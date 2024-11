iPhone 17 Air... quizá no tan Air

Hace ya unos meses que empezamos a escuchar hablar del iPhone 17 Air, también denominado iPhone 17 Slim. Por supuesto, hablamos de denominaciones no oficiales, pues tal y como es marca de la casa, Apple nunca confirma y prácticamente nunca adelanta aquello en lo que está trabajando. Sin embargo, esta ausencia de información oficial prácticamente siempre se ve compensada por un aluvión constante de filtraciones, que suelen adelantarse y por mucho a los anuncios de la compañía.

El diseño ultradelgado es, como ya podemos deducir por sus nombres no oficiales, la característica más destacada de este futuro modelo de iPhone. Apple está buscando marcar un hito con el iPhone 17 Air, que según afirman algunas filtraciones pretende convertirse en el smartphone más delgado del mercado, en la línea de lo que ya logró Apple, en su momento, con el lanzamiento de la familia MacBook Air. Esta nueva línea promete ser una renovación significativa en términos de estética y ligereza, y llegará para sustituir a los actuales iPhone Plus en el catálogo de la compañía. Sin embargo, hacer realidad este concepto de diseño no está siendo un camino fácil para Apple.

Según las filtraciones, Apple planea utilizar una batería con un sustrato más delgado que permita reducir el grosor del dispositivo más allá de los límites habituales, acercándose a la línea estilizada del resto de dispositivos de la casa que portan el apellido Air. Sin embargo, las complicaciones técnicas en el desarrollo de esta batería están obligando a la compañía a reconsiderar sus planes. Fuentes cercanas a Apple sugieren que, debido a estas dificultades, el iPhone 17 Air podría mantener la tecnología de baterías de litio actual, lo que afectaría el grosor final del dispositivo.

Estos obstáculos reflejan las complejidades que enfrenta la industria al intentar equilibrar diseño y funcionalidad. Apple no es la única en esta encrucijada, Samsung también está encontrando limitaciones tecnológicas al intentar desarrollar su Galaxy S25 Slim con un diseño ultradelgado sin comprometer la capacidad de la batería. Estas dificultades muestran que, pese a los avances, lograr dispositivos cada vez más finos sin afectar el rendimiento sigue siendo un desafío compartido.

Con el iPhone 17 Air, Apple se mantiene en su constante búsqueda de combinar un diseño innovador con la experiencia de usuario. Aunque es probable que el dispositivo no alcance el grosor inicialmente planeado, la compañía sigue trabajando para ofrecer un equilibrio entre estética y funcionalidad, apostando por un diseño atractivo que, aun sin ser el más delgado posible, promete cumplir, al menos parcialmente, las expectativas de los seguidores de la marca. La gran duda es, claro, si también cumplirá las de Apple o si, de no ser así, el proyecto quedará guardado en un cajón para más adelante.

