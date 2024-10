Opera presenta Tab Commands: nueva gestión de pestañas con IA

Con el tiempo, he perdido la cuenta de la cantidad de veces que he opinado, en clave positiva, de Opera, aunque probablemente baste con contar las publicaciones que le he dedicado, para deducir ese número. Y es que, desde sus mismísimos orígenes, ha sido pura innovación, que luego ha permeado en el resto del sector. A este respecto, el ejemplo más claro es el de las pestañas, pues fue el primer navegador en emplearlas y, por lo tanto, el que inspiró al resto. Y hoy la cosa vuelve a ir de pestañas, combinadas esta vez con la tecnología de moda, la inteligencia artificial.

La novedad es que Opera ha presentado Tab Commands, una nueva función que introduce la inteligencia artificial en la gestión de pestañas en Opera One. Esta función permite a los usuarios organizar las pestañas de manera más eficiente mediante el uso de comandos de texto. Esta integración con Aria, la IA nativa del navegador, simplifica tareas comunes como cerrar, agrupar y fijar pestañas o crear marcadores, optimizando la experiencia de navegación para quienes trabajan con numerosas pestañas simultáneamente, es decir, para la gran mayoría (o, al menos, eso es lo que suelo pensar en base a mi propia experiencia).

El acceso a Tab Commands es sencillo y está diseñado para ser intuitivo. Los usuarios pueden utilizar atajos de teclado específicos, como Ctrl+/ en Windows y Cmd+/ en Mac, o bien acceder a esta función a través del menú contextual de la pestaña.

Uno de los aspectos clave de esta nueva funcionalidad es su enfoque en la privacidad. Opera ha subrayado que Tab Commands no comparte información sobre las pestañas abiertas por el usuario. En su lugar, solo el comando de texto introducido por el usuario es enviado al servidor de Aria, garantizando que ningún dato sensible sale del dispositivo. Y este es un punto clave, puesto que la simple idea de pensar en una IA en la nube analizando el contenido de nuestras pestañas, sin duda resulta bastante preocupante.

La función forma parte del programa AI Feature Drop, un plan estratégico de Opera que busca integrar de manera continua nuevas funciones y capacidades basadas en inteligencia artificial en el navegador. Como ya he recordado en alguna ocasión, Opera no fue el primer navegador web en anunciar la integración de IA, pues ese mérito le corresponde a Microsoft. Sin embargo, sí que fue el que más rápida respuesta dio a los planes de los de Redmond, al anunciar su integración menos de una semana después de que Microsoft lo hiciera con Edge.

«Como empresa que creó las pestañas hace más de 20 años, seguimos innovando en su gestión. El año pasado presentamos el concepto de Tab Islands, y este año damos un paso más con la IA y Tab Commands para simplificar aún más su uso«, afirma Joana Czajka, directora de Producto de Opera One, poniendo precisamente el foco en lo que mencionaba al inicio, es decir, en el rol determinante de la innovación de la compañía en la evolución de los navegadores web. Y es que, en verdad, tienen razones más que suficientes para sacar pecho a este respecto.

