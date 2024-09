«Unidos por la libertad en Internet: el Proyecto Tor y Tails unen fuerzas». Así titulan en el blog de TOR un artículo donde nos cuentan la fusión de ambos, por un lado la organización sin ánimo de lucro que desarrolla herramientas para la privacidad y el anonimato en línea, y por otro, el sistema operativo basado en Linux especializado en la misma materia.

Tails se incorporará a la estructura del Proyecto Tor lo que permitirá «una colaboración más sencilla, una mejor sostenibilidad, una reducción de los costes generales y una ampliación de los programas de formación y divulgación para contrarrestar el mayor número de amenazas digitales», dice el director de relaciones públicas y comunicaciones del Proyecto Tor, Pavel Zoneff. En resumen, «la unión fortalecerá la capacidad de ambas organizaciones para proteger a las personas de todo el mundo de la vigilancia y la censura»,

El proyecto TOR y Tails, cuando la unión sí hace la fuerza

El Proyecto TOR es bien conocido por estar detrás de TOR, un servicio de comunicaciones distribuida Open Source que busca el anonimato a nivel de red, mantiene el secreto de la información que viaja por ella y permite moverse por Internet sin dejar rastro. Más allá de permitir un acceso sencillo a la Internet profunda (por lo que a veces es criticado) hay que decir que el uso de TOR se ha disparado en todas las redes, especialmente tras conocer los escándalos de vigilancia masiva de la NSA (y otros) la pasada década.

Y a todos los niveles, ya que algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo han adoptado TOR para respaldar varias iniciativas centradas en la privacidad. Además, el proyecto es responsable del desarrollo de navegadores web para todos los sistemas operativos. Un ‘Firefox’ tuneado que puede instalarse o usarse en modo Live desde un pendrive USB.

En cuanto a Tails, ya sabes que es nuestra distribución GNU/Linux de cabecera cuando buscamos un sistema operativo seguro, privado y portable. Basada en la todopoderosa Debian, incluye un paquete de aplicaciones básicas, aunque su punto fuerte radica en la protección de la privacidad en línea que ofrece. Su navegador por defecto es Tor Browser y utiliza la red Tor redirigiendo las comunicaciones alrededor de una red distribuida de relevos realizados por voluntarios de todo el mundo.

Uniendo recursos, tecnología y personal

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que decir que la fusión del Proyecto Tor y Tails tiene mucho sentido, dado que ambos se centran en la privacidad y el anonimato en línea, por no mencionar su historia compartida que viene de tiempo atrás.

Al aunar sus respectivos recursos, incluidos la tecnología y el personal, el Proyecto Tor asegura que estará mejor preparado para enfrentar la “amenaza de la vigilancia masiva y la censura global a una Internet libre”. Esto incluirá ampliar el alcance del Proyecto Tor para “abordar una gama más amplia de necesidades de privacidad y escenarios de seguridad”, lo que incluirá una alineación tecnológica más estrecha, además de impulsar programas de educación, capacitación y divulgación.

«Al unir a estas dos organizaciones, no solo estamos facilitando las cosas para nuestros equipos, sino que también garantizamos el desarrollo sostenible y el avance de estas herramientas vitales», asegura Isabela Fernandes, directora ejecutiva del Proyecto Tor, en un comunicado. «Trabajar juntos permite una colaboración más rápida y eficiente, lo que permite la rápida integración de nuevas funciones de una herramienta a la otra».

Desde Tails también se da la bienvenida a la fusión. «Manejar Tails como un proyecto independiente durante 15 años ha supuesto un gran esfuerzo, pero no por las razones que uno podría esperar. La parte más difícil no fue la técnica, sino la gestión de tareas críticas como la recaudación de fondos, las finanzas y los recursos humanos. Después de intentar gestionarlas de distintas maneras, me siento realmente aliviado de que Tails esté ahora bajo el ala del Proyecto Tor. En cierto modo, es como volver a casa», comentan los responsables del sistema operativo.

Buenas noticias para los amantes de la privacidad.