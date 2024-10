La actualización a Windows 11 24H2 se ‘chupa’ 9 GB de espacio

La actualización a Windows 11 24H2 continúa desplegándose a buen ritmo. La nueva y única versión mayor para 2024 apuntala el sistema operativo, sin revolucionar nada, pero al menos ajustando características que iban siendo necesarias y abriendo la era de las funciones de IA para determinadas tareas del PC. ¿Es perfecta? Pues no, en ningún sentido.

Y es que las actualizaciones de Windows no han brillado precisamente por su estabilidad. Más al contrario, han dado numerosos problemas. La nueva versión no está exenta de ellos y ya se han registrado algunos en varios apartados. Lo que tratamos en este artículo no está claro si se trata de un error o del resultado de los cambios en el sistema de actualización.

Desde que Microsoft actualizó la última actualización de funciones, varios usuarios han informado que no pueden realizar una limpieza de Windows Update que permita a los usuarios liberar espacio. Por ello, aparentemente todos los usuarios que actualizan a Windows 11 24H2 descubren que no pueden continuar con la eliminación de 8,63 Gbytes de actualizaciones acumuladas anteriores, algo que sí era posible en versiones anteriores del sistema operativo.

La limpieza tampoco funciona con el liberador de espacio en disco. Si se ejecuta, sigue apareciendo una entrada con el nombre «Limpieza de Windows Update» con los 8,63 GB mencionados. El Liberador de espacio en disco no la elimina.

Hay dudas de si se trata de un error o de algo motivado por algún cambio previsto por Microsoft y en concreto, referido a un nuevo método de entrega de actualizaciones acumulativas de Windows que Microsoft introdujo con Windows 11 24H2 y Server 2025. Denominado «actualizaciones acumulativas de puntos de control» (CCU) , la compañía las ha entregado esencialmente como puntos de control en lugar de la actualización completa desde la RTM, reduciendo así el tamaño de cada actualización. Ello puede ser el motivo por el que esos 8,63 GB rebeldes, no se pueden eliminar.

En la mayoría de los ordenadores personales modernos no debería de ser un problema. En sobremesas tenemos ‘teras’ de capacidad, mientras que en portátiles la media también ha aumentado y la mayoría dispone al menos de una SSD con 512 Gbytes.