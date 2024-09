Cómo activar el soporte de IA en Firefox

Así es: al estilo de Microsoft Edge, Opera o Brave, Firefox también tiene «inteligencia artificial» y aunque seas usuario del navegador de Mozilla, quizás no te hayas percatado de ello, ya que se trata de una función que todavía no ha sido desplegada por defecto. Sin embargo, es muy sencillo activarla, así que vamos a ver cómo hacerlo.

Ojo, porque tampoco es este un secreto de estado, pese a que como seas de esos usuarios que cuando recibe una actualización no se fija en las novedades, no te habrás enterado. En concreto, todo esto viene como parte de Firefox 130, la última versión del navegador y, fiel a la tónica habitual, con poca cosa en su haber.

De hecho, lo más interesante de este lanzamiento aún está a medio cocinar y, por ende, desactivado de manera predeterminada. Pero es muy fácil encontrarlo: basta con abrir los ajustes de la aplicación para percatarse de una nueva sección llamada Firefox Labs. «¡Pruebe nuestras funciones experimentales! Están en desarrollo y evolucionando, lo que podría afectar el funcionamiento de Firefox», se destaca al acceder.

Pues bien, entre esas funciones experimentales se encuentra «AI chatbot«, que al ser activada «agrega el chatbot de tu elección a la barra lateral, para un acceso rápido mientras navegas». Tan sencillo como eso. Una vez marcada la casilla, solo tienes que elegir el chatbot que utilizarás, incluyendo Anthropic Claude, ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat y Le Chat Mistral.

Con la excepción de ChatGPT y HuggingChat, aunque es opcional con ambos, tendrás que identificarte en el servicio que vayas a usar. Adicionalmente verás que la opción «Show prompts on text select» está activada, pero si te molesta, puedes desactivarla, puesto que la opción seguirá disponible en el menú contextual (en efecto, hay cosillas por traducir, muestra de que el invento está «en construcción»).

Sea como fuere, las dos opciones hacen lo mismo y son el extra de funcionalidad adicional más interesante del tinglado (añadir una página al panel lateral de Firefox son dos clics): ejecutar la selección de texto en el chatbot de turno, pudiendo «resumir, reescribir o Quiz Me», una suerte de reto de preguntas relacionadas con el asunto indicado.

Es cierto que queda por pulir bastante y que no es especialmente amigable para quienes no se manejan bien con el inglés, pero se trata de un complemento muy interesante para Firefox. Es, como he mencionado, casi lo mismo que tienen Microsoft Edge, Opera o Brave y aunque no tiene nada de novedoso, su utilidad es innegable.

Por otro lado, Mozilla sigue trabajando en una IA propia,pero mientras llega y no llega… Más vale chatbot a mano.