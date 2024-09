Cómo usar la «vista rápida» en Telegram con cualquier sitio

Si eres usuario de Telegram, ya sabes que entre sus muchas funciones es posible seguir canales de medios escritos y, sin salir de la aplicación, leer lo que publican, cual lector de noticias tradicional. Con un matiz: hay sitios que ofrecen una opción de «vista rápida» que mejora la experiencia considerablemente, y los hay que no. Pero ha llegado una novedad al cliente de mensajería que lo cambia todo.

Antes, una aclaración: que un sitio ofrezca la opción de vista rápida en Telegram no depende del propio sitio, sino de la «comunidad», en abstracto. Se trata de una iniciativa que el servicio llegó a premiar económicamente, pero que con el tiempo ha perdido aliciente. En esencia, eran los usuarios los que adaptaban cada sitio al formato de vista rápida, código mediante. Ergo, era necesario tener unos conocimientos que no todo el mundo tiene.

Pero Telegram puso empeño en este asunto y no es común encontrar un sitio popular que no esté adaptado… De nuevo, con un matiz: si el sitio cambia de diseño, el invento se echa a perder. Tenemos ejemplos de ello sin salir de esta, nuestra casa: si entras en el canal de MC verás la opción de vista rápida, no así en el canal de MuyLinux, aunque en su día la tuvo.

Por supuesto, todo esto se refiere a la aplicación móvil de Telegram, no al cliente para PC.

Pues bien, la nueva versión de Telegram ha traído una mejora sustancial para este tema, siempre y cuando se utilice el navegador integrado: vista rápida a placer, por lo que si sigues a sitios que no ofrezcan esta opción de manera directa y te incomoda su interfaz, con tres pulsaciones lo tienes hecho:

Pulsa sobre el enlace para abrir la página. Abre el menú disponible arriba a la derecha. Elige la opción de «Vista rápida».

Ya puedes leer ese artículo, si no igual de bien adaptado que en la vista dedicada, con la opción adicional (a través de un nuevo menú que aparecerá en la misma esquina) de elegir el tamaño del texto y el tipo de fuente. La pega, según he podido comprobar, es que no muestra las imágenes, pero si lo que buscas es leer con comodidad…

¡Recuerda seguirnos en Telegram para recibir por ahí todo lo que publicamos!