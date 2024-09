Neuralink trabaja en un dispositivo que permitirá recuperar la visión

Las interfaces cerebro ordenador han demostrado tener un gran potencial para mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades o incapacidades graves. Neuralink se ha convertido en una de las grandes empresas de este sector, y gracias a su implante ha logrado que sus primeros pacientes sean capaces de controlar ordenadores con una precisión y rapidez tan buena que incluso pueden jugar a videojuegos.

Este es solo el primer paso hacia un futuro en el que esos implantes que crean una interfaz entre el cerebro y un sistema informático nos permitirán, cada vez más, superar problemas físicos y enfermedades que pueden llegar a limitarnos gravemente. El futuro pinta prometedor, y el próximo proyecto de Neuralink así lo confirma, ya que la compañía de Elon Musk trabaja en un implante para ayudar a las personas ciegas.

La FDA de Estados Unidos ha dado luz verde a Blindsight, un dispositivo que tiene como objetivo devolver la visión a personas ciegas, tanto a aquellas que lo son de nacimiento como a las que se quedaron ciegas por enfermedad o accidente. Según Neuralink, no importa que hayan perdido ambos ojos, o incluso que no tengan los nervios ópticos, el único requisito para que este implante funcione es que el córtex visual, que está situado en la parte trasera inferior del cerebro, esté intacto.

Para evitar que se generen unas expectativas irreales Elon Musk, co-fundador de Neuralink, ha explicado que al principio la visión que será posible conseguir con este implante será de muy baja calidad, formas y figuras sencillas como los gráficos de una consola Atari, pero tiene el potencial de ir mejorando hasta ir más allá de la visión natural.

Llegará un punto en el que podremos ver como una persona normal, y las futuras evoluciones de esta tecnología harán que sea posible tener visión ultravioleta, de infrarrojos e incluso ondas de radar. Impresionante, sin duda, pero es importante no dejarnos llevar por las expectativas y esperar a ver cómo va evolucionando esta tecnología.

Sería fantástico que llegase a buen puerto, porque acabaría casi por completo con la ceguera. Digo «casi» porque en aquellos casos en los que la ceguera se deba a daños en el córtex este implante no funcionaría. Cada vez está más claro que la unión entre ciencia y tecnología podría llevarnos a una nueva edad de oro como especie, de hecho ya está empezando a ayudarnos a superar limitaciones y a conseguir cosas que hasta hace cosa de unos años nos habrían parecido de ciencia ficción.

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.

Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.

