es que Mobvoi Health se ha mostrado estable, no ha perdido datos, los ha compartido bien, etc.

TicWatch Pro 5 Enduro: conclusiones (y canales de compra)

Como apuntaba al principio del artículo, el TicWatch Pro 5 Enduro es una de las alternativas más interesantes del mercado en la categoría en la que compite, gracias a un conjunto de prestaciones y una relación calidad-precio que demuestra que hay vida más allá de la oferta de los de siempre. Este es un punto que quiero enfatizar por todo lo que conlleva, y es que a diferencia de Google, Samsung, Xiaomi, Honor… Mobvoi es una compañía pequeña.

Mobvoi vende relojes, siendo el TicWatch Pro 5 Enduro su actual buque insignia; vende accesorios para sus relojes y cintas andadoras para montarte un gimnasio en casa. Y ya. Por eso, que hayan podido llegar a competir con los grandes nombres del sector con un producto tan específico, merece su consideración. Sobre todo, para quienes huyen de jardines amurallados y buscan alternativas de calidad que se salgan un poco de la norma.

Para que quede claro: entiendo perfectamente -y en cierta medida lo comparto- la conveniencia de moverse sobre un mismo ecosistema, porque la integración siempre suma y si eres de Galaxy, Pixel, etc, ir «conjuntado» tiene un plus intrínseco. Pero es importante que existan alternativas, que haya vida más allá de la sombra de los gigantes y que el cliente pueda elegir. En el segmento de Wear OS, dentro del más amplio sector smartwatch, Mobvoi es parte de esa alternativa.

¿Te interesa el TicWatch Pro 5 Enduro? El Obsidian se lanzó en mayo y un poco después apareció el Slate, ambos a un precio de salida 359,99 euros… Pero ya los puedes encontrar bastante más baratos, aunque se trata de ofertas por tiempo limitado: