Así serán los temas para los chats de WhatsApp

Que Meta está trabajando en llevar nuevas opciones de personalización a los chat de WhatsApp no es, en verdad, una sorpresa. Y es que, aunque esta nueva función todavía se encuentra en pruebas, ya supimos de ella (y te lo contamos) hace ahora un mes. Desde entonces, claro, hemos estado a la espera de más información, a ser posible oficial, sobre esta novedad, y es que aunque a algunas personas les pueda parecer un detalle menor, hay otras tantas para las que las opciones de personalización sí que juegan un papel importante.

En aquel momento solo supimos que Meta estaba realizando pruebas, pero no el modo en el que se planteaba hacerlo, y es que son muchas las posibilidades en este sentido: desde una serie de temas predefinidos hasta la posibilidad de crearlos a partir de imágenes seleccionadas por el usuario. Por no hablar, claro, de que estamos en los tiempos de la inteligencia artificial, por lo que también cabría la posibilidad de que estos temas se crearan mediante IA, de manera dinámica, a partir de un prompt del usuario o, incluso, de un análisis de la conversación (aunque, claro, habría que ver quién está dispuesto a permitir que una IA llegue tan lejos).

Aunque seguimos sin información oficial al respecto, la buena noticia es que ya tenemos conocimiento y hemos podido ver imágenes de la función de temas de WhatsApp y, como cabía esperar (y afortunadamente) Meta ha optado por el más convencional de los modelos, es decir, por ofrecer una selección de temas, de momento 11, con algunos ajustes adicionales, como el color del mismo y también la intensidad del color y del brillo con el que se representa en pantalla.

Según nos cuenta 9to5Google, al escoger un tema éste se aplicará automáticamente a todas las conversaciones, pero una vez que ocurra esto, tendremos la posibilidad de realizar un ajuste individual, por chat, para tener personalizada cada conversación. Esto, eso sí, me genera una duda, y es lo que ocurrirá con las conversaciones de WhatsApp que han sido personalizadas con la que, hasta ahora, es la principal función en este sentido, es decir, añadiendo una imagen como fondo de la misma.

Sea como fuere, las imágenes que se han hecho públicas nos revelan que el estado de desarrollo de la función parece estar ya bastante avanzado, por lo que podemos confiar en que ya no tardará demasiado en llegar. Y esto es una muy buena noticia no solo per se, también porque, como ya recordaba al hablar de esta novedad hace unas semanas, la ausencia de funciones en este sentido en las apps oficiales de WhatsApp es una de las razones por las que muchos usuarios recurren a apps alternativas, no oficiales y que, en bastantes ocasiones, son auténticos coladeros de malware.