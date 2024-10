Cómo deshabilitar o eliminar los Widgets de Windows 11

Los widgets de Windows 11 son pequeñas tarjetas que muestran contenido dinámico de aplicaciones y servicios. Ofrecen acceso rápido a información como noticias, clima, eventos del calendario o aplicaciones de terceros directamente desde el escritorio de Windows. E incluso se puede acceder a algunos de ellos desde la pantalla de bloqueo, añadiendo comodidad a las actividades diarias.

Sin embargo, no todos encuentran tan útil esta función. Para una parte de usuarios los Widgets de Windows 11 pueden ser una distracción y otros los valoran aún peor, ya que lo consideran un acaparador de recursos innecesario que consume una valiosa capacidad de procesamiento del sistema que podría aprovecharse mejor en otras áreas. Si formas parte de este grupo, la buena noticia es que se pueden gestionar, deshabilitar o gestionar de manera sencilla (relativamente).

Adiós a los Widgets de Windows 11

Hay varios niveles de gestión de esta característica, desde eliminar un Widget en particular hasta desinstalar todo lo que es el servicio permanentemente. Las repasamos:

Oculta un solo widget:

Posiciona el ratón sobre el widget.

Selecciona ocultar widget.

Confirma si así te lo pide.

Fuera de la barra de tareas

Haz clic derecho del ratón en cualquier espacio vacío de la barra de tareas.

Selecciona Configuración de la barra de tareas.

En la ventana de Configuración, expande ‘Elementos de la barra de tareas’ y desactiva el interruptor ‘Widgets’.

El botón de widgets debería desaparecer de la barra de tareas, aunque, cuidado, ello no quiere decir que no se esté ejecutando como veremos después.

Fuera de la pantalla de bloqueo

Pulsa el atajo de teclado ‘Windows + I’ para iniciar la aplicación Configuración.

Selecciona la pestaña ‘Personalización’ en el panel izquierdo.

Haz clic en ‘Pantalla de bloqueo’.

Haz clic en el menú desplegable junto a ‘Estado de la pantalla de bloqueo y selecciona ‘Ninguno’.

Adiós total

Ocultar los Widgets de Windows 11 es bastante sencillo como habrás podido leer. Pero ello no impide que se ejecuten en segundo plano. En otras palabras, los widgets seguirán consumiendo valiosos recursos del sistema incluso cuando no los estés usando.

Ello puede verse en el Administrador de tareas, como después de ocultarlos, es posible que veas procesos de ‘Widgets de Windows’ ejecutándose. Además, si presionas accidentalmente e Windows + W, se abrirá el panel de widgets. La única forma de evitar que los widgets se ejecuten en segundo plano es desinstalarlos por completo. De la siguiente manera:

Presiona ‘Windows + S’ para acceder al menú de búsqueda.

Escribe «powershell» en el cuadro de texto para acceder a la consola avanzada y selecciona ‘Ejecutar como administrador’.

Eventualmente, autoriza el Control de cuentas de usuario (UAC) si es necesario.

Escribe el comando «Get-AppxPackage *WebExperience* | Remove-AppxPackage» (sin las comillas) y reinicia el equipo.

Es la única manera de eliminarlos por completo y de que dejen de ocupar recursos de hardware de manera innecesaria si no los usas.

Volverlos a instalar

La operación anterior es reversible cuando quieras. Si alguna vez quieres volver a usarlos solo tienes que usar el siguiente comando en a instalarlo «winget install –id 9MSSGKG348SP» (without quotes) command in the PowerShell window.