ASUS ProArt PZ13, análisis: que nada frene tu creatividad

El ASUS ProArt PZ13 fue una de las grandes novedades que ASUS presentó en el Computex de este año. Se trata de un portátil desmontable, un tipo de equipo que también conocemos como 2 en 1, y que como su propio nombre indica podemos utilizar como portátil y como tablet. Esto le confiere una gran versatilidad, y le permite adaptarse y crear diferentes escenarios de uso.

Con este equipo ASUS ha dado prioridad a la movilidad, pero sin renunciar por ello a una configuración lo bastante completa y potente para que podamos desarrollar nuestro lado más creativo en cualquier lugar. Su perfil minimalista es toda una declaración por parte del gigante taiwanés, quien ha sabido dar forma a un equipo discreto que no desentona en ningún entorno.

Durante las dos últimas semanas ha tenido la oportunidad de probar este equipo, y ya estoy listo para contaros cómo ha sido mi experiencia. La verdad es que hay muchas cosas que contar, porque como dije es un equipo muy versátil que está lleno de posibilidades, y su configuración a nivel de hardware también es digna de mención, ya que cuenta con detalles que son propios de un equipo de gama alta.

El ASUS ProArt PZ13 tiene un precio de 1.599 euros, así que es un dos en uno de gama alta. En este análisis os voy a contar todo lo que ofrece por ese precio, y veremos si realmente vale la pena. Poneos cómodos, que empezamos.

Análisis externo del ASUS ProArt PZ13

ASUS ha cuidado hasta el embalaje de este equipo, es algo que se nota en todo el proceso de apertura y desempaquetado del ASUS ProArt PZ13. Se divide en dos partes, la pantalla, que contiene todo el hardware necesario para el funcionamiento del equipo, y el teclado, que se conecta fácilmente gracias a su zona imantada Este también actúa como protección de la pantalla cuando lo cerramos.

En la caja se incluyen también una funda para la parte trasera del equipo, un lápiz óptico y un adaptador de tarjetas microSD a tarjetas SD. La funda y el adaptador son dos valores añadidos, pero sin duda lo más importante de este conjunto es el lápiz óptico, ya que nos permitirá trabajar directamente sobre la pantalla táctil y sacarle el máximo partido posible.

La pantalla tiene un tamaño de 13,3 pulgadas, utiliza un panel OLED táctil con resolución de 2.880 x 1.800 píxeles (formato 16:10) y va montada en un chasis de aluminio mecanizado mediante CNC con terminación anodizada en color negro. Es un material premium que transmite unas sensaciones muy buenas al tacto, y que le confiere una alta calidad de construcción.

Y hablando de calidad de construcción, el ASUS ProArt PZ13 tiene certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar. Esto quiere decir que es resistente al polvo y al agua, ha superado pruebas de humedad, de vibración, de caída, de uso en espacios arenosos y con alta radiación solar, y también en zonas con temperaturas muy elevadas. También está preparado para resistir caídas, una altitud elevada y bajas temperaturas.

El chasis tiene detalles que mejoran la estética del equipo, como las pequeñas rayas verticales que evocan el diseño de las cámaras profesionales y el nuevo logo ASUS ProArt. También utiliza un revestimiento de resina de silano activo y grupos modificados con flúor que le confieren una alta resistencia a las manchas, y evita que queden marcas de huellas dactilares.

La refrigeración del ASUS ProArt PZ13 corre a cargo de un ventilador de turbina que recoge aire frío por la apertura situada en la parte izquierda del chasis, y expulsa el aire caliente por la rejilla situada en el marco superior. Este puede trabajar en cuatro modos diferentes, puede disipar un TDP de hasta 20 vatios es muy silencioso, incluso cuando tiene que trabajar a plena potencia.

En la parte trasera del chasis tenemos una cámara de 13 MP que complementa a la perfección la cámara frontal de 5 MP con infrarrojos, que es compatible con el reconocimiento facial de Windows Hello. Junto a la cámara frontal tenemos tres micrófonos con cancelación de ruido inteligente, y en la base se encuentra la interfaz que nos permitirá conectar el equipo con el teclado.

El teclado que trae el se conecta y desconecta de una manera muy sencilla, tiene una buena calidad de construcción, cuenta con iluminación LED RGB, está fabricado en plástico recubierto de piel sintética en la parte exterior. El tacto de las teclas es bueno, tienen un recorrido de 1,35 mm y la almohadilla táctil tiene un tamaño bastante generoso.

La funda incluida está imantada, así que acoplarla a la parte trasera es muy sencillo. Está fabricada en piel sintética, y viene con un pie de apoyo regulable que es el que nos permitirá utilizar el ASUS ProArt PZ13 en modo portátil. Es muy curioso que ASUS haya decidido montar ese pie de apoyo en la funda en vez de integrarlo en el chasis.

Si miramos en los laterales nos encontramos con los botones de subir y bajar volumen, el botón de encendido y apagado en el marco superior, dos puertos USB Type-C a 40 Gbps y una ranura para tarjetas SD Express 7.0 que alcanza los 985 MB/s. Por esta razón el equipo viene con un adaptador de microSD a SD.

El ASUS ProArt PZ13 tiene unas medidas de 29,75 x 20,29 x 0,90 ~ 0.90 cm y un peso de 0,85 kilogramos. Es un equipo muy compacto, y muy ligero.

Especificaciones del ASUS ProArt PZ13

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en aluminio, teclado construido en plástico y funda trasera en piel sintética.

Certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar.

Pantalla ASUS Lumia OLED de 13,3 pulgadas con interfaz táctil. Tiene resolución de 2.880 x 1.800 pixeles y utiliza el formato 16:10.

Relación pantalla-cuerpo del 87% y compatibilidad total con lápiz óptico (incluido).

La pantalla tiene una tasa de refresco de 60 Hz, alcanza un brillo de 500 nits, tiene un tiempo de respuesta de 0,2 milisegundos y reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3.

Tiene certificación DisplayHDR True Black 500, y cuenta con las certificaciones TÜV Rheinland y SGS de cuidado y protección de la vista, gracias a sus tecnologías de antiparpadeo y de reducción de luz azul hasta en un 70%.

Contraste 1.000.000:1 y hasta 1.070 millones de colores con precisión Delta E < 1.

Componentes clave

SoC Snapdragon X Elite X Plus X1P fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Su CPU tiene 8 núcleos Oryon a 3,2 GHz, puede trabajar a un máximo de 3,4 GHz con un solo núcleo activo. En este modelo no hay una división en núcleos de alto rendimiento y núcleos de alta eficiencia. Cuenta con 30 MB de caché total.

La GPU integrada es una Adreno X1-45. Tiene 768 shaders FP32 a un máximo de 1.107 MHz y es compatible con DirectX 12_1, OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 y Vulkan 1.3. Su potencia máxima en FP32 es de 1,7 TFLOPs.

NPU integrada Qualcomm Hexagon con una potencia de 45 TOPs. Puede utilizar Microsoft Copilot+ sin problema, porque supera el requisito de 40 TOPs en Windows 11 establecido por el gigante de Redmond.

16 GB de memoria LPDDR5X a 8.448 MT/s.

SSD PCIe Gen4 de 1 TB capaz de superar los 5 GB/s en lectura secuencial.

Conectividad, refrigeración y batería

Conectividad cableada: dos puertos USB Type-C a 40 Gbps.

Dispone de una ranura para tarjetas SD Express 7.0 que alcanza los 985 MB/s. Viene con un adaptador de microSD a SD.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 triple banda 2×2 y Bluetooth 5.4.

Batería de 70 Wh con una autonomía de hasta 21 horas por carga. Es compatible con recarga rápida.

Sistema de refrigeración activo con un ventilador de tipo turbina muy silencioso.

Salida del ventilador mallada para evitar las salpicaduras y el polvo.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Cámara frontal de 5 MP con infrarrojos compatible con Windows Hello.

Cámara trasera de 13 MP.

Teclado suave con un recorrido por pulsación de 1,35 mm. Tiene iluminación LED en color blanco regulable en intensidad.

Almohadilla táctil con doble clic de deslizamiento suave compatible.

Dos altavoces con tecnología Smart Amp (amplificación inteligente) y soporte de Dolby Atmos.

Matriz de tres micrófonos integrada con cancelación de ruido inteligente.

Tecnología ASUS AiSense, que permite mejorar las videollamadas utilizando efectos de desenfoque de fondo, corrección del contacto visual y encuadre automático. También reduce el nivel de ruido en la imagen.

Software integrado MyASUS, un clásico que ya conocemos de sobra. Es una plataforma muy completa que nos permite ver el estado general del equipo, realizar actualizaciones importantes con un simple clic y hacer numerosos ajustes sin esfuerzo y de forma segura.

El abanico de software se completa con otras herramientas muy útiles, como StoryCube, que puede ayudarnos a organizar nuestras fotos y vídeos utilizando inteligencia artificial, y otras como ScreenXpert, GlideX y el ProArt Creator Hub.

Certificaciones REACH, ENERGY STAR 8.0 y RoHS.

Windows 11 Home como sistema operativo.

Medidas y peso: 29,75 x 20,29 x 0,90 ~ 0,90 cm, peso de 0,85 kilogramos.

Precio: 1.599 euros.

Primer contacto y experiencia de uso

ASUS ha cuidado hasta el empaquetado de este equipo, que es el propio de un modelo de gama alta. Nada más abrir la caja tenemos la tablet, que integra todos los componentes clave y está fabricada en aluminio. Tiene un acabado sólido y está bien construida. En la caja encontraremos también el teclado extraíble y la funda, ambos terminamos en piel sintética.

El proceso de montaje es muy sencillo, solo tenemos que acercar el teclado a la zona de contactos de la tablet y el imantado hará que ambas se unan de manera inmediata, sin que tengamos que hacer ningún tipo de esfuerzo. Para colocar la funda protectora de la parte trasera el proceso es el mismo, solo tenemos que orientarla para que coincida con el agujero de la cámara y listo, el imantado hará el resto.

Una vez que tenemos todo colocado podemos sacar el pie de apoyo que incluye la funda en la parte trasera y utilizar el ASUS ProArt PZ13 como un portátil convencional. También podemos utilizarlo como una tablet cómodamente si retiramos el teclado, y tenemos la posibilidad de interactuar directamente con la pantalla utilizando los dedos o el lápiz óptico.

La pantalla táctil y el lápiz óptico nos abrirán un mundo de posibilidades a la hora de crear contenidos gracias a Copilot+, aunque sobre ello hablaré más adelante en un apartado dedicado al tema de la IA y el valor que ofrece que, en general, es parecido a lo que vimos en su momento con el ASUS Vivobook S 15, aunque en este caso va más allá gracias a la pantalla táctil.

Y hablando de la pantalla, el panel OLED que ha utilizado ASUS ofrece una alta densidad de píxeles por pulgada, lo que se traduce en una imagen definida y de gran calidad. La representación del color es excelente, con una precisión sobresaliente y una cobertura del 100% del espacio DCI-P3, y como podemos ver en la galería adjunta consigue unos ángulos de visión perfectos en 178 grados.

El ASUS ProArt PZ13 ofrece un rendimiento muy bueno con Windows 11.Todo se mueve con una fluidez absoluta, y en ningún momento he experimentado retrasos o problemas que indiquen una falta de potencia. Este equipo viene con un SoC más modesto que el que encontramos en el ASUS Vivobook S 15, pero sigue estando sobrado para mover dicho sistema operativo.

Las aplicaciones básicas y las tareas más frecuentes se realizan de forma instantánea, y en general el rendimiento bajo un uso básico es sobresaliente. El ASUS ProArt PZ13 no es un equipo pensado para jugar, pero tiene potencia suficiente para mover juegos poco exigentes.

No obstante, debemos tener en cuenta que cuenta con un SoC basado en una CPU ARM, y que por tanto podemos encontrarnos con problemas de compatibilidad, cosa que ya os comenté en su momento al analizar el ASUS Vivobook S 15. Lo mismo nos puede ocurrir con ciertas aplicaciones, porque no todas han sido adaptadas para funcionar de forma nativa bajo una CPU ARM, y algunas tampoco funcionan bien mediante emulación.

En este sentido hay que destacar que el ASUS ProArt PZ13 funciona mucho mejor con aplicaciones nativas para ARM que con aquellas limitadas a emulación. Es algo totalmente lógico, aunque Microsoft está puliendo la experiencia con Windows 11 para que el rendimiento bajo emulación sea cada vez mejor. Gracias a esto muchas aplicaciones que funcionan a través de la emulación consiguen unos resultados tan buenos que cuesta diferenciarlas de aquellas que son nativas.

En mis pruebas no he tenido ningún problema importante en este sentido, y para el perfil de uso al que se dirige el ASUS ProArt PZ13 mi experiencia en general ha sido muy buena, y tanto la pantalla táctil como el lápiz óptico han funcionado a la perfección.

Mención especial merecen las cámaras, que rayan a un buen nivel, el sistema de sonido, que es de lo mejor que podemos encontrar en un dispositivo de este tipo, y el teclado, que tiene un buen recorrido por tecla y permite una escritura rápida y libre de errores. La almohadilla táctil tampoco desentona.

El sistema de refrigeración del ASUS ProArt PZ13 cumple a la perfección. Cuando utilizamos el equipo con una carga baja o media, dos escenarios en los que nos encontraremos la mayor parte del tiempo, muestra un funcionamiento totalmente silencioso. El ruido solo se empieza a notar cuando el ASUS ProArt PZ13 trabaja a plena carga, y en este caso tampoco llega a resultar molesto.

La plataforma MyASUS está presente, y comparte escenario con el ProArt Creator Hub. Ambas se complementan a la perfección, aunque la principal por variedad y posibilidad de ajustes y de configuración es la primera. La interfaz de MyASUS está bien planteada, es sencilla e intuitiva, y representa un valor claro por toda la información que ofrece, y por todo lo que nos permite hacer.

Microsoft Copilot+ y la inteligencia artificial

La inteligencia artificial se ha convertido en uno de los pilares centrales de la industria tecnológica actual, y poco a poco se ha ido abriendo espacio en el mercado de consumo general. El ASUS ProArt PZ13 cuenta con una NPU de 45 TOPs, lo que significa que está preparado para mover Microsoft Copilot+, y nos permite además acceder a diferentes mejoras en aplicaciones de terceros.

CapCut, por ejemplo, puede utilizar la NPU para realizar un recorte automático que nos permite eliminar el fondo en un vídeo, Cephable la aprovecha para mejorar las funciones de la cámara y otras como LiquidText mejora las anotaciones en nuestros documentos gracias al poder de la IA. Esta es solo una pequeña pincelada de lo que puede dar de sí la inteligencia artificial, y del valor que ofrece una NPU de esta potencia.

Dentro de Copilot+ de Microsoft podemos acceder ahora mismo a la generación de imágenes por IA, que según mis pruebas se sigue realizando de manera online y no en local. El resultado que ofrece ha mejorado considerablemente, tiene una gran precisión en la generación de imágenes, sobre todo si afinamos bien y de forma ordenada las instrucciones que le damos, y el tiempo de generación ronda los 20 segundos.

Para un equipo como el ASUS ProArt PZ13 lo más interesante ahora mismo es, en mi opinión, el cocreador de Paint. Esta función es fantástica, y ofrece un valor todavía mayor en un dispositivo con pantalla táctil y soporte de lápiz óptico. Se ejecuta a través de la NPU, y la verdad es que funciona muy bien.

En la galería adjunta podéis ver cómo interpreta el cocreador un simple garabato con un poco de color. Lo que quería dibujar era un caballero con un castillo de fondo, y la interpretación que ha hecho el cocreador ha sido muy acertada. Este nos ofrece además la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de creación, como el estilo realista, el estilo anime y el estilo píxel.

Imaginad el potencial de cocreador en manos de un dibujante o de un artista que se ponga más en serio con el ASUS ProArt PZ13 y su lápiz óptico. Os puedo confirmar también que el rendimiento es excelente en todo momento.

Otra aplicación que hace un buen uso de la IA es ASUS StoryCube, que nos ayudará a organizar nuestras fotos y vídeos de forma inteligente. Con el ASUS ProArt PZ13 también tenemos la posibilidad de conseguir seis meses gratis de CapCut y tres meses gratis de Adobe Creative Cloud.

La implementación de la IA no ha hecho más que empezar. Pronto llegarán a Copilot+ otras funciones interesantes como Recuerdos, que a pesar de toda la polémica que ha generado lo tiene todo para convertirse en una de las más útiles y más importantes. Esta funcionará sin problema en el ASUS ProArt PZ13, ya que es un equipo que cumple sin problemas con todos los requisitos.

Pruebas de rendimiento del ASUS ProArt PZ13

Vamos ahora a entrar de lleno a ver cómo se comporta este equipo en diferentes pruebas de rendimiento. Algunas de las pruebas realizadas se han ejecutado bajo la aplicación ARM nativa, pero no todas cuentan con una versión de este tipo, así que para diferenciarlo lo indico en cada caso en concreto.

He prescindido de las pruebas en juegos porque el ASUS ProArt PZ13 no es un equipo para jugar, y porque al ser menos potente que el ASUS Vivobook S 15 está claro que los resultados solo iban a ser jugables en resolución 1080p con reescalado y calidad muy baja si ejecutamos títulos actuales. Como dije anteriormente, la cosa mejora con juegos de generaciones anteriores, pero este es un equipo pensado principalmente para diseño, dibujo, creación de contenido, edición y ofimática.

CPU-Z ARM

Todo un clásico que nos permite medir el rendimiento de una CPU tanto en monohilo como en multihilo, y compararlo con el rendimiento de otros modelos. Tiene soporte nativo para ARM, y como vemos los resultados que obtiene el SoC Snapdragon X Plus que monta el ASUS ProArt PZ13 entran dentro de lo esperado, ya que rinde casi igual que el Snapdragon X Elite en monohilo y pierde en multihilo.

Cinebench R23

Con esta prueba de renderizado podemos llevar al límite a cualquier procesador actual. No tiene aplicación nativa para ARM, pero aún así el Snapdragon X Plus consigue buenos resultados tanto en monohilo como en multihilo, y escala bien en relación con el Snapdragon X Elite, que obviamente rinde mejor porque tiene una configuración de 12 núcleos.

Cinebench 24 ARM

Una versión más actual de la anterior que sí cuenta con soporte nativo para ARM. El Snapdragon X Plus rinde igual que el Snapdragon X Elite en monohilo, ya que consigue una puntuación de 108, un resultado que es muy bueno, puesto que le permite obtener el cuarto puesto en la jerarquía interna de esta prueba.

El resultado en multihilo tampoco está nada mal para tratarse de un chip de bajo consumo con un TDP máximo de 20 vatios. Consigue 609 puntos, y como es lógico queda por debajo de los 1.090 puntos del Snapdragon X Elite. Hay una diferencia de cuatro núcleos entre ambos, lo que significa que el escalado de rendimiento vuelve a ser bueno.

3DMark CPU

Una de mis pruebas favoritas porque mide el rendimiento de la CPU con diferentes cargas de trabajo. En líneas generales el Snapdragon X Plus escala muy bien hasta llegar a los 8 hilos activos, ya que muestra un incremento de rendimiento casi lineal. Su rendimiento monohilo es casi idéntico al del Snapdragon X Elite.

Corona

En esta prueba influye mucho la cantidad de núcleos del procesador, y esto se aprecia claramente en el resultado. El Snapdragon X Plus consigue 2.487.813 rayos por segundo, y el Snapdragon X Elite 4.053.841 rayos por segundo. La diferencia entre ambos se explica porque el segundo tiene una CPU con cuatro núcleos más, y esto confirma de nuevo que el escalado del Snapdragon X Plus frente a su hermano mayor es muy bueno.

CrystalDisk Mark

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de la unidad de almacenamiento, y como vemos el Snapdragon X Plus consigue unos resultados muy positivos, ya que supera los 5 GB/s en velocidad de lectura secuencial y logra más de 4,9 GB/s en escritura secuencial. Buenos números, sin ningún tipo de duda.

Steel Nomad Light

Esta es una prueba que nos permite medir el rendimiento gráfico y la potencia de un equipo en juegos. Como dije, el ASUS ProArt PZ13 no es un equipo pensado para este tipo de aplicaciones, y los resultados obtenidos en esta prueba lo confirman. Con todo, podrá mover juegos poco exigentes sin problema.

3DMark TimeSpy

Esta prueba también nos permite medir el rendimiento de un equipo en juegos. La puntuación que ha obtenido el ASUS ProArt PZ13 es la mitad de la que obtuvo el ASUS Vivobook S 15 con Snapdragon X Elite, algo totalmente lógico porque este tiene una CPU con más núcleos y una GPU mucho más potente.

PassMark ARM

Esta prueba me gusta mucho porque nos permite tener una visión amplia de los puntos fuertes de un equipo. El ASUS ProArt PZ13 ofrece un rendimiento excelente en memoria y en almacenamiento, y consigue también una buena puntuación en CPU. Solo flojea en rendimiento GPU, como podemos ver en las imágenes, que podéis ampliar haciendo clic en ellas.

Procyon NPU

Una auténtica prueba de fuego para la unidad de procesamiento neural del ASUS ProArt PZ13, que consigue una puntuación de 1.766. Es un resultado excelente, porque el Snapdragon X Elite del ASUS Vivobook S 15 consiguió 1.733 puntos. Esto quiere decir que ambas están al mismo nivel.

Temperaturas, escalado de frecuencias y autonomía

El ASUS ProArt PZ13 es un equipo muy compacto y ligero, y cuenta con un único ventilador para disipar todo el calor que genera el Snapdragon X Plus. Este chip está limitado a 20 vatios para evitar problemas de exceso de calor y de temperatura, y en líneas generales el sistema de refrigeración hace un buen trabajo.

Con una carga baja o media la experiencia es muy silenciosa, y solo notaremos la presencia del ventilador cuando el equipo tenga que trabajar de una manera intensiva o a plena carga. Las temperaturas se mantienen siempre en valores seguros, y no he tenido ningún problema de estabilidad. Las puntuaciones de las pruebas de rendimiento también son consistentes y estables, y esto indica que todo va bien.

Tened en cuenta que el pico máximo de 94 grados fue algo puntual y que este no se mantiene de forma permanente, porque la CPU del Snapdragon X Plus va ajustando de forma dinámica las frecuencias para moverse entre los 78 y los 94 grados C, cosa que también hacen los portátiles convencionales con CPUs x86-x64.

En cuanto al escalado de frecuencias, como dije anteriormente la CPU se va ajustando de forma dinámica en función de la carga de trabajo y de la temperatura. El Snapdragon X Plus se mueve normalmente entre los 2,2 GHz y los 3,4 GHz, dependiendo de la cantidad de hilos activos y de la temperatura de trabajo.

Por lo que respecta a la autonomía, el ASUS ProArt PZ13 ha logrado un resultado excepcional, como podemos ver en la imagen adjunta, ya que ha alcanzado 18 horas y 40 minutos en la prueba de Procyon ejecutando en bucle un vídeo en local hasta agotar la batería.

Para realizar esta prueba configuré el equipo con el perfil de rendimiento «susurro», desactivé la iluminación del teclado y reduje el brillo de la pantalla al máximo. La prueba finaliza dejando un 5% de batería, así que podríamos habernos acercado a las 20 horas de autonomía si se hubiera completado hasta drenarla por completo.

Los resultados de autonomía pueden cambiar mucho en función de esos ajustes que acabo de mencionar, así que tenedlo en cuenta. Un brillo más alto y un perfil de rendimiento superior pueden reducir considerablemente la autonomía máxima.

Notas finales

El ASUS ProArt PZ13 no es un equipo para todo el mundo. Debemos partir de este concepto tan sencillo en apariencia, y tan complicado a veces en la práctica, para valorarlo correctamente, ya que es un modelo especializado que se dirige a unos perfiles y tipos de usuario muy concretos, y es precisamente en sus manos cuando ofrecerá su máximo valor, y cuando mostrará su mejor cara.

Su pequeño formato y ligereza hacen que el ASUS ProArt PZ13 sea un dos en uno muy fácil y cómodo de transportar, y su alta calidad de construcción y su resistencia de grado militar lo convierten en un excelente compañero de aventuras incluso para los profesionales que necesiten dar lo mejor de sí en situaciones complicadas.

Ya no temerás al polvo, la humedad, las temperaturas extremas, las sacudidas o a una elevada altitud. El ASUS ProArt PZ13 está diseñado para que nada te frene, y para que puedas ser productivo y dar rienda suelta a tu creatividad en cualquier lugar. Su rendimiento es adecuado para un equipo de este tamaño y peso, y también para los perfiles de uso a los que se dirige.

Su funcionamiento silencioso y su excelente autonomía son otras dos claves de gran valor en este equipo. La calidad de la pantalla también raya a un gran nivel, aunque es una lástima que se haya limitado su tasa de refresco a 60 Hz, porque con una tasa de refresco de 120 Hz habría sido una elección casi perfecta.

En cuanto a conectividad y expansión ASUS ha hecho un buen trabajo, ya que ha integrado dos conectores USB Type-C y una ranura para tarjetas SD. Esta ranura y un conector USB Type-C vienen protegidos con una tapa de plástico. Esta evita que entre el polvo y el agua, y juega un papel importante de cara a mejorar su resistencia en entornos hostiles. También cuenta con conectividad inalámbrica de última generación, ya que soporta Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

ASUS ha equilibrado a la perfección el resto de componentes de este equipo, apostando por dos cámaras de calidad que mejoran sus posibilidades de uso, y por un conjunto de micrófonos y altavoces que también rayan a un buen nivel para un dispositivo de este tipo. Incluso el teclado me ha sorprendido gratamente por el buen recorrido de sus teclas y la calidad de la iluminación.

Es cierto que su precio es alto, pero haciendo una valoración de lo que ofrece, de los extras que incluye y de lo que podemos encontrar en el mercado dentro de su mismo rango de precios la verdad es que su precio está mejor ajustado de lo que parece. Una buena elección, sobre todo para profesionales y creativos que prioricen la movilidad.