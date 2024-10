Android 15 debuta en el mercado... en un Vivo X Fold3 Pro

Google a veces hace cosas sorprendentes, y lo ocurrido en las últimas horas con Android 15 se suma, sin duda alguna, a dicha lista… aunque no es la primera vez que vemos un movimiento igualmente sorprendente este mismo año, y además tiene una segunda lectura que veremos más adelante. Como recordarás, y en consonancia al calendario de años anteriores, a principios de este 2024 se hizo público el calendario de Android 15 y, claro, empezamos a tener información sobre esta nueva generación del sistema operativo más empleado en el mundo.

En un primer momento, dimos por sentado que su debut se produciría en algún momento entre finales de septiembre o, más probablemente, a principios de octubre. Sin embargo, el adelanto del lanzamiento de los Pixel 9 a agosto disparó las especulaciones sobre la posibilidad de que Google hubiera decidido adelantar también el lanzamiento de su sistema operativo, para hacerlo coincidir con el debut de sus smartphones. Nunca sabremos si, en algún momento, se barajó dicha posibilidad, pero finalmente no fue así.

La información más reciente que habíamos tenido, hasta ahora, es de principios de septiembre, cuando se confirmó que Android 15 ya estaba listo, y entendemos que en ese mismo momento ya empezaron a recibirlo los fabricantes que añaden una capa de personalización por encima del OS de Google. Todo, claro, pensando que el debut inicial del mismo se produciría, como en años anteriores, primero en los smartphones de la casa, y solo después de esto en los del resto de fabricantes.

My vivo X Fold3 Pro just received Android 15 update.

Crazy how Vivo is the 1st major brand to be rolling out this out to their flagships. Not even Google Pixel has stable update yet.

Hoping for a just as good of an experience with FuntouchOS 15. Good job @Vivo_India. #Android15 pic.twitter.com/f4oSkKxfy1

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 27, 2024