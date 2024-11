WhatsApp ya transcribe notas de voz... pero no en Europa

Me gustan los audios de WhatsApp. No es ironía, justo antes de escribir esta noticia he recibido un par de ellos de mi chica, y esto me lleva a contar que me he vuelto un usuario de los mismos bastante más activo de lo que lo era hasta conocerla. El caso es que, si hasta principios de verano (cuando nos conocíamos) mi opinión se basaba, principalmente, en los memes que circulan por las redes sociales sobre mensajes de voz interminables, a día de hoy me resultan una herramienta de lo más práctico, y que también uso diariamente.

Ahora bien, sí es cierto que, en determinadas ocasiones, los mensajes de audio pueden resultar un poco «incómodos». Pienso, principalmente, en circunstancias en las que no los puedes escuchar con la privacidad que te gustaría (por ejemplo en un espacio público y sin auriculares) o cuando no puedes dedicar varios minutos, en exclusiva, a escucharlos, y prefieres marcar tú el ritmo leyendo poco a poco, en vez de tener que ir pausando y luego reactivando la reproducción a cada poco.

La buena noticia, de la que ya tuvimos noticia por primera vez hace unos meses, es que Meta había iniciado las pruebas de un sistema de transcripción automática de los audios de WhatsApp. Pues bien, hoy podemos leer que, por fin, esa función ha comenzado a llegar a los usuarios de Android. Eso sí, en ese enfrentamiento permanente que parecen tener algunas tecnológicas con las políticas de protección de la Unión Europea a sus ciudadanos, esta función de momento no estará disponible para el espacio común europeo.

Puede parecer que exagero pero, en realidad, es una de esas funciones de las que, en cuanto sabes de su existencia, te preguntas cómo hemos sobrevivido sin ella hasta ahora. Claro, que a este respecto debemos recordar que WhatsApp va un paso por detrás de otras aplicaciones que ya ofrecen algo similar. No obstante, y como digo siempre en estos casos, más vale tarde que nunca, y que estoy deseando que Meta salve los escollos que le impiden, en la actualidad, ofrecer esta función a sus usuarios europeos.

Mientras tanto, quienes tienen acceso a esta función podrán disfrutar de esa comodidad que representa transformar los audios en texto y leerlos a su ritmo. Y es que esta mejora, aunque sencilla, supone una gran diferencia en el día a día, especialmente para quienes utilizan WhatsApp en contextos donde el silencio es esencial o simplemente prefieren leer en lugar de escuchar. Además, el hecho de que la transcripción se haga directamente en el dispositivo nos permite mantener la tranquilidad en cuanto a privacidad.