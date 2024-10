Gmail mejora sustancialmente sus tarjetas de resumen

Cuesta un poco recordar la vida antes de Gmail. El pasado mes de abril recordábamos que el servicio de correo de Google cumplía 20 años, 20 años en los que ha marcado un antes y un después en el uso del correo electrónico, al tiempo que esta herramienta básica de comunicación ha experimentado un enorme cambio en cómo es percibido en comparación con otras vías de comunicación. Claro, hablamos de 2004 frente a 2024, todo ha cambiado una barbaridad.

Finales del siglo pasado y principios del actual fue un periodo en el que el correo electrónico era visto como la herramienta de comunicación definitiva, como el futuro. 20 años más tarde, y aunque a día de hoy sigue siendo una herramienta empleada de manera masiva, se ha visto superada por otros canales, que van desde la mensajería instantánea y las redes sociales, hasta los servicios de videoconferencia y las herramientas de trabajo y comunicación en grupo.

Sea como fuere, los servicios de correo electrónico no han dejado de evolucionar y, desde luego, Google no es una excepción. Y, entre una de las funciones que desde que debutaran me han parecido particularmente prácticas, se encuentran las tarjetas de resumen, que muestran un extracto de la información más relevante de determinados correos. Por ejemplo, estos días estoy organizando un viaje, y me encanta recibir las confirmaciones de las reservas por correo y ver que, sin tener que abrir los mensajes, ya se muestra información clave de los mismos.

Pues bien, Google acaba de anunciar que amplía y mejora las tarjetas de resumen de Gmail, dando mucha más utilidad a esta función, con la intención de adaptarla al uso que se hace en la actualidad del correo electrónico. Además, según leemos en el blog oficial de la compañía del buscador, el despliegue de esta nueva versión de las tarjetas de resumen ya se ha iniciado, por lo que es posible que, si accedes a tu cuenta de Gmail con la app del servicio (de momento esta novedad está disponible para Android e iOS), ya puedas encontrarlas.

Así, por una parte Google nos habla de cuatro categorías de tipos de correos electrónicos, en los que se mostrarán las nuevas tarjetas de resumen. Son las siguientes, tal y como las explica la compañía:

Compras : Te permite llevar un seguimiento de los paquetes, consultar los detalles de tus pedidos y controlar tus pedidos online.<

: Te permite llevar un seguimiento de los paquetes, consultar los detalles de tus pedidos y controlar tus pedidos online.< Eventos : Mira los próximos eventos, invita a otras personas o busca direcciones.

: Mira los próximos eventos, invita a otras personas o busca direcciones. Facturas : Consulta y paga tus facturas, o mantente al día de plazos y fechas límite añadiendo recordatorios en tus Tareas de Google.

: Consulta y paga tus facturas, o mantente al día de plazos y fechas límite añadiendo recordatorios en tus Tareas de Google. Viaje: Gestiona tus reservas, haz el check in de tus vuelos y consulta detalles importantes del viaje, como las horas de entrada y salida del hotel.

Además, al hablar de las novedades para Gmail, Google pone el foco en estos tres puntos, muy importantes:

Una nueva sección en tu bandeja de entrada, llamada “Próximamente”, para obtener resúmenes puntuales.

Nuevos botones de acción, como invitar a otras personas a un evento, hacer el check in de un vuelo o fijar un recordatorio para que un cargo en tu banco no te pille por sorpresa.

Fichas de resumen dinámicas, con actualización en tiempo real.

Algunas de estas funciones, eso sí, como la sección «Próximamente», no llegan en este despliegue inicial, pero sí que están previstas para corto plazo.