Las tabletas gráficas ya no son un juguete exclusivo para diseñadores profesionales. Con el auge de la creatividad digital y las redes sociales, cada vez más usuarios, desde ilustradores amateurs hasta fotógrafos que buscan algo más en el retoque, están interesados en este tipo de herramientas. Y aquí es donde entra la Kamvas Pro 16 (2.5K), una apuesta de Huion que, con su gran resolución y amplias posibilidades, apunta a convertirse en una gran opción para quienes buscan dar un salto de calidad en su trabajo creativo. De trata de una tableta gráfica de gama media-alta, con pantalla QHD, una gama de colores amplia y un bolígrafo digital con alta sensibilidad. Vamos a ver un poco más sobre sus características.

Especificaciones Kamvas Pro 16 (2.5K)

Pantalla 15,8 pulgadas con resolución 2.5K 2560 x 1440 (16:9) QHD Área de trabajo 349,6 x 196,7 mm Color 16,7 millones (8 bits) | 145 % sRGB Brillo 200 cd/m2 Índice de respuesta 14 ms Ángulo de visión 89°/89°(H)/89°/89°(V) (típico) (CR>10) Contraste 1200:1 Lápiz digital PW517 con Resonancia electromagnética sin batería, resolución de 5080 LPI y 8192 niveles de presión Inclinación ±60° Tamaño 436,2 x 247,3 x 10~11,5 mm Peso 1,28 kg

La caja ya nos da la bienvenida al mundo de posibilidades de la tableta con una preciosa ilustración en su exterior, y una optimización del espacio en su interior. Al abrirla encontraremos varias cajas perfectamente integradas en las que iremos encontrando, además de la propia tableta y el lápiz, algunos accesorios como un soporte para el lápiz que incluye cabezales de recambio (de dos tipos que comentaremos más adelante), los cables necesarios y algunos extras en función de tu dispositivo, un soporte metálico, una gamuza para limpiar la pantalla y el ya clásico guante con el que evitar hacer contacto con el dorso de la mano.

Una pantalla que brilla en detalle y color

Uno de los puntos más destacados de la Kamvas Pro 16 (2.5K) es su pantalla de 15,8 pulgadas, con una resolución QHD (2560 x 1440) y una densidad de 186 píxeles por pulgada (PPP). Estas características aseguran que las imágenes y detalles sean nítidos, algo esencial para el tipo de actividad para el que está enfocada. Como en cualquier monitor, realmente se nota un salto con respecto a sus antecesores en este sentido. Y el lienzo resulta agradablemente amplio con respecto a la gama de 13 pulgadas, que en ocasiones se queda un poco corta y no permite un movimiento tan fluido de la mano con el lápiz. Con estas casi 16 pulgadas esa “molestia” se reduce notablemente, no me puedo imaginar en modelos incluso más grandes.

Además, la pantalla utiliza tecnología de puntos cuánticos, una innovación que se encuentra en dispositivos de gama alta y que no solo mejora la gama de colores, cubriendo un 145 % del espacio sRGB, sino que también reduce la emisión de luz azul, lo que hace que las sesiones largas de trabajo sean más cómodas para los ojos. En términos de fidelidad de color, estamos hablando de 16,7 millones de colores, lo que permite trabajar con paletas complejas y crear obras más vibrantes y realistas. Para los diseñadores gráficos que dependen de una representación precisa de los colores, esto es un gran plus.

Otro aspecto importante si nos fijamos en la pantalla es el contraste, en este caso de 1200:1, lo que ofrece una definición clara entre sombras y luces. En la práctica, esto significa que tanto los detalles oscuros como los claros se ven con mayor precisión, algo que se agradece especialmente cuando trabajamos en ilustraciones con mucho sombreado o fotografías que requieren correcciones de luz detalladas.

Laminación completa: precisión y sensación de papel

Uno de los puntos más importantes para cualquier tableta gráfica es la experiencia que ofrece al dibujar. En este caso, la pantalla de la Kamvas Pro 16 (2.5K) cuenta con tecnología de laminación que elimina casi por completo el paralaje, esa pequeña diferencia entre donde ves la punta del lápiz y donde el cursor realmente toca la pantalla. Gracias a esto, hay una mayor precisión en el trazo, lo que se traduce en una experiencia de dibujo más natural. Además, la superficie antirreflejo de la pantalla imita la textura del papel, consiguiendo una sensación es similar a estar trabajando en un cuaderno físico. Todo ello salvando las distancias evidentes, pero con el añadido de las ventajas de trabajar en digital.

El ángulo de visión de 178° asegura que, sin importar desde dónde mires la pantalla, la imagen se mantendrá fiel en términos de color y brillo. Esto es especialmente útil si, por ejemplo, te mueves mucho mientras creas, ya que la vista lateral no distorsiona el resultado.

El lápiz digital: fluidez y control

El lápiz digital que acompaña a la Kamvas Pro 16 (2.5K), el PW517, cuenta con 8192 niveles de sensibilidad a la presión, lo que permite transiciones suaves entre los diferentes grosores de línea según la presión aplicada, y una tasa de respuesta de 300 PPS, para que el cursor siga el movimiento de la mano de manera fluida. Es cierto que, para el tipo de uso que le he dado a la tableta durante el análisis (diseño gráfico principalmente y alguna ilustración sencilla), es difícil valorar la puesta en práctica de estos niveles de presión. El lápiz realmente se siente sensible al trazo, pero ni mi mano ni mi ojo alcanzarían a distinguir 1000 niveles de presión arriba o abajo.

El lápiz, además, cuenta con un margen de inclinación de ±60°, lo que significa que puedes simular técnicas de sombreado tradicionales al inclinar el bolígrafo, algo especialmente útil en ilustración. No necesita batería ni carga, lo que elimina el estrés de tener que cargar en medio de un golpe de inspiración o cuando los deadlines acechan.

Otro punto que me ha llamado la atención es que el lápiz viene con dos tipos de puntas: la estándar y una punta de fieltro, que ofrece más fricción, una opción ideal si prefieres una sensación más parecida al papel que combina a la perfección con la textura de la pantalla.

Sin embargo, la sensación en la mano en cuanto a materiales y calidad deja un poco que desear. Es cierto que el hecho de que no pese aporta comodidad durante el uso, pero también se siente peor acabado. Del mismo modo sucede con la base, que tiene una apariencia menos premium que la tableta en sí, casi parece sacada de un pack de producto diferente.

Ergonomía y portabilidad

La Kamvas Pro 16 (2.5K) destaca también por su diseño. Tiene un grosor de solo 11,5 mm y un peso de 1,28 kg, lo que, pese a su tamaño, la convierte en una tableta sorprendentemente delgada y ligera. Esta característica la hace fácil de transportar, un punto positivo para los artistas que necesitan llevar su trabajo a diferentes lugares o que gustan de trabajar en exteriores. Sí que es cierto que, ya que incluso desde Huion destacan este perfil de portabilidad, se agradecería que hubiesen incluido una funda en la que transportar la tableta. En la web oficial podemos encontrar mochilas o fundas genéricas para dispositivos de hasta 16 pulgadas, pero se agradecería una funda sencilla no solo para el transporte, sino también para un almacenamiento que proteja la pantalla.

Una funcionalidad interesante de la Kamvas Pro 16 (2.5K) es la de monitor auxiliar, de este modo no tienes que montarla y desmontarla cuando no la estás usando. Sin embargo, es importante señalar que su tamaño requiere un espacio considerable en el escritorio. Esto puede ser un pequeño inconveniente si tienes un set-up no demasiado amplio. Al final la solución ideal consiste en encontrar ese punto de equilibrio entre el tamaño de lienzo que te resulte más práctico y el espacio que tengas disponible.

La conectividad de esta tableta de Huion es bastante flexible. Puedes conectarla a tu PC, tableta o teléfono, muy útil si trabajas en diferentes dispositivos. En cuanto a software, es compatible con Windows, macOS, Linux y Android. Además, es compatible con la mayoría de los programas de diseño y dibujo como Photoshop, Illustrator, SAI, y CorelDRAW. En cuando a conectividad cabe señalar que, aunque el cable de alimentación incluye un extensor, sigue siendo algo corto, lo que podría requerir un alargador adicional dependiendo de tu escritorio. El mismo cable, en su conexión a la propia tableta, se sitúa de una forma un poco incómoda en cuanto a la salida del cable, que puede ser más “amigable” para dirigirse a un portátil o similar por la posición, pero que puede resultar molesto dada su orientación y rigidez.

Para optimizar el flujo de trabajo encontramos 8 teclas programables situadas en un lateral. Estas se pueden configurar para acciones rápidas como Deshacer, Rehacer, cambiar el tamaño del pincel, hacer zoom… Especialmente útil si, al sacar la tableta no nos queda otra que alejar el teclado. Tener la opción de personalizar estos atajos puede convertirse en un gran ahorro de tiempo, si eres ese tipo de persona. Ojalá algún día ser tan eficiente como para usar los 8, pero hasta ahora me conformo con Deshacer, Rehacer y moverme por el lienzo.

Conclusiones

La Kamvas Pro 16 (2.5K) es una tableta gráfica que ofrece una experiencia muy completa para diseñadores, ilustradores e incluso perfiles técnicos como arquitectos. Su pantalla de alta resolución y la amplia gama de colores garantiza imágenes nítidas y precisas, mientras que la tecnología de laminación completa asegura una experiencia de dibujo sin el incómodo paralaje. El lápiz resulta realmente sensible y rápido, sumado a la textura del puntero y de la pantalla aporta una experiencia de dibujo muy parecida al papel.

Si bien su tamaño puede ser un inconveniente en espacios de trabajo pequeños, es cierto que resulta ligera y manejable para sus 15,8 pulgadas. En definitiva, la Kamvas Pro 16 (2.5K) se posiciona como una buena opción para profesionales y aficionados que buscan una herramienta potente, precisa y cómoda para llevar su creatividad al siguiente nivel.

El Kamvas Pro 16 (2.5K) está disponible en la web oficial de Huion por un precio de 509€ (antes 599€) y en canales minoristas como Amazon.

