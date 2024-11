Windows 11 ya integra ChatGPT en su consola de comandos, te contamos por qué es importante

Microsoft sigue reforzando su apuesta por la inteligencia artificial, y en esta ocasión lo ha hecho con un movimiento muy esperado, integrar ChatGPT en la consola de comandos de Windows 11. Esto representa un avance notable, y se convierte en un complemento muy interesante del ecosistema que la compañía está creando alrededor de Copilot+.

La consola de comandos es una parte importante de Windows 11 para los usuarios más avanzados, ya que permite realizar diferentes acciones utilizando líneas de comandos específicas. Estoy seguro de que esta descripción resultará familiar a nuestros lectores más veteranos, porque en definitiva es como hablar del venerable sistema operativo MS-DOS. El concepto de ambos es prácticamente el mismo.

También es un componente muy útil por todo lo que nos permite hacer, y es que con la consola de comandos de Windows 11 podemos realizar comprobaciones e iniciar acciones de reparación y de recuperación. Sin embargo, tiene un problema, y es que al utilizar una interfaz por comandos basada en texto el usuario debe conocer los comandos que quiere utilizar, lo que hace que resulte mucho más complicada que la interfaz basada en iconos y ventanas.

ChatGPT soluciona una de las grandes dificultades de la consola de comandos en Windows 11

Si no conoces un comando no puedes utilizarlo, esto es evidente, pero es ahí donde entra en juego la magia de integrar ChatGPT con la consola de comandos de Windows 11. Dicha integración permite al usuario chatear directamente con esta IA para preguntarle por comandos concretos, lo que nos ayudará a hacer un mejor uso de la misma y encontrar soluciones a errores que hasta ahora no éramos capaces de resolver.

Su funcionamiento es muy sencillo, cuando escribimos una pregunta en el chat de la consola de comandos esta se redirige a la IA, que la procesa y nos brinda una respuesta lo más rápido posible. Por ejemplo, si le preguntamos cómo crear un directorio la IA nos dirá el comando concreto de forma directa, y lo mejor es que podremos copiarlo y pegarlo directamente para utilizarlo.

También podemos pedirle ayuda para solucionar errores concretos que no conocemos. La IA es capaz de explicarnos qué significan distintos errores si le damos el nombre que se muestra cuando estos aparecen, y puede ofrecernos soluciones en la misma respuesta que, en la mayoría de los casos, vienen en forma de un comando concreto.

Microsoft asegura que no almacena el historial del chat, y que la integración trabaja con todas las versiones de su consola de comandos, incluida la del Subsistema de Windows para Linux. De momento esta integración de ChatGPT en la consola de comandos solo está disponible en el canal Canary de Windows 11, así que todavía falta un tiempo para que esta característica llegue a la versión general de dicho sistema operativo.