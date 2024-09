Review Creative Zen Hybrid SXFI: sonido Creative

No podemos empezar una review de estos Creative Zen Hybrid SXFI sin recordar que, cuando hablamos de Creative, nos referimos a una marca que ha sido un referente del audio para PC durante décadas. Muchos recuerdan la época dorada de las tarjetas de sonido Sound Blaster, que transformaron la experiencia de audio en los ordenadores, mejorando la calidad de reproducción y dando una nueva dimensión al sonido en los videojuegos. Creative también fue pionera con sus unidades de CD-ROM conectadas mediante ATAPI, un avance que facilitó el acceso al contenido multimedia y cambió el entretenimiento digital.

Con una larga trayectoria en innovación, Creative ha sabido adaptarse a las necesidades del usuario actual, creando dispositivos que incorporan tecnologías avanzadas, con los Creative Zen Hybrid SXFI como ejemplo, unos auriculares que buscan ofrecer una experiencia de sonido envolvente junto con un diseño cómodo y elegante, orientado al uso cotidiano. Así, nos encontramos frente a unos auriculares que pretenden ser una herramienta versátil para entretenimiento inmersivo y una buena experiencia de audición musical.

Los Creative Zen Hybrid SXFI están diseñados para adaptarse a distintos contextos: desde disfrutar de música con un sonido detallado, hasta sumergirse en experiencias cinematográficas gracias a la tecnología Super X-Fi, o realizar llamadas con claridad. Con funciones como la cancelación activa de ruido (ANC) y una construcción robusta, estos auriculares intentan ser una solución integral para quienes buscan una buena calidad de audio y practicidad por un precio moderado. En esta review, exploraremos en profundidad sus características y capacidades, evaluando si cumplen con las expectativas que se derivan del prestigio de Creative.

Creative Zen Hybrid SXFI: especificaciones técnicas

Creative Zen Hybrid SXFI Drivers Neodimio, 40 milímetros Respuesta de Frecuencia 20–20,000 hercios Tecnología Super X-Fi SXFI READY Modos de Audio ANC, Modo Ambiente Cancelación de Ruido Cancelación Activa de Ruido (ANC) híbrida Micrófono Cinco micrófonos con cancelación de ruido ambienta Conectividad Bluetooth 5.3, Entrada estéreo de 3.5 mm Compatibilidad de Multipunto Hasta dos dispositivos simultáneos Compatibilidad con Asistentes de Voz Siri, Google Assistant Tipo de Uso Over-ear, inalámbricos y opción cableada Batería Recargable Tipo de Batería Ion de litio 3.7V 500 miliamperios Duración de la Batería 40 horas (ANC activado), 70 horas (ANC desactivado) Carga USB-C Dimensiones 151.2 x 80.7 x 184.2 milímetros Peso 271 gramos Diseño Plegable, almohadillas de espuma de memoria, diadema con núcleo de acero Colores Disponibles Negro, Gris Claro

Los Creative Zen Hybrid SXFI están equipados con controladores de neodimio de 40 mm, una elección que no sorprende viniendo de Creative, ya que es un material reconocido por su capacidad para producir un sonido potente y claro. Estos controladores están afinados para ofrecer un equilibrio adecuado entre agudos nítidos y graves profundos, lo que los convierte en una opción versátil para diferentes géneros de música y entornos de audio. La respuesta de frecuencia se encuentra en el rango estándar de 20 a 20.000 hercios, suficiente para cubrir el espectro audible para la mayoría de los usuarios, proporcionando tanto detalles en los agudos como una base sólida en los graves.

Una de las características más distintivas de estos auriculares es la integración de la tecnología Super X-Fi. Esta tecnología, que Creative ha impulsado durante los últimos años, recrea el sonido envolvente de un sistema multicanal de alta gama, directamente en los auriculares. El sistema SXFI READY permite personalizar la experiencia auditiva utilizando un perfil específico que toma en cuenta la morfología del usuario, logrando un efecto holográfico único que mejora la espacialidad del sonido. Esta característica destaca especialmente en contenido cinematográfico y videojuegos, donde la sensación de inmersión cobra más relevancia.

En cuanto al control del ruido, los Zen Hybrid SXFI cuentan con una Cancelación Activa de Ruido (ANC) híbrida, diseñada para reducir hasta el 95% del ruido ambiente. Este tipo de cancelación es particularmente útil para aquellos usuarios que buscan aislarse del entorno ruidoso, ya sea en una oficina, en el transporte público o en casa. Además, ofrecen un Modo Ambiente, que permite al usuario mantenerse al tanto de lo que sucede alrededor sin necesidad de quitarse los auriculares, algo práctico para situaciones en las que es necesario estar atento, como al cruzar la calle o escuchar anuncios importantes.

En el ámbito de las llamadas y la comunicación, Creative ha equipado estos auriculares con cinco micrófonos con cancelación de ruido ambiental (ENC), lo cual debería garantizar una calidad de llamada nítida al reducir el ruido de fondo durante las conversaciones. La presencia de múltiples micrófonos permite captar la voz con mayor precisión y separar las frecuencias del ruido ambiente. Aunque este tipo de tecnología no es algo exclusivo, resulta interesante ver cómo se aplica para mejorar tanto la experiencia de llamadas como el uso de asistentes de voz como Siri y Google Assistant.

Los Zen Hybrid SXFI se conectan mediante Bluetooth 5.3, lo cual asegura una conexión estable y de bajo consumo, adecuada para uso prolongado. También ofrecen la posibilidad de conexión a través de un cable de 3.5 mm, una opción valiosa cuando se busca conservar la batería o conectar a dispositivos sin Bluetooth. Además, su conectividad multipunto permite emparejar dos dispositivos a la vez, lo cual añade un nivel de comodidad al facilitar la transición entre, por ejemplo, un teléfono y una computadora portátil sin necesidad de desconectar y volver a emparejar.

Por último, el diseño de los Creative Zen Hybrid SXFI se centra en la comodidad y la portabilidad. Cuentan con un diseño plegable, lo cual es ideal para aquellos que necesitan auriculares que puedan transportarse fácilmente. La diadema de acero reforzado y las almohadillas de espuma de memoria aseguran un buen ajuste y un uso cómodo durante largas sesiones. En términos de autonomía, estos auriculares se destacan con una batería que promete hasta 40 horas con ANC activado y 70 horas con ANC desactivado, cifras que los sitúan por encima de la media en cuanto a duración, asegurando largas sesiones de uso sin interrupciones frecuentes para recargar.

Experiencia de uso

La puesta en marcha de los Creative Zen Hybrid SXFI es bastante sencilla, especialmente si ya has configurado previamente unos auriculares Bluetooth. Al encenderlos por primera vez, entrarán automáticamente en modo de emparejamiento, indicado por un LED parpadeante. Para conectarlos, solo es necesario acceder al menú Bluetooth del dispositivo y seleccionarlos. El proceso es rápido y eficiente gracias al uso de Bluetooth 5.3, que garantiza una conexión estable y de bajo consumo. Durante las pruebas, no experimenté cortes ni problemas de sincronización, incluso al alejarme considerablemente del dispositivo, siempre dentro del rango especificado de 15 metros.

Uno de los aspectos destacados de la conectividad Bluetooth de estos auriculares es la función de conectividad multipunto, que permite emparejar dos dispositivos simultáneamente. Esto ha sido particularmente útil en mi caso, que entiendo que es bastante común, ya que los he enlazado de manera simultánea con mi smartphone y con el ordenador de trabajo. El cambio entre dispositivos se realiza de forma fluida, y los auriculares manejan bien la transición sin requerir una reconexión manual. Aunque no es una función exclusiva, es un detalle que contribuye significativamente a la comodidad en el uso diario, sobre todo en entornos multitarea.

Para aquellos que prefieren una conexión más tradicional o buscan conservar la batería, los Zen Hybrid SXFI también ofrecen la opción de conexión mediante un cable con minijack en ambos extremos. Esta alternativa no solo es conveniente cuando la batería se está agotando, sino que también proporciona una experiencia sin latencia, lo cual es ideal para situaciones como la edición de video o juegos en los que la sincronización del audio es crítica. Cabe destacar que, aunque la conexión por cable no permite el uso de la tecnología Super X-Fi o la Cancelación Activa de Ruido (ANC), sigue ofreciendo un sonido sólido gracias a los controladores de neodimio.

La experiencia de uso varía ligeramente según el tipo de conexión. La conexión inalámbrica proporciona mayor comodidad y acceso a todas las funciones avanzadas, como el ANC, el Modo Ambiente y el perfil personalizado Super X-Fi, que enriquecen notablemente la experiencia de audio. En cambio, la conexión por cable ofrece una mayor fiabilidad y elimina la preocupación por la duración de la batería, convirtiéndose en la mejor opción para quienes buscan estabilidad y calidad de sonido constante. Además, el hecho de poder usar los auriculares sin depender de la batería es un punto positivo en términos de versatilidad, permitiendo que funcionen incluso cuando están descargados.

Super X-Fi

Una de las características más interesantes de los Creative Zen Hybrid SXFI es la integración de la tecnología Super X-Fi, una innovación exclusiva de Creative. Esta tecnología busca replicar la experiencia auditiva de un sistema de altavoces multicanal, recreando el efecto de sonido envolvente directamente en los auriculares. Para lograrlo, Super X-Fi utiliza inteligencia artificial para generar un perfil de audio personalizado, teniendo en cuenta la morfología del usuario, como la forma de sus orejas y cabeza. Esto significa que el sonido se percibe de una manera más natural y tridimensional, simulando una experiencia auditiva similar a la de estar en una sala equipada con múltiples altavoces.

En la práctica, la diferencia con respecto al sonido estéreo convencional es notable, especialmente al consumir contenido cinematográfico o videojuegos. Los Creative Zen Hybrid SXFI permiten al usuario sumergirse completamente en el audio, sintiendo que los efectos de sonido provienen de diferentes direcciones, lo cual enriquece la experiencia y hace que sea más envolvente. Por ejemplo, al ver una película, los diálogos parecen venir del frente, mientras que los sonidos ambientales se perciben como si rodearan al usuario, lo que añade una mayor sensación de profundidad y realismo. Este tipo de espacialidad también es beneficioso para los videojuegos, donde la capacidad de identificar direcciones específicas del sonido puede mejorar la inmersión y, en algunos casos, la competitividad.

Sin embargo, hay ciertas limitaciones que es importante tener en cuenta. La tecnología Super X-Fi está diseñada para funcionar únicamente con archivos locales, lo cual implica que no es compatible con contenido de streaming en plataformas como Spotify, YouTube o Netflix. Esto puede resultar un inconveniente para aquellos que consumen principalmente contenido en línea. Aun así, al utilizar archivos descargados, la diferencia en la calidad y la profundidad del audio es palpable. Para aprovechar todo el potencial de esta tecnología, es necesario configurar el perfil personalizado a través de la aplicación SXFI App, que está disponible tanto para iOS como para Android, y aunque el proceso inicial puede llevar algunos minutos, el resultado vale la pena para quienes buscan una experiencia auditiva única y más cercana a la realidad.

Juegos

La experiencia de juego con los Creative Zen Hybrid SXFI me ha resultado sobresaliente, independientemente del tipo de conexión. En títulos como varios de la franquicia Call of Duty, los auriculares ofrecen un rendimiento de primer nivel, permitiendo localizar con precisión la dirección de los disparos y los pasos de los enemigos. La tecnología Super X-Fi realza esta experiencia, proporcionando una sensación de inmersión que hace que los sonidos se sientan como si estuvieran a tu alrededor en un escenario tridimensional. Tanto con conexión Bluetooth como por cable, la claridad y la profundidad del sonido aseguran que los jugadores tengan una ventaja crucial en el campo de batalla, permitiendo una mejor reacción a cada estímulo auditivo sin ninguna latencia apreciable.

En juegos más centrados en la narrativa, como Red Dead Redemption 2 y Cyberpunk 2077, los Zen Hybrid SXFI destacan por su capacidad para reproducir la atmósfera rica y detallada que estos títulos ofrecen. La música de fondo, los efectos ambientales y los diálogos se perciben con una calidad destacable, tanto si se está explorando los vastos paisajes del Viejo Oeste como si se recorre la vibrante y caótica Night City. Con la conexión inalámbrica, la libertad de movimiento se hace notar, y la ausencia de cables es especialmente cómoda para largas sesiones de juego. Mientras tanto, la conexión por cable ofrece la misma calidad de audio sin la preocupación por la batería, lo que garantiza una experiencia fluida e ininterrumpida.

En títulos como The Elder Scrolls V: Skyrim y Minecraft, los auriculares ofrecen un sonido envolvente que mejora notablemente la inmersión en el mundo de juego. En Skyrim, cada paso en la nieve, el susurro de un dragón volando por encima o el choque del acero en combate se reproducen con una claridad total. Y, claro, soy yo, así que no podía dejar de hablar de Minecraft, ¿verdad? Con mi devorador de horas favorito, los Zen Hybrid SXFI aportan un nivel de detalle que permite apreciar los sonidos más sutiles, desde el crujido de los bloques de madera hasta el eco de los cuevas subterráneas, lo que añade una nueva dimensión a este clásico de exploración y construcción. En ambos casos, la experiencia ha sido perfecta tanto con Bluetooth como con la conexión por cable, y la comodidad de las almohadillas permite que el disfrute se extienda durante horas sin ninguna molestia.

Música

El perfil de estos auriculares es, como ya he mencionado antes en varias ocasiones, multipropósito, es decir que no han sido diseñados específicamente para jugar o para escuchar música. En su lugar, ofrecen una calidad de sonido más que destacable en ambos tipos de usos, así como para mantener comunicaciones de voz con terceros.

Al final, en mi caso escuchar música es el uso más frecuente, así que he decidido exprimirlos con una playlist bastante variada:

Summer in the High Grassland, con Yo-Yo Ma : el virtuosismo de Yo-Yo Ma con el violonchelo es algo que no admite discusión, y esta grabación, que podemos encontrar en la lista de reproducción «Lo que nos une», confeccionada por el propio Ma, nos permite poner a prueba la fidelidad de los auriculares a la hora de reproducir tonos particularmente altos (agudos), en los que una mala reproducción puede resultar fácil y desagradablemente estridente.

: el virtuosismo de Yo-Yo Ma con el violonchelo es algo que no admite discusión, y esta grabación, que podemos encontrar en la lista de reproducción «Lo que nos une», confeccionada por el propio Ma, nos permite poner a prueba la fidelidad de los auriculares a la hora de reproducir tonos particularmente altos (agudos), en los que una mala reproducción puede resultar fácil y desagradablemente estridente. Deutschland – Rammstein : algo que siempre me ha gustado de este grupo es cómo combinan (en mi opinión con gran acierto) graves y agudos. fruto del modo en el combinan una contundente base de metal industrial con la electrónica, que en momentos llega a coquetear con la estridencia pretendendida, y que no es una invitada especial, sino una protagonista más de algunos de sus himnos. Obviamente, también he aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para escuchar Du Hast .

: algo que siempre me ha gustado de este grupo es cómo combinan (en mi opinión con gran acierto) graves y agudos. fruto del modo en el combinan una contundente base de metal industrial con la electrónica, que en momentos llega a coquetear con la estridencia pretendendida, y que no es una invitada especial, sino una protagonista más de algunos de sus himnos. Obviamente, también he aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para escuchar . Funkytown – Lipps, Inc : un rápido salto a la electrónica de finales de los setenta, cuando estos novedosos dispositivos empezaron a maridar con la música disco. Variedad de frecuencias en un envoltorio muy limpio (que no aséptico), que sin duda supo sacar partido de la llegada del CD como soporte, unos años después. Obviamente, a continuación ha sonado Video Killed the Radio Star, de The Buggles , una canción que me ha acompañado desde la infancia y que me sigue fascinando.

: un rápido salto a la electrónica de finales de los setenta, cuando estos novedosos dispositivos empezaron a maridar con la música disco. Variedad de frecuencias en un envoltorio muy limpio (que no aséptico), que sin duda supo sacar partido de la llegada del CD como soporte, unos años después. Obviamente, a continuación ha sonado , una canción que me ha acompañado desde la infancia y que me sigue fascinando. First we Take Manhattan – Leonard Cohen : dicen que el instrumento que reproduce los tonos más graves es el bajo, pero yo pienso que comparte ese puesto con la inolvidable voz de Leonard Cohen, y su capacidad de crear atmósferas tan densas que se pueden cortar con cuchillo y tenedor. En esta canción en particular, su voz se combina con las de los coros, mucho más agudos, así como con parte de la instrumentación, en un cocktail solo apto para paladares gourmet.

: dicen que el instrumento que reproduce los tonos más graves es el bajo, pero yo pienso que comparte ese puesto con la inolvidable voz de Leonard Cohen, y su capacidad de crear atmósferas tan densas que se pueden cortar con cuchillo y tenedor. En esta canción en particular, su voz se combina con las de los coros, mucho más agudos, así como con parte de la instrumentación, en un cocktail solo apto para paladares gourmet. Helter Skelter – The Beatles : estridencia de corte clásico. El punteo de guitarra inicial, la batería y la voz de Paul McCartney que parece poseído, en una variante vocal, por el espíritu del Jimi Hendrix de Night Bird Flying y de Machine Gun , entre otras (canciones que, claro, también he sumado al test de audición). Que una grabación estridente suene bien es, sin duda, todo un desafío, y más aún cuando lo enfrentas con unos drivers de 10 milímetros.

: estridencia de corte clásico. El punteo de guitarra inicial, la batería y la voz de Paul McCartney que parece poseído, en una variante vocal, por el espíritu del de , entre otras (canciones que, claro, también he sumado al test de audición). Que una grabación estridente suene bien es, sin duda, todo un desafío, y más aún cuando lo enfrentas con unos drivers de 10 milímetros. Dead Sound – The Raveonettes : nos traemos la estridencia a este siglo con una banda que la practica de forma activa (más aún en los conciertos, donde dejan de lado sus temas más comerciales para centrarse en sus favoritos, como tuve la suerte de comprobar en persona hace unos años). Solo te los recomiendo si el chirriar de un tren frenando no te pone la piel de gallina. Son maravillosos.

: nos traemos la estridencia a este siglo con una banda que la practica de forma activa (más aún en los conciertos, donde dejan de lado sus temas más comerciales para centrarse en sus favoritos, como tuve la suerte de comprobar en persona hace unos años). Solo te los recomiendo si el chirriar de un tren frenando no te pone la piel de gallina. Son maravillosos. First Breath After Coma – Explosions in the Sky : junto con el rock sinfónico y el rock progresivo, el post-rock es uno de los géneros en los que más variedad puedes encontrar dentro de una sola canción. Sus piezas son tours de force emocionales en los que si un solo instrumento no suena exactamente como debe, se pierde buena parte de su efectividad.

: junto con el rock sinfónico y el rock progresivo, el post-rock es uno de los géneros en los que más variedad puedes encontrar dentro de una sola canción. Sus piezas son tours de force emocionales en los que si un solo instrumento no suena exactamente como debe, se pierde buena parte de su efectividad. Smells Like Teen Spirit – Nirvana : en la búsqueda de un sonido más limpio, aunque no por ello menos contundente, salto ahora a la que, probablemente, sea la canción con la que me he quedado afónico más veces. No es la canción con más «cuerpo» de Nirvana, pero sí que combina la contundencia de la banda con una producción bastante limpia, que huye de distorsiones, estridencias y demás… pese a que es posible encontrar altavoces y auriculares que las añaden por su cuenta y riesgo.

: en la búsqueda de un sonido más limpio, aunque no por ello menos contundente, salto ahora a la que, probablemente, sea la canción con la que me he quedado afónico más veces. No es la canción con más «cuerpo» de Nirvana, pero sí que combina la contundencia de la banda con una producción bastante limpia, que huye de distorsiones, estridencias y demás… pese a que es posible encontrar altavoces y auriculares que las añaden por su cuenta y riesgo. World in my Eyes – Depeche Mode : y ya que hemos emprendido la senda del sonido limpio, vamos con el que, probablemente, sea el disco más depurado, en este sentido, de Depeche Mode. Mucha producción, mucha electrónica, muchos ritmos y mucha cabeza para combinarlo todo y crear, de este modo, un disco imprescindible. Y sería inaceptable permitir que el medio de reproducción nos restara parte de la experiencia.

: y ya que hemos emprendido la senda del sonido limpio, vamos con el que, probablemente, sea el disco más depurado, en este sentido, de Depeche Mode. Mucha producción, mucha electrónica, muchos ritmos y mucha cabeza para combinarlo todo y crear, de este modo, un disco imprescindible. Y sería inaceptable permitir que el medio de reproducción nos restara parte de la experiencia. Katy Perry – Part of Me : la producción de los grandes éxitos del pop de las dos primeras décadas de este siglo tienen, como denominador común, casi universal, la búsqueda de un sonido lo más limpio posible. La actual reina del pop (mal que le pese a una Madonna en horas bajas) es un ejemplo perfecto de ello. Y sí, imagino que te habrá sorprendido encontrarla en esta lista pero, oye, todos tenemos nuestros placeres culpables. Y, ya que estaba, también he escuchado Never Really Over.

: la producción de los grandes éxitos del pop de las dos primeras décadas de este siglo tienen, como denominador común, casi universal, la búsqueda de un sonido lo más limpio posible. La actual reina del pop (mal que le pese a una Madonna en horas bajas) es un ejemplo perfecto de ello. Y sí, imagino que te habrá sorprendido encontrarla en esta lista pero, oye, todos tenemos nuestros placeres culpables. Y, ya que estaba, también he escuchado Never Really Over. Aguas de Março – Elis & Tom : toca bajar el ritmo (la otra alternativa era subirlo, ponerme a dar botes y perderme en el camino). Sé que puede sonar contradictorio, pero incluso las producciones más limpias pueden tener textura, y a ese respecto la bossa y la bossa nova son un ejemplo perfecto. Ésta, por norma general, se basa en matices que, si se pierden durante la reproducción, las desinflan.

: toca bajar el ritmo (la otra alternativa era subirlo, ponerme a dar botes y perderme en el camino). Sé que puede sonar contradictorio, pero incluso las producciones más limpias pueden tener textura, y a ese respecto la bossa y la bossa nova son un ejemplo perfecto. Ésta, por norma general, se basa en matices que, si se pierden durante la reproducción, las desinflan. Nocturno en C Menor, Op 48 nº. 1 de Chopin – Valentina Igoshima: un final con Chopin es un final que nadie podrá decirme que es malo. Me debatía por esta pieza o alguna de Satie, pero esta interpretación de Igoshima ha hecho que me decantara por el que, para muchos, es el máximo exponente del romanticismo (como género-periodo musical).

Como puedes comprobar, la lista es eclecticismo puro, no solo en géneros sino, como consecuencia de ello, en tipos de sonido, lo que me ha permitido explorar buena parte del espectro audible por el ser humano.

En este punto, es cierto que los Zen Hybrid SXFI no llegan a ofrecer una experiencia tan pro como auriculares de gama alta y diseñados específicamente para la reproducción musical. Pero es que, en verdad, esperar algo así sería absurdo, pues ni son una solución especializada ni, y esto es muy importante, se acercan ni de lejos al precio de algunos de los auriculares en los que estoy pensando al escribir esto.

Como usuario de auriculares de gama alta, sí que puedo afirmar que la experiencia de emplearlos durante varios días para escuchar música ha sido bastante agradable, al punto de que ha estado por encima de lo que me esperaba. La calidad de reproducción es alta en todas las frecuencias, no he encontrado ni distorsiones en los agudos y saturación en los bajos. El sonido siempre ha sido muy limpio y, gracias a las funciones de ecualización (en el modo inalámbrico) he podido ajustar bastante bien la salida final a mis preferencias.

Han sumado también, en este sentido, tanto la comodidad (de veras, son comodísimos) como la cancelación activa de ruido, que es algo que siempre mejora la experiencia de escuchar música.

Conclusiones

Han sido bastantes las semanas que, gracias a la cortesía de Creative, he podido dedicar a evaluar cómo es el día a día con los Zen Hybrid SXFI. Empezaba este artículo recordando el peso histórico de la marca en todo lo referido al sonido. Así, de algún modo quizá temía estar depositando demasiadas expectativas en los mismos. Me alegra saber, y poder afirmar, que no. Cómodos, funcionales, prácticos, con una calidad de sonido destacable y, además, por un precio realmente competitivo, diría que ofrecen una de las mejores relaciones calidad-precio que he visto nunca.

Los auriculares Creative Zen Hybrid SXFI ya están n a la venta en la web de Creative, y su precio es de 99,99 euros.